Alertă alimentară: Brânză Brie retrasă din magazinele METRO după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes. ANSVSA: Nu consumați produsul

Un lot de brânză Brie comercializat în magazinele METRO Cash & Carry România este retras de la vânzare și rechemat de la consumatori după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes, anunță Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), transmite Mediafax.

Produsul vizat este „1KG MC BRIE 60%”, comercializat sub brandul METRO Chef și furnizat de compania SASU PATURAGES COMTOIS.

ANSVSA anunță că METRO Cash & Carry România a inițiat atât retragerea produsului de la comercializare, cât și rechemarea acestuia de la consumatori.

Ce produs este rechemat

Potrivit ANSVSA, este vorba despre următorul produs:

Denumire: 1KG MC BRIE 60%

1KG MC BRIE 60% Brand: METRO Chef

METRO Chef Producător/Furnizor: SASU PATURAGES COMTOIS

SASU PATURAGES COMTOIS Cod EAN: 3439495901672

3439495901672 Lot/Data de expirare: 23.09.2026

23.09.2026 Gramaj: 1 kg

Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat produsul

ANSVSA recomandă consumatorilor care au cumpărat produsul vizat de alertă să nu îl consume.

Brânza poate fi returnată în magazinele METRO Cash & Carry România până la 22 septembrie 2026 inclusiv, iar consumatorii își vor primi contravaloarea produsului.

Retragerea și rechemarea au fost inițiate ca urmare a detectării bacteriei Listeria monocytogenes.