Cooperativa Agrostar din Giurgiu a deschis primul aprozar la Sibiu. Investiția este de 20.000 de euro, iar producătorii vor să extindă rețeaua

O cooperativă agricolă din județul Giurgiu, formată din 75 de familii de producători, a deschis primul său aprozar pe bulevardul Mihai Viteazu din Sibiu. Magazinul, inaugurat pe 11 octombrie, a atras numeroși cumpărători încă din primele zile, interesați de legumele proaspete și de prețurile accesibile. Cooperativa Agrostar vrea să mai deschidă două sau trei magazine în Sibiu, înainte de a se extinde în alte orașe, potrivit publicației Turnul Sfatului.

Magazinul de pe bulevardul Mihai Viteazu nr. 12 este primul pas al cooperativei din comuna Colibași, județul Giurgiu, către dezvoltarea unei rețele proprii de magazine. Înființată în 2016, Cooperativa Agricolă Agrostar reunește 75 de familii care cultivă legume în câmp deschis, în solarii și în sere încălzite.

Până acum, producătorii își valorificau recoltele în principal prin intermediul marilor lanțuri comerciale. Decizia de a deschide propriile magazine urmărește să îi apropie de consumatori și să le permită să vândă direct o parte din producție.

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Investiția inițială în magazinul din Sibiu a fost de aproximativ 20.000 de euro, bani din fonduri proprii. Chiria lunară pentru spațiu se ridică la circa 2.700 de euro.

Alexandru Ristici, unul dintre membrii fondatori ai cooperativei și producător agricol, spune că ideea deschiderii magazinului a venit după discuțiile cu prieteni din Sibiu, care l-au încurajat să caute o locație în oraș.

Deschiderea a fost întârziată de procedurile administrative, iar cooperativa a plătit chiria timp de trei luni înainte ca magazinul să poată primi clienți.

„Producătorul e tot timpul cel mai chinuit”, a declarat Alexandru Ristici, referindu-se la dificultățile birocratice întâmpinate.

Legume românești, cu aprovizionare zilnică

În aprozarul Agrostar se găsesc legume de sezon, printre care varză albă și roșie, gogonele, gogoșari, ardei, dovleci pentru copt, țelină, praz și verdețuri.

Aprovizionarea se face zilnic, din depozitul cooperativei din Colibași. Transportul până la Sibiu presupune însă provocări logistice, iar drumul poate dura șapte sau opt ore, în funcție de condiții.

Potrivit lui Ristici, cooperativa încearcă să mențină prețurile cât mai aproape de cele practicate de producători, cu un adaos comercial destinat acoperirii cheltuielilor de funcționare.

În primele zile de la deschidere, magazinul a atras un număr mare de cumpărători. Producătorii spun că au fost nevoiți să suplimenteze zilnic marfa pentru a răspunde cererii.

Cât costă legumele în noul aprozar din Sibiu

Prețurile afișate în magazin pentru mai multe legume erau sub 10 lei kilogramul, conform informațiilor publicate de Turnul Sfatului.

– Varză albă: 2,50 lei/kg

– Varză roșie: 2,60 lei/kg

– Gogonele: 4,50 lei/kg

– Castraveți: 5 lei/kg

– Gogoșari: 8 lei/kg

– Ardei capia: 9 lei/kg

Clienții intervievați de publicația locală au apreciat prospețimea produselor și prețurile, unii afirmând că au găsit legume mai ieftine decât în piață.

O cumpărătoare a dat exemplul hreanului, pe care îl cumpărase cu o zi înainte din piață la 40 de lei kilogramul, în timp ce în aprozar costa 25 de lei kilogramul. Aceasta a mai comparat prețul usturoiului, de 15 lei în magazin, cu cel de peste 20 de lei din piață.

Locuitorii din zonă au apreciat și faptul că au la dispoziție un magazin de legume și fructe aproape de casă.

„Asta ne trebuia, nu săli de jocuri de noroc”, a spus una dintre cliente, potrivit Turnul Sfatului.

Producătorii vor să le arate clienților cum sunt cultivate legumele

Cooperativa a adus la Sibiu și membri ai echipei de producători, care lucrează în magazin și discută direct cu cumpărătorii. Alexandru Ristici spune că vrea să le ofere oamenilor informații despre proveniența produselor și despre modul în care sunt cultivate.

Producătorii urmează să se rotească în magazin, astfel încât clienții să poată întâlni mai mulți dintre cei care cultivă legumele comercializate.

Deocamdată, aprozarul are doi angajați, sprijiniți de agricultorii veniți din Giurgiu.

Magazinul va funcționa pe tot parcursul anului, cu produse specifice fiecărui sezon. Pentru cooperativă, următoarea provocare va fi menținerea interesului cumpărătorilor după perioada de început.

Agrostar vrea să deschidă noi magazine în Sibiu și în alte orașe

Reprezentanții cooperativei intenționează să mai deschidă cel puțin două sau trei aprozare în Sibiu. Printre zonele indicate de potențialii clienți se numără Cartierul Arhitecților și Magnolia.

După dezvoltarea rețelei locale, producătorii iau în calcul extinderea în alte orașe, printre care Brașov și Constanța.

Planul presupune trecerea treptată de la valorificarea predominantă a producției prin marile lanțuri comerciale la un model în care cooperativa gestionează și relația directă cu o parte dintre consumatori.