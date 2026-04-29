Pe 11 mai, National Geographic lansează sezonul al doilea din Tucci in Italy 2, seria documentară în care Stanley Tucci călătorește prin Italia pentru a descoperi felul în care istoria, geografia și tradițiile locale au modelat unele dintre cele mai diferite culturi gastronomice din lume. În paralel, actorul revine și într-unul dintre cele mai cunoscute roluri ale carierei sale, Nigel Kipling, directorul artistic sofisticat și ironic din „Diavolul se îmbracă de la Prada” (The Devil Wears Prada 2).

În ultimii ani însă, Stanley Tucci a devenit mult mai mult decât actorul elegant și sarcastic pe care publicul îl asociază cu filme precum The Devil Wears Prada, Julie & Julia sau The Hunger Games. Pentru milioane de oameni, Tucci a devenit una dintre cele mai recognoscibile voci despre mâncare, cultură italiană și ritualul mesei împărtășite. Pentru el, „creativitatea culinară poate fi o formă perfectă de artă”. Spune și scrie că, deși se gândește des la moarte, mâncarea este o afirmare a vieții. Și cititul despre mâncare ajută”. Așa că merită să aflăm povestea acestui artist culinar care contribuie la curiozitatea culinară a milioane de oameni.

Italia lui Stanley Tucci: de la CNN la National Geographic

Pasiunea lui Stanley Tucci pentru gastronomie a devenit cunoscută la scară largă odată cu emisiunea „Stanley Tucci: Searching for Italy”, seria produsă de CNN și lansată în 2021, în care actorul explora diferitele regiuni ale Italiei prin piețe locale, restaurante de familie, ferme, pescari și istorii culinare transmise din generație în generație.

Succesul producției a transformat rapid proiectul într-un reper pentru documentarele culinare recente, tocmai pentru că evita tonul spectaculos și superficial al multor emisiuni de gen. Stanley Tucci nu joacă rolul expertului care explică totul de sus, ci mai degrabă pe cel al omului curios care încearcă să înțeleagă de ce mâncarea contează atât de mult pentru identitatea unei comunități.

Proiectul a continuat apoi la National Geographic cu Tucci in Italy. Primul sezon l-a purtat prin regiuni precum Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Napoli, Veneția, Sardinia, Calabria, Puglia sau Umbria, iar noul sezon, care are premiera pe 11 mai și va fi disponibil și pe Disney+ și Hulu, îl duce în Napoli și Campania, Sicilia, Marche, Sardinia și Veneto.

Noua serie pune accentul pe legătura dintre istoria Italiei, peisajele locale și ritualul mesei împărtășite, o temă care apare constant în toate proiectele culinare ale actorului.

Am urmărit cu mare interes și plăcere prima serie, pentru că e atât de frumos să călătorești cu un ghid culinar alături, unul care are acces și informații despre cele mai bune locuri unde să mănânci sau care este preparatul tradițional de care să întrebi. Tucci este și simpatic, natural, cu un timbru vocal deosebit și inegalabil, pe care îl urmărești relaxat fără să simți că vrea să epateze.

Tucci, un actor crescut într-o familie italo-americană pentru care mâncarea era un mod de exprimare

Stanley Tucci s-a născut în 1960, într-o familie italo-americană cu rădăcini în Calabria și a crescut în Katonah, New York, într-o casă în care mesele aveau o importanță uriașă. În interviuri și în cartea autobiografică „Gustul. Autobiografia mea culinară” (Taste: My Life Through Food), tradusă la noi și tipărită de editura Publica, actorul vorbește frecvent despre mesele de familie, sosurile de roșii gătite lent și bunicii pentru care mâncarea era parte din identitatea familiei.

La un moment dat își amintește cum și-a surprins bunica jupuind o veveriță pentru cină. El a privit scena șocat, iar bunica l-a privit ca și cum reacția lui ar fi fost absurdă. Episodul apare în carte ca exemplu al unei generații pentru care relația cu hrana era directă și lipsită de romantism inutil.

Astăzi, actorul locuiește la Londra împreună cu soția sa, Felicity Blunt, agent literar și sora actriței Emily Blunt. Cei doi au doi copii împreună, iar Stanley Tucci mai are trei copii din prima căsătorie.

Filmele în care mâncarea devine personaj

Relația lui Stanley Tucci cu gastronomia apare de mult timp și în filmele sale. În „Julie & Julia”, inspirat de viața celebrei Julia Child, Tucci îl interpretează pe Paul Child, soțul personajului interpretat de Meryl Streep. Relația dintre cei doi este construită în jurul afecțiunii, umorului și pasiunii comune pentru mâncare și cultura franceză. Filmul a devenit unul dintre cele mai cunoscute lungmetraje dedicate gastronomiei moderne și a readus în atenția publicului ideea că gătitul poate fi o formă de apropiere între oameni.

Mult mai personal este însă „Big Night”, film pe care Stanley Tucci l-a co-scris și co-regizat. Povestea urmărește doi frați italieni care încearcă să își salveze restaurantul din America prin organizarea unei cine spectaculoase. În centrul filmului apare timpano, un preparat italian elaborat, cu paste, ragù (în gastronomia franceză, tocana făcută din legume, roșii și uneori carne este cunoscută ca ragout sau ragù, scrie actorul în cartea „Gust”), chiftele, ouă și brânzeturi, învelite într-un aluat copt.

Pentru mulți critici, „Big Night” rămâne unul dintre cele mai bune filme despre mâncare făcute vreodată, tocmai pentru că vorbește mai puțin despre gastronomie și mai mult despre familie, imigrație și identitate culturală.

Cartea „Gust” și momentul în care mâncarea a devenit supraviețuire pentru Tucci

Volumul „Gust” (en – Taste: My Life Through Food) funcționează mai mult ca o colecție de amintiri construite în jurul gustului, mirosului și meselor de familie.

„Pierderea unor amintiri de familie este o pierdere personală foarte reală; sunt lucruri care nu vor putea fi înlocuite sau recreate vreodată”, scrie Tucci. „Probabil că cele mai prețioase moșteniri sunt rețetele de familie.”

Cartea include atât preparate elaborate, precum timpano din Big Night, cât și rețete foarte simple. Printre ele se află și celebrul său Negroni rece (rețeta la finalul acestui articol), cocktailul care a devenit viral în pandemie după videoclipul publicat chiar de actor.

Tot în carte vorbește și despre perioada în care a fost diagnosticat cu cancer la baza limbii și a trecut prin radioterapie și chimioterapie. După câteva ședințe de tratament, actorul povestește că tot ce mânca avea gust de „carton ud”, iar durerile și ulcerațiile îi făceau aproape imposibil să mănânce normal.

Mai mult decât de moarte, se temea de posibilitatea de a-și pierde gustul. „Dacă nu poți mânca și să te bucuri de mâncare, cum te vei bucura de orice altceva?”, spune actorul în carte.

În mod surprinzător, tratamentul a avut și un efect neașteptat. Stanley Tucci povestește că încă din jurul vârstei de 20 de ani avea intoleranță la lactoză și digera greu zahărul. După tratamentele oncologice, aceste probleme par să fi dispărut.

În timpul recuperării urmărea constant emisiuni culinare, deși mirosul mâncării îi provoca greață. Continua să gătească și să își imagineze mesele pe care spera să le poată savura din nou. Chiar și în timpul filmărilor pentru Stanley Tucci: Searching for Italy încă avea dificultăți la înghițire.

Instagram, cocktailuri și o altă imagine a gastronomiei

În perioada pandemiei, Stanley Tucci a devenit viral după ce a publicat un videoclip în care pregătea un Negroni în propria bucătărie. Clipul a strâns milioane de vizualizări și a consolidat imaginea lui de gazdă sofisticată și extrem de relaxată în jurul mâncării și băuturii.

Acum, pe contul său de Instagram publică frecvent rețete, cocktailuri, imagini din bucătărie sau fragmente din călătoriile sale culinare. Spre deosebire de mulți creatori de conținut gastronomic, Tucci evită discursul demonstrativ și transformă aproape fiecare preparat într-o poveste personală.

Stanley Tucci nu vorbește despre gastronomie ca despre un lux sau ca despre un simplu spectacol vizual. Vorbește despre mâncare ca despre o formă de cultură, identitate și socializare între oameni. Iar în Italia lui Stanley Tucci, o farfurie de paste sau un Negroni rece spun uneori mai multe despre o familie și despre o cultură decât un muzeu întreg.

Un Negroni rece, după Stanley Tucci

La finalul cărții „Gust. Autobiografia mea culinară”, actorul include și câteva rețete simple, scrise aproape ca niște fragmente de jurnal.

Un Negroni rece

Pentru 1 porție:

50 ml gin

25 ml Campari

25 ml vermut dulce bun

Gheață

O felie de portocală

Mod de preparare

Turnați toată băutura într-un cocktail shaker umplut cu gheață.

Agitați bine.

Strecurați-o într-o cupă.

Garnisiți-o cu o felie de portocală.

Așezați-vă.

Beți.

„Soarele este acum în stomacul dumneavoastră.”

Iar la final, Stanley Tucci adaugă una dintre glumele sale tipice:

„Există oameni care cred că a servi acest cocktail fără gheață este un act de erezie spirtoasă. Dar nu trebuie să se supere atât de tare. Oricum, nu m-am gândit niciodată să-i invit la mine acasă.”