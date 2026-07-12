La începutul verii, grădina de legume intră într-o perioadă de creștere intensă, dar tot acum se înmulțesc și numeroși dăunători. Roșiile, ardeii, dovleceii, vinetele, varza, fasolea și plantele aromatice pot fi atacate înainte ca proprietarul grădinii să observe insectele responsabile.

De multe ori, primul semn nu este prezența dăunătorului, ci schimbarea aspectului plantei. Frunzele pot avea găuri, se pot îngălbeni sau deforma, iar plantele se pot ofili brusc. Alte indicii sunt reziduurile lipicioase, frunzele scheletizate sau excrementele lăsate de omizi. Specialiștii recomandă verificarea regulată a plantelor, inclusiv pe partea inferioară a frunzelor și de-a lungul tulpinilor. Cu cât infestarea este descoperită mai devreme, cu atât șansele de control sunt mai mari.

Identificarea corectă este însă esențială. Metodele aplicate la întâmplare pot însemna timp și bani pierduți, fără să rezolve problema. Iată șase dintre cei mai comuni dăunători care pot apărea în grădina de legume la începutul verii, conform southernliving.com.

Afidele pot forma colonii într-un timp foarte scurt

Afidele atacă numeroase legume și plante aromatice, printre care ardeii, roșiile, verdețurile cu frunze, varza, kale și busuiocul. Sunt insecte foarte mici, cu corp moale, care se hrănesc cu seva plantelor. Problema este viteza mare de reproducere. Afidele pot avea mai multe generații într-un singur sezon, astfel încât populația poate crește aparent peste noapte. Insectele își introduc aparatul bucal în țesutul vegetal și extrag seva.

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Unul dintre cele mai clare semne este apariția unui număr mare de insecte minuscule, cu lungimi de aproximativ 1,5-2,5 milimetri. Corpul lor poate fi oval sau asemănător unei pere. Plantele atacate pot avea frunze deformate sau decolorate, iar creșterea poate fi încetinită. Un alt indiciu este apariția fumaginei, un strat fungic negru care poate afecta capacitatea plantei de a realiza fotosinteza.

Tripsii pot afecta plantele și pot transmite virusuri

Mai multe specii de trips se hrănesc cu plante cultivate în grădină. Printre culturile vulnerabile se numără fasolea, roșiile, ceapa și usturoiul. Tripsii sunt insecte foarte mici, alungite și, de regulă, gălbui. Dimensiunile reduse fac ca prezența lor să fie ușor trecută cu vederea, mai ales în fazele timpurii ale infestării.

Pagubele pot apărea în două moduri. Insectele afectează direct țesuturile vegetale în timp ce se hrănesc. În plus, anumite specii pot transmite virusuri plantelor.

Semnele caracteristice sunt petele albicioase sau argintii de țesut decolorat, cicatricile de pe frunze și creșterea deformată. Pe plante pot apărea și mici puncte negre, reprezentând urmele fecale lăsate de insecte.

Sfredelitorul tulpinilor poate ucide orice plantă infestată

Unul dintre cei mai periculoși dăunători pentru plantele din familia dovleacului atacă dovleceii, dovlecii și alte culturi înrudite. Larvele pătrund în interiorul tulpinilor, unde pot provoca distrugeri majore. Adultul este o molie cu abdomen portocaliu intens, care poate fi observată zburând în timpul zilei. Larva seamănă cu un vierme gros, alb-crem, cu capul brun și trăiește în interiorul tulpinii.

Atacul este deosebit de periculos deoarece planta se poate ofili brusc. Larva afectează țesuturile din interiorul tulpinii și perturbă funcționarea normală a plantei.

Semnele care trebuie urmărite sunt găurile din tulpini și ofilirea bruscă. În apropierea orificiilor poate apărea și un material asemănător rumegușului, format din reziduurile eliminate de larvă.

Omizile mari ale tomatelor

Două specii apropiate de omizi mari pot provoca pagube serioase culturilor de tomate. În limba engleză, acestea sunt cunoscute drept „tomato hornworm” și „tobacco hornworm”. Cele mai mari distrugeri sunt produse de omizile ajunse la dimensiuni mari. Acestea consumă frunzele, dar pot ataca și fructele. Din cauza culorii verzi, se camuflează foarte bine printre frunzele plantelor.

Omizile sunt verde-intens și prezintă dungi diagonale pe corp. Dimensiunea lor variază considerabil în funcție de stadiul de dezvoltare, de la aproximativ 0,6 centimetri până la peste 7 centimetri.

Un indiciu important poate fi reprezentat de excrementele lăsate pe frunze sau sub plantă. Uneori, acestea sunt observate înainte ca omida să fie găsită efectiv.

Puricii de pământ lasă frunzele pline de găuri minuscule

Puricii de pământ sunt gândăcei foarte mici, lucioși, cu formă ovală. Pot fi maro, negri sau de culoarea bronzului și au un comportament ușor de recunoscut: sar atunci când sunt deranjați. Acești dăunători atacă numeroase plante, inclusiv varza și vinetele. Ei rod frunzele și lasă în urmă găuri foarte mici.

Aspectul rezultat este adesea comparat cu urmele produse de alice sau cu o frunză perforată de numeroase înțepături. Dacă atacul este puternic, suprafața foliară poate fi afectată considerabil. Grădinarii pot observa fie modelul caracteristic de găuri, fie micii gândăcei care sar rapid atunci când planta este atinsă sau frunzele sunt mișcate.

Ploșnițele dovleacului pot reduce recolta și ucide plantele

Ploșnițele dovleacului preferă dovleceii, dovlecii și culturile înrudite. Atunci când populația devine numeroasă, atacul poate reduce recolta și poate duce chiar la moartea plantelor. Adulții seamănă cu niște ploșnițe mai înguste. Totuși, este posibil ca grădinarul să observe mai întâi efectele atacului și abia apoi insectele.

Atât adulții, cât și nimfele se hrănesc cu frunzele, vrejurile și fructele. Ele extrag seva și afectează capacitatea țesuturilor vegetale de a transporta apa. Primele semne pot fi mici puncte albe pe frunziș. Ulterior, frunzele se îngălbenesc. Pe fructe, mai ales pe dovleci, pot apărea zone adâncite și afectate de putrezire.

Verificarea regulată a plantelor poate face diferența

Specialiștii recomandă inspectarea frecventă a întregii plante, nu doar a suprafeței superioare a frunzelor. Partea inferioară a frunzelor, tulpinile și starea generală a plantei pot oferi indicii importante. Găurile apărute în frunze, ofilirea bruscă, reziduurile lipicioase, frunzele deformate sau scheletizate și excrementele de omizi sunt semnale care nu ar trebui ignorate.

Intervenția timpurie este importantă deoarece populațiile unor dăunători pot crește rapid. O infestare redusă este, de regulă, mai ușor de gestionat decât una care s-a extins în întreaga grădină.

La fel de importantă este identificarea exactă a insectei. Simptome asemănătoare pot avea cauze diferite, iar alegerea unei metode nepotrivite de combatere poate fi ineficientă. Din acest motiv, înaintea oricărei intervenții, trebuie stabilit cât mai clar ce anume atacă plantele.