Marile companii agroalimentare și rețelele de retail autohton traversează un moment istoric de o importanță strategică. Majoritatea brandurilor care domină producția autohtonă de hrană și comerțul cu bunuri de larg consum au apărut în perioada de pionierat din anii ’90. Fondatorii acelor afaceri au dezvoltat companii puternice prin efort direct și decizii bazate pe intuiție de moment. Astăzi, după mai bine de trei decenii de creștere continuă, acești antreprenori de succes au ajuns aproape de vârsta retragerii definitive.

Această realitate biologică plasează cele mai importante afaceri de familie în fața primului test real de succesiune din istoria modernă a țării noastre. Miza acestui proces depășește cu mult granițele unui simplu transfer de acțiuni sau de proprietate. Supraviețuirea capitalului românesc la raftul magazinelor depinde în mod direct de modul în care liderii actuali vor gestiona predarea ștafetei către descendenți.

De ce este vital un plan de succesiune pentru consumatori

Companiile deținute și conduse de membrii aceleiași familii se ghidează după o filosofie economică complet diferită de cea a marilor corporații. Spre deosebire de giganții internaționali care urmăresc exclusiv profiturile financiare trimestriale brute, un business familial investește resurse importante pe termen lung. Acest model de organizare asigură stabilitatea pe termen lung a brandului și menținerea unor legături strânse cu piața locală.

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În sectorul autohton al producției de hrană, această stabilitate înseamnă păstrarea unor legături de loialitate cu micii furnizori locali și fermierii regionali. De asemenea, modelul asigură menținerea unor rețete tradiționale apreciate și a unor standarde stricte de calitate pe care clienții le asociază direct cu numele brandului. Dacă procesul de succesiune este blocat din cauza neînțelegerilor interne, aceste valori specifice dispar în favoarea optimizării agresive a costurilor.

Cum abordează noile generații din România tema de succesiune în management

Spre deosebire de părinții lor, care au învățat regulile pieței libere din mers în perioade tulburi, succesorii actuali dețin o pregătire teoretică profundă. Tinerii din noua generație au studiat la universități internaționale de prestigiu și au acumulat experiență valoroasă în corporații multinaționale înainte de a prelua responsabilități. Ei privesc afacerea ca pe o structură corporativă riguroasă și vor să schimbe mentalitatea de management pur intuitiv.

Un exemplu elocvent pentru piața din România este evoluția rețelei de patiserie și panificație Ana Pan. Alexandra Copos de Prada a preluat conducerea companiei fondate de părinții săi și a implementat o viziune modernă de restructurare operațională. Pregătirea sa academică solidă a permis adaptarea rapidă a brandului tradițional la cerințele stricte ale publicului urban contemporan. Pe o traiectorie similară de succesiune se înscriu și alte companii mari, precum Transavia, unde Ioan Popa a pregătit-o din timp pe fiica sa, Theodora Popa, sau grupul Cris-Tim, unde fiii familiei Timiș coordonează proiecte strategice.

Soluții moderne pentru a asigura o succesiune de top în agribusiness

Un alt studiu de caz de mare succes este oferit de grupul de firme condus de antreprenorii din familia Sitari. Modelul de management bazat pe colaborarea dintre tată și fiu la conducerea unui business agricol de peste 40 de milioane de euro arată clar cum experiența se poate îmbina perfect cu inovația tehnologică. Această structură demonstrează că implicarea activă a noii generații oferă un plus de viziune pe o piață agroalimentară extrem de volatilă și competitivă.

De asemenea, în retailul regional, rețele precum Annabella sau Diana reprezintă exemple solide unde descendenții aduc plusvaloare în lupta strânsă cu marii retaileri internaționali. Tinerii lideri înțeleg perfect comportamentul de consum al noilor generații de cumpărători și știu cum să folosească instrumentele digitale pentru fidelizare. Un proces planificat de succesiune devine astfel o armă strategică pentru menținerea independenței financiare a companiilor autohtone.

Obstacole psihologice în calea unui acord de succesiune

Procesul complex de tranziție între generații aduce însă la suprafață și neînțelegeri profunde legate de viitorul organizației. Datele oferite de studiul global realizat de PwC, disponibil pe platforma PwC NextGen Survey, arată că există un decalaj major între ambițiile tinerilor și spațiul de decizie oferit efectiv de fondatori. Moștenitorii își doresc să implementeze rapid sisteme digitale avansate pentru managementul logisticii și soluții moderne de automatizare a liniilor de producție industrială.

Principala barieră în calea acestei modernizări necesare rămâne reticența bunicilor sau părinților de a ceda controlul total asupra deciziilor executive finale. Fondatorii români au dezvoltat companii mari prin control centralizat și se despart cu greu de rolul de lider absolut. Fără un plan clar de succesiune, transformarea unui business condus prin instinct întro structură guvernată de reguli corporative reprezintă o barieră psihologică dificil de depășit.

Cum salvăm viitorul brandurilor prin reguli clare de succesiune

Pentru ca transferul să aibă succes, experții în guvernanță corporativă recomandă ca firmele mari să treacă de la discuții informale la reguli scrise. Implementarea unui consiliu de familie ajută la separarea definitivă a problemelor emoționale de deciziile economice majore luate în birourile executive. Acest pas protejează patrimoniul și asigură continuitatea operatională a rețelelor de distribuție.

De asemenea, un parcurs de succesiune eșalonat pe mai mulți ani permite succesorilor să câștige legitimitate în fața echipei și a partenerilor comerciali. Supraviețuirea brandurilor alimentare autohtone depinde acum de capacitatea fondatorilor de a înțelege o regulă simplă. Prânzul din weekend nu poate înlocui o ședință riguroasă de management strategic, iar viitorul companiei se scrie cu reguli clare, nu cu promisiuni verbale.