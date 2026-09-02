Alertă alimentară: Brânză Brie retrasă din magazinele METRO după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes. ANSVSA: Nu consumați produsul

Un lot de brânză Brie comercializat în magazinele METRO Cash & Carry România este retras de la vânzare și rechemat de la consumatori după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes, anunță Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), transmite Mediafax.
Produsul vizat este „1KG MC BRIE 60%”, comercializat sub brandul METRO Chef și furnizat de compania SASU PATURAGES COMTOIS.
ANSVSA anunță că METRO Cash & Carry România a inițiat atât retragerea produsului de la comercializare, cât și rechemarea acestuia de la consumatori.
Potrivit ANSVSA, este vorba despre următorul produs:
ANSVSA recomandă consumatorilor care au cumpărat produsul vizat de alertă să nu îl consume.
Brânza poate fi returnată în magazinele METRO Cash & Carry România până la 22 septembrie 2026 inclusiv, iar consumatorii își vor primi contravaloarea produsului.
Retragerea și rechemarea au fost inițiate ca urmare a detectării bacteriei Listeria monocytogenes.
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