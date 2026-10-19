Alimentele obținute cu ajutorul imprimantelor 3D ar putea ajunge în curând pe rafturile magazinelor din nord-estul Statelor Unite. O companie de tehnologie din Israel folosește această metodă pentru a produce carne și pește pe bază de plante, încercând să reproducă mai fidel textura și aspectul produselor convenționale, relatează Mediafax, citând The Independent.

Compania susține că produsele sunt realizate printr-o tehnologie avansată de imprimare 3D și dintr-un amestec de ingrediente vegetale și cultivate, combinate cu tehnici culinare menite să imite experiența senzorială a unei bucăți de carne tradițională.

Diferența nu este neapărat în ingrediente, ci în textură și formă

Alimentele imprimate 3D nu sunt, în esență, fabricate din ingrediente complet diferite față de cele folosite în alte produse alimentare. Diferența principală constă în modul în care sunt construite. Imprimarea permite așezarea ingredientelor în straturi și structuri precise, astfel încât producătorii să poată controla mai bine textura, consistența și aspectul final. Tocmai aici încearcă industria alternativelor vegetale să rezolve una dintre cele mai mari probleme: consumatorii pot accepta gustul unui produs, dar pot fi dezamăgiți de textura acestuia.

Compania spune că tehnologia urmărește să răspundă unor „provocări persistente ale consumatorilor”, printre care gustul, textura și „experiența autentică de a savura o bucată întreagă de carne”.

Pentru moment, există încă puține cercetări despre eventualele avantaje sau dezavantaje pentru sănătate ale alimentelor obținute prin imprimare 3D, a explicat pentru The Independent dieteticiana Megan Wroe. Tehnologia este relativ nouă în industria alimentară, iar impactul asupra sănătății depinde, în primul rând, de ingredientele folosite, de valoarea nutrițională și de gradul de procesare al produsului, nu doar de faptul că acesta a fost realizat cu ajutorul unei imprimante 3D. Prin urmare, eticheta și lista ingredientelor rămân importante pentru consumator, la fel ca în cazul oricărui alt produs procesat.

Persoanele cu dificultăți de înghițire ar putea beneficia cel mai mult

Există însă o categorie pentru care această tehnologie ar putea avea o utilitate practică importantă: persoanele cu disfagie, adică dificultăți de înghițire. În prezent, aceste persoane sunt adesea nevoite să consume alimente pasate, supe sau preparate cu textură modificată. „O populație despre care pot spune cu încredere că beneficiază cu siguranță de alimentele 3D sunt cele cu disfagie”, a spus Megan Wroe.

Imprimarea 3D ar permite modelarea unor alimente moi sau pasate astfel încât acestea să semene mai mult cu mâncărurile obișnuite. Potrivit dieteticienei, această tehnologie le-ar putea oferi persoanelor cu disfagie „o varietate mai mare” și ar putea face mesele „să arate și să se simtă ca mese reale, mai degrabă decât ca supe sau piureuri”.

Beneficiul nu ar fi doar unul estetic. O prezentare mai apropiată de cea a alimentelor obișnuite poate îmbunătăți experiența mesei și, implicit, starea generală de bine a persoanelor care trebuie să urmeze diete cu textură modificată. Pentru restul consumatorilor, însă, alimentele imprimate 3D rămân deocamdată mai degrabă o tehnologie promițătoare decât o categorie cu beneficii pentru sănătate deja demonstrate.