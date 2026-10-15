Scăderea prețurilor la uree oferă un răgaz fermierilor, însă costurile îngrășămintelor rămân ridicate, iar fosfații continuă să fie greu accesibili.

Pe fondul tensiunilor geopolitice, al blocajelor logistice și al restricțiilor comerciale, agricultorii reduc cantitățile aplicate și se orientează către culturi mai puțin costisitoare.

Nu întâmplător, piața internațională a îngrășămintelor oferă semnale mixte: ureea a devenit mai accesibilă în ultimele luni, în timp ce prețurile fosfaților continuă să afecteze bugetele fermierilor.

Potrivit unei analize Argus Media, citată de producer.com, îmbunătățirea accesibilității îngrășămintelor cu azot nu este suficientă pentru a compensa presiunile persistente asupra celorlalte categorii de fertilizanți.

Îngrășămintele sunt mult mai puțin accesibile

Aiden Wright, analist senior pentru cerere la Argus Media, a explicat că accesibilitatea generală a îngrășămintelor s-a îmbunătățit într-o anumită măsură, în principal datorită evoluției prețurilor la azot.

Ureea s-a ieftinit considerabil de la începutul conflictului dintre Statele Unite și Iran, însă fosfații se mențin la niveluri pe care mulți fermieri le consideră dificil de susținut economic.

- articolul continuă mai jos -

Potasiul a fost mai puțin afectat de scumpiri, deoarece regiunea implicată în conflict nu concentrează o parte importantă a producției mondiale de acest tip.

Chiar și cu reducerea prețurilor la uree, îngrășămintele sunt, în general, mai puțin accesibile decât în 2023 și 2024. În aceste condiții, fermierii sunt nevoiți să își revizuiască planurile de fertilizare și să reducă cheltuielile pentru a-și proteja marjele de profit.

Fermierii reduc fertilizarea și își schimbă strategiile de cultură

Costurile ridicate îi determină pe agricultori să limiteze consumul de fertilizanți, în special al celor pe bază de fosfați și potasiu. În Statele Unite, unii fermieri au început să se bazeze mai mult pe rezervele de nutrienți acumulate în sol și să reducă dozele aplicate.

Strategia poate diminua cheltuielile pe termen scurt, însă presupune o evaluare atentă a fertilității solului și a necesarului fiecărei culturi. Reducerea nefundamentată a aportului de nutrienți poate afecta producția și fertilitatea pe termen lung.

Presiunea financiară influențează inclusiv alegerile privind culturile agricole. Potrivit analizei Argus, fermierii din mai multe regiuni ale lumii se orientează către plante considerate mai eficiente din punctul de vedere al costurilor și al consumului de îngrășăminte, precum soia și floarea-soarelui, în detrimentul unor culturi precum grâul și porumbul, care pot necesita investiții mai mari.

Îngrășămintele reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli pentru producția vegetală, iar volatilitatea prețurilor complică planificarea financiară a exploatațiilor agricole.

Cum influențează China oferta mondială de uree și fosfați

Politica comercială a Chinei joacă un rol important în evoluția pieței internaționale. Potrivit lui Lynn Wang, consultant senior Argus pentru piața chineză, autoritățile folosesc politica de export pentru a gestiona disponibilitatea îngrășămintelor pe piața internă.

În 2026, China a exportat un volum important de uree, estimat la șase-șapte milioane de tone. Argus anticipează că țara ar putea menține un nivel similar al exporturilor și în 2027, contribuind la disponibilitatea produsului pe piața internațională.

Situația este diferită în cazul fosfaților. Exporturile chinezești au scăzut aproape de zero în 2026, de la aproximativ 5,3 milioane de tone în 2025. Cauza principală indicată de Argus este aprovizionarea limitată cu sulf, materie primă esențială pentru producția îngrășămintelor fosfatice.

În aceste condiții, producătorii chinezi își concentrează activitatea asupra satisfacerii cererii interne. Argus estimează că exporturile de fosfați ar putea reveni la aproximativ două milioane de tone în 2027, dacă aprovizionarea cu sulf se îmbunătățește.

China importă atât potasiu, cât și sulf, ceea ce o expune la evoluțiile comerțului internațional și la problemele de transport.

Blocajele logistice majorează costurile de transport

Pe lângă prețurile materiilor prime, piața îngrășămintelor este afectată de dificultăți logistice care întârzie livrările și cresc costurile de transport.

Potrivit Marinei Simonova, șefa departamentului de analiză a îngrășămintelor din cadrul Argus, Marea Baltică a devenit o rută importantă pentru exporturile rusești de îngrășăminte și alte mărfuri, în contextul perturbărilor din zona Mării Negre și al întreruperii tranzitului prin portul finlandez Kotka.

Prin porturile baltice sunt transportate, de asemenea, cantități tot mai mari de potasiu din Belarus și sulf din Kazahstan. Creșterea volumelor pune presiune pe capacitatea portuară și a generat probleme de congestie, în special în porturile rusești.

Alte puncte vulnerabile sunt Strâmtoarea Hormuz și Bab el-Mandeb, rute importante pentru transportul maritim internațional. În Europa, acumularea mărfurilor în sistemele fluviale ale Dunării și Rinului afectează circulația atât a cerealelor, cât și a îngrășămintelor.

Consecința directă este creșterea costurilor logistice. Tarifele de transport pentru mărfurile aflate în circulație au ajuns, potrivit analizei citate, la niveluri de peste două ori mai mari decât cele înregistrate înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.

Astfel, chiar și atunci când prețul unui fertilizant scade la origine, costurile de transport și întârzierile pot diminua beneficiul pentru cumpărătorii finali.

Rusia își păstrează poziția de lider al exporturilor, dar volumele ar putea scădea

Rusia continuă să fie principalul exportator mondial de îngrășăminte, în pofida dificultăților logistice și comerciale. Totuși, Argus estimează că exporturile rusești vor scădea cu aproximativ 3% în 2026, până la 42,9 milioane de tone.

Dacă estimarea se confirmă, ar fi prima reducere anuală a exporturilor rusești de îngrășăminte din 2022.

În paralel, producătorii europeni se confruntă cu propriile probleme de competitivitate. Mai multe companii din Uniunea Europeană au redus ritmul de funcționare al instalațiilor sau au anunțat întreruperi temporare, invocând prețurile ridicate ale gazelor naturale și costurile suplimentare asociate Mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM).

Aceste dificultăți pot limita oferta regională și pot menține presiunea asupra prețurilor, într-o piață deja afectată de incertitudine.

Ce înseamnă evoluțiile pieței pentru agricultură

Scăderea prețului ureei reprezintă un semnal favorabil pentru agricultori, dar nu indică o ieftinire generală a fertilizanților. Fosfații rămân dificil de achiziționat, iar costurile logistice, restricțiile comerciale și problemele de aprovizionare continuă să influențeze prețurile finale.

Pentru fermieri, următoarele luni vor presupune un echilibru dificil între reducerea cheltuielilor și menținerea potențialului de producție. Alegerea culturilor, evaluarea rezervelor de nutrienți din sol și planificarea din timp a achizițiilor pot deveni factori esențiali pentru protejarea profitabilității.

Evoluția ofertei din China, capacitatea de transport a rutelor comerciale și costurile de producție din Europa vor rămâne factori decisivi pentru accesibilitatea fertilizanților în 2027.