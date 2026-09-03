Un lot de brânză Brie comercializat în magazinele Metro Cash & Carry România a fost retras de la vânzare și rechemat de la consumatori după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes. Autoritățile recomandă cumpărătorilor să nu consume produsul și să îl returneze, conform Digi24.

Potrivit informării transmise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), măsura vizează un lot de brânză Metro Chef Brie 60%, ambalată la 1 kilogram, furnizată de Sasu Paturages Comtois.

Produsul are data de expirare 23 septembrie 2026.

Retragerea și rechemarea au fost inițiate după identificarea bacteriei Listeria monocytogenes în produs. Bacteria poate provoca listerioză, o infecție alimentară care poate avea forme severe, în special în cazul femeilor însărcinate, nou-născuților, persoanelor vârstnice și celor cu sistemul imunitar slăbit.

Brânza poate fi returnată până pe 22 septembrie

Consumatorii care au cumpărat produsul din lotul vizat sunt sfătuiți să nu îl consume.

Brânza poate fi returnată în magazinele Metro Cash & Carry România până la 22 septembrie 2026 inclusiv, iar contravaloarea produsului va fi restituită.

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ANSVSA publică periodic informări privind produsele alimentare retrase sau rechemate de pe piață.

Ce este Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes este o bacterie care poate contamina alimentele și poate supraviețui și se poate multiplica la temperaturi de refrigerare. Infecția cu această bacterie, numită listerioză, poate provoca simptome precum febră, dureri musculare, greață sau diaree. În cazurile severe, infecția poate ajunge la sistemul nervos.

Pentru produsul menționat în alerta de rechemare, recomandarea este ca acesta să nu fie consumat și să fie returnat la magazin.