Semințele de floarea-soarelui sunt o gustare ușor de transportat și preferată de mulți în timpul călătoriilor. Totuși, însoțitorii de bord spun că varianta în coajă este una dintre cele mai neplăcute gustări pe care pasagerii le consumă în avion. Problema nu sunt semințele în sine, ci cojile lăsate pe podea, în buzunarele scaunelor sau în alte locuri greu de curățat.

Mai mulți însoțitori de bord care și-au împărtășit experiențele pe rețelele de socializare, resturile rămase după consumul semințelor îngreunează curățenia dintre zboruri și pot crea disconfort pentru ceilalți pasageri.

Cojile de semințe ajung adesea pe podea sau în buzunarele scaunelor

Spre deosebire de alte gustări, semințele de floarea-soarelui în coajă necesită îndepărtarea învelișului înainte de a fi consumate. Pentru că aceste coji nu sunt comestibile, ele trebuie aruncate după fiecare semință.

Mai mulți membri ai echipajelor de cabină spun că unii pasageri aleg să le lase pe podeaua avionului sau în buzunarele scaunelor din față. O însoțitoare de bord a publicat pe Facebook o fotografie cu podeaua acoperită de coji, comentând că semințele de floarea-soarelui „ar trebui interzise în avion”.

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Pe Reddit, un alt membru al echipajului a povestit că, după unele zboruri, este nevoit să adune mii de bucăți de coji rămase în buzunarele scaunelor.

Pot crea disconfort și pentru ceilalți pasageri

Chiar și atunci când călătorii încearcă să strângă cojile într-o pungă, gestul poate fi neplăcut pentru cei din jur.

Un pasager a publicat pe Facebook o fotografie cu o pungă agățată între scaune, în care doi călători scuipau cojile de semințe pe parcursul zborului. Imaginea a stârnit numeroase reacții, iar unii utilizatori au spus că ar fi cerut să fie mutați pe un alt loc.

Astfel de situații pot pune echipajul într-o poziție dificilă și pot genera nemulțumiri în cabină.

Curățenia poate întârzia pregătirea următorului zbor

Pe lângă disconfortul creat, cojile de semințe împrăștiate prin cabină înseamnă și mai mult timp pentru echipele de curățenie.

Dacă resturile sunt numeroase, pregătirea aeronavei pentru următorul zbor poate dura mai mult, ceea ce poate afecta timpul necesar între curse.

Ce gustări sunt o alegere mai bună în avion

Dacă vrei să ai o gustare la îndemână în timpul zborului, însoțitorii de bord recomandă alimente care nu lasă multe resturi și pot fi consumate ușor.

O alternativă mai practică sunt semințele de floarea-soarelui deja decojite. De asemenea, fructele uscate, migdalele, nucile sau alte gustări ambalate individual sunt mai ușor de consumat și reduc cantitatea de deșeuri din cabină, potrivit Mashed.

Un gest simplu, precum alegerea unei gustări care nu lasă resturi sau aruncarea acestora la coșul de gunoi, poate face călătoria mai plăcută atât pentru ceilalți pasageri, cât și pentru echipajul de bord.