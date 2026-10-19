Comisia Europeană a prezentat un proiect de modificare a Directivei privind nitrații, prin care statele membre ar putea permite folosirea mai largă, în agricultură, a unor digestate lichide obținute din gunoi de grajd. Măsura urmărește reducerea costurilor pentru fermieri și a dependenței de îngrășămintele chimice, într-un context în care tensiunile geopolitice și perturbările piețelor internaționale continuă să afecteze prețurile și disponibilitatea fertilizanților.

Potrivit Executivului comunitar, extinderea utilizării acestor produse ar putea reduce vulnerabilitatea agricultorilor europeni la șocurile de preț și ar contribui la o mai bună valorificare a nutrienților proveniți din gunoiul de grajd.

Digestatele ar putea înlocui parțial fertilizanții chimici

Propunerea vizează anumite digestate lichide bogate în nutrienți, care au caracteristici apropiate de cele ale îngrășămintelor minerale. Comisia consideră că acestea ar putea fi utilizate ca alternativă la fertilizanții chimici, cu respectarea condițiilor necesare pentru protejarea apelor și a mediului.

Noua modificare ar oferi statelor membre o mai mare flexibilitate în aplicarea Directivei privind nitrații și ar permite fermierilor să folosească anumite produse derivate din gunoiul de grajd peste actualele limite aplicabile împrăștierii acestuia.

Regulile RENURE au fost adoptate în martie 2026

Uniunea Europeană a adoptat deja, în martie 2026, reguli privind azotul recuperat din gunoiul de grajd, cunoscute sub denumirea RENURE. Aceste norme permit utilizarea fertilizanților RENURE peste limita stabilită de Directiva privind nitrații pentru gunoiul de grajd și gunoiul de grajd procesat.

Comisia propune acum extinderea derogărilor și către anumite categorii de digestate lichide care pot îndeplini criteriile RENURE. Executivul comunitar motivează inițiativa prin faptul că piețele mondiale ale îngrășămintelor rămân afectate de instabilitate, iar costurile ridicate și problemele de aprovizionare continuă să pună presiune pe ferme.

Consultare publică până la 13 noiembrie

Fermierii, organizațiile societății civile, autoritățile publice, cercetătorii și ceilalți actori interesați pot transmite observații asupra proiectului până la 13 noiembrie 2026. După analizarea contribuțiilor primite, Comisia Europeană va transmite propunerea statelor membre, prin intermediul Comitetului pentru nitrați.

Dacă proiectul va primi un vot favorabil, acesta va fi trimis Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene. Cele două instituții vor avea apoi trei luni pentru a formula eventuale obiecții.