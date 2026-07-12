„Oare ce mananc cand ajung acasa?”

Este un gând pe care îl avem cu toții după o zi lungă de muncă. Ajungem acasă fără energie, cu o foame puternică și cu foarte puțină răbdare. În acel moment, creierul nu mai caută cea mai sănătoasă alegere, ci cea mai rapidă. Tocmai de aceea, foarte multe cine se transformă într-o pizza comandată, un burger, o shaorma sau într-un raid prin frigider, din care rezultă o combinație haotică de salam, cașcaval, pâine, dulciuri sau alte resturi rămase de la mesele anterioare. Nu pentru că acestea sunt alegerile preferate, ci pentru că foamea și oboseala ne fac să căutăm satisfacția imediată.

În cabinetul de nutriție aud foarte des aceeași afirmație: „Știu ce ar trebui să mănânc, dar seara nu mai am energie să gătesc.” Și este perfect normal. Mulți dintre noi ne dorim să ne organizăm mai bine, să gătim în avans și să avem întotdeauna mese pregătite. Realitatea este însă că programul nu ne permite mereu acest lucru. Apar ședințe care se prelungesc, trafic, copii de dus și de luat de la activități, iar la finalul zilei energia este aproape epuizată.

Vestea bună este că alimentația sănătoasă nu înseamnă să petreci o oră în bucătărie în fiecare seară. De foarte multe ori, o masă pregătită în 10-15 minute este incomparabil mai sănătoasă decât o comandă de fast-food sau decât mâncatul compulsiv direct din frigider. Organismul nu are nevoie de preparate sofisticate, ci de alimente echilibrate, care să îi ofere proteine, fibre, vitamine și energie.

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De ce mâncăm atât de mult când ajungem acasă?

După o zi solicitantă, nu doar corpul este obosit, ci și creierul. Orele lungi de muncă, stresul și lipsa pauzelor reduc capacitatea de autocontrol. Dacă peste toate acestea am sărit și peste prânz sau am mâncat foarte puțin în timpul zilei, este firesc ca foamea să fie intensă seara. Ca sa nu mai spunem de toate ispitele care ne apar in cale cand venim de la serviciu spre casa.

În aceste condiții, organismul începe să caute alimente bogate în grăsimi, zahăr și sare, deoarece acestea activează rapid sistemele de recompensă din creier. Nu este lipsă de voință, ci o reacție biologică. Din acest motiv este mult mai eficient să avem câteva soluții rapide la îndemână decât să încercăm să ne bazăm exclusiv pe ambiție.

Cum ar trebui să arate o cină pregătită în 15 minute?

Nu există o rețetă perfectă, însă ideal este ca fiecare masă să conțină o sursă bună de proteine, multe legume și o cantitate moderată de carbohidrați complecși. Această combinație oferă sațietate pentru mai multe ore și reduce semnificativ pofta de dulciuri care apare adesea mai târziu în cursul serii.

Iată câteva variante care se pregătesc foarte repede și pot înlocui cu succes orice comandă.

Omletă cu legume și brânză

Ouăle reprezintă una dintre cele mai rapide surse de proteine. O omletă preparată din două ouă, în care adaugi spanac, ardei, ciuperci sau roșii și puțină brânză, poate fi gata în aproximativ zece minute. Dacă o servești alături de o salată generoasă, obții o masă completă și foarte sățioasă.

Salată cu ton și năut

Dacă ai în cămară o conservă de ton și una de năut, cina este aproape rezolvată. Adaugă salată verde, roșii, castraveți, ceapă roșie și puțin ulei de măsline, iar în cinci minute ai o masă bogată în proteine, fibre și grăsimi sănătoase. Este o variantă care ține de foame mult mai bine decât multe preparate comandate.

Iaurt grecesc cu legume și pâine integrală

Nu orice cină trebuie gătită. Un iaurt grecesc bogat în proteine poate fi amestecat cu castraveți, usturoi, mărar și puțin ulei de măsline, rezultând un preparat asemănător unui tzatziki. Alături de una-două felii de pâine integrală și câteva legume proaspete, poate constitui o cină foarte echilibrată, mai ales în zilele caniculare.

Piept de pui la tigaie cu salată

Dacă tai pieptul de pui în fâșii subțiri, timpul de preparare scade considerabil. În cele 8-10 minute cât acesta se gătește, poți pregăti o salată mare din legumele pe care le ai în frigider. Este una dintre cele mai simple și eficiente combinații pentru o cină bogată în proteine și săracă în calorii.

Paste integrale cu ton și roșii

Pastele integrale fierb în aproximativ zece minute. Amestecate cu ton în suc propriu, roșii cherry, busuioc și puțin parmezan, se transformă într-o masă echilibrată și foarte gustoasă. Sunt o alternativă excelentă la pastele cu sosuri grele și foarte bogate în calorii.

Brânză cottage cu legume

Brânza cottage este una dintre cele mai bogate surse de proteine și necesită zero timp de preparare. Combinată cu roșii, castraveți, ardei și câteva măsline, oferă o cină ușoară, dar foarte sățioasă.

Wrap integral cu pui și legume

O lipie integrală poate deveni în câteva minute o masă completă. Umple-o cu piept de pui gătit anterior, salată, roșii, castraveți și un sos simplu din iaurt. Este o variantă practică inclusiv pentru masa de a doua zi la serviciu.

Somon cu legume congelate

Mulți evită peștele deoarece cred că se gătește greu. În realitate, un file de somon are nevoie de aproximativ opt minute într-o tigaie antiaderentă. În același timp poți prepara un amestec de legume congelate, iar în mai puțin de un sfert de oră ai o masă bogată în proteine și acizi grași Omega-3.

Hummus cu ouă și legume

Dacă ai câteva ouă fierte pregătite în frigider și o cutie de hummus, poți obține în doar câteva minute o cină foarte echilibrată. Completează cu morcovi, ardei, castraveți și câteva felii de pâine integrală pentru un aport suplimentar de fibre.

Fasole roșie cu avocado și legume

O conservă de fasole roșie clătită bine poate fi combinată cu porumb, roșii, ceapă, avocado și pătrunjel. Rezultatul este o salată bogată în fibre, proteine vegetale și grăsimi sănătoase, ideală inclusiv pentru persoanele care urmează o alimentație vegetariană.

Ce este bine să avem mereu în casă?

Secretul meselor rapide nu este talentul culinar, ci organizarea. Nu este nevoie de un frigider plin, ci de câteva alimente de bază care permit numeroase combinații. Ouăle, iaurtul grecesc, brânza cottage, conservele de ton, sardinele, năutul și fasolea, legumele congelate, salata verde, roșiile, castraveții, lipiile integrale, pastele integrale și pâinea integrală sunt suficiente pentru a pregăti zeci de mese diferite fără prea mult efort.

Este mai bine să comandăm mâncare?

Desigur că putem comanda din când în când. Alimentația sănătoasă nu înseamnă interdicții și perfecțiune. Problema apare atunci când comenzile devin o rutină zilnică.

Majoritatea preparatelor de tip fast-food conțin cantități mari de grăsimi, sare și sosuri bogate în calorii. De multe ori, o singură porție poate depăși 1.200-1.500 de calorii, adică mai mult de jumătate din necesarul energetic al unei zile pentru multe persoane.

În schimb, o masă preparată acasă în doar 15 minute îți oferă control asupra ingredientelor, porțiilor și calității alimentelor. De cele mai multe ori vei consuma mai multe proteine, mai multe fibre și mai puține calorii, fără să simți că ții dietă.

Nu urmări perfecțiunea

Una dintre cele mai mari greșeli este să credem că, dacă nu avem timp să gătim o masă sofisticată, mai bine nu gătim deloc. În nutriție nu există doar două opțiuni: mâncare perfectă sau fast-food.

O omletă cu legume este o alegere excelentă chiar dacă nu arată ca într-o fotografie de pe internet. O salată cu ton este incomparabil mai bună decât să mănânci compulsiv mezeluri, brânzeturi și biscuiți direct din frigider. Un iaurt grecesc cu fructe și câteva nuci cântărite este infinit mai potrivit decât un pachet de chipsuri consumat în fața televizorului.

Nu trebuie să fim bucătari profesioniști pentru a mânca sănătos. Viața este imprevizibilă, iar zilele în care ajungem acasă epuizați vor exista întotdeauna. Important este să avem la îndemână câteva ingrediente simple și câteva idei de mese care se pregătesc rapid.

De cele mai multe ori, cea mai sănătoasă alegere nu este cea mai spectaculoasă, ci cea pe care o putem pune pe masă în 10-15 minute. O cină simplă, preparată acasă, va fi aproape întotdeauna o investiție mai bună pentru sănătate decât o comandă făcută din impuls sau decât mâncatul haotic din frigider. În nutriție, consecvența valorează mult mai mult decât perfecțiunea, iar câteva alegeri bune repetate zi de zi au un impact mult mai mare asupra sănătății decât o masă perfectă din când în când.