Atunci când vorbim despre longevitate, atenția se îndreaptă adesea spre inimă, greutate, alimentație sau menținerea masei musculare. Însă un element esențial poate fi trecut cu vederea: capacitatea creierului de a ține pasul cu anii pe care îi câștigăm.

O viață mai lungă nu înseamnă automat și o viață trăită cu autonomie, claritate mentală și implicare activă. Memoria, capacitatea de concentrare, viteza de procesare a informațiilor și găsirea cuvintelor potrivite influențează direct viața de zi cu zi. Ele ne ajută să muncim, să comunicăm, să menținem relații și să ne păstrăm independența, arată mindbodygreen.com.

Sănătatea cognitivă devine astfel una dintre temele importante ale cercetării asupra longevității. Vestea bună este că o parte dintre factorii care influențează sănătatea creierului pot fi modificați. Alimentația, mișcarea, circulația sanguină și gestionarea stresului se numără printre elementele asupra cărora putem interveni.

Alimentația contează și pentru creier

Ceea ce mâncăm nu influențează doar greutatea sau sănătatea cardiovasculară. Nutrienții disponibili organismului pot avea legătură și cu memoria, viteza de procesare a informațiilor și reziliența cognitivă pe termen lung. O dietă variată și bogată în nutrienți rămâne baza. În ultimii ani, cercetătorii au acordat însă atenție și unor compuși bioactivi din plante. Printre aceștia se numără flavanolii, substanțe naturale studiate inclusiv în legătură cu circulația și funcția cognitivă.

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Flavanolii din cacao au atras interes deoarece pot influența funcția vasculară și fluxul sanguin. Acest aspect este relevant pentru creier, un organ care depinde permanent de aportul de oxigen și nutrienți transportați prin sânge.

Totuși, este importantă o precizare. Cantitatea de flavanoli poate varia considerabil între produsele din cacao. Prin urmare, simplul consum al unui produs cu cacao nu garantează automat aportul folosit în studiile clinice.

Mișcarea zilnică susține și funcția cognitivă

Exercițiul fizic nu este important doar pentru mușchi și inimă. Mișcarea regulată este asociată și cu susținerea funcțiilor cognitive și a memoriei. Unul dintre mecanisme este legat de circulație. Activitatea fizică favorizează fluxul sanguin și contribuie la transportul oxigenului și nutrienților către țesuturi, inclusiv către creier.

Nu este obligatoriu ca fiecare sesiune de mișcare să fie intensă. Plimbările într-un ritm alert, exercițiile de forță, yoga și activitățile cardio pot fi integrate în rutina săptămânală. Consecvența este esențială.

Datele citate în materialul Mindbodygreen indică un interes special pentru exercițiile cardio și antrenamentele de rezistență. Ambele sunt studiate pentru posibilele lor efecte asupra funcției cognitive și a sănătății creierului. Cu alte cuvinte, mișcarea nu ar trebui privită exclusiv ca o metodă de slăbit. Ea poate fi o investiție în menținerea autonomiei și a funcțiilor mentale odată cu înaintarea în vârstă.

Memoria nu este o singură funcție

Atunci când spunem că „avem memorie bună” sau că „memoria începe să slăbească”, simplificăm un proces mult mai complex. Există mai multe forme ale memoriei, iar acestea implică funcții și regiuni diferite ale creierului. Una dintre ele este capacitatea de a găsi și utiliza cuvintele potrivite în timp real. Aceasta intervine atunci când încercăm să ne amintim numele unei persoane, să găsim un termen în mijlocul unei conversații sau să ne exprimăm clar ideile.

Memoria spațială ne ajută să ne orientăm și să înțelegem relațiile dintre obiecte și locuri. Datorită ei ne amintim unde am pus cheile, cum ajungem într-un anumit loc sau unde se află un obiect într-o încăpere.

Memoria pe termen lung permite stocarea și recuperarea experiențelor, cunoștințelor și informațiilor învățate. Ea contribuie la păstrarea istoriei personale și a sentimentului de continuitate a propriei vieți.

Aceste funcții nu sunt identice și pot fi afectate diferit de procesul de îmbătrânire. Din acest motiv, sănătatea cognitivă trebuie privită în ansamblu, nu redusă la simpla capacitate de a memora informații.

Reducerea stresului poate ajuta la longevitate

Stilul de viață, mediul și stresul cronic pot influența modul în care funcționează creierul în timp. De aceea, practicile care ajută la reglarea stării interne sunt tot mai des incluse în discuțiile despre sănătatea cognitivă.

Meditația este studiată pentru efectele sale asupra atenției și concentrării. Yoga combină mișcarea cu respirația și poate susține atât flexibilitatea fizică, cât și anumite componente ale funcționării cognitive.

Practicile de recunoștință pot contribui la schimbarea tiparelor de gândire și la reglarea emoțională. Exercițiile de respirație sunt folosite pentru calmarea sistemului nervos și îmbunătățirea rezilienței în fața stresului.

Și timpul petrecut în natură poate conta. Acesta a fost asociat în cercetări cu îmbunătățirea dispoziției, atenției și clarității mentale. Nu există o singură practică potrivită pentru toată lumea. Importantă este găsirea unei rutine care poate fi menținută. Efectele unui obicei sănătos depind, în mare măsură, de consecvență.

Circulația sanguină este esențială pentru funcționarea creierului

Creierul are nevoie permanent de oxigen și nutrienți. Aceștia ajung la țesutul cerebral prin sânge. Din acest motiv, sănătatea vasculară și circulația sunt strâns legate de funcționarea cognitivă. Un flux sanguin adecvat susține procese precum atenția, memoria și viteza de procesare a informațiilor. Chiar și modificările subtile ale circulației pot influența felul în care ne simțim și funcționăm. Acesta este și unul dintre motivele pentru care o scurtă plimbare poate produce senzația de claritate mentală. Mișcarea stimulează circulația și poate crește temporar aportul de sânge bogat în oxigen către diferite țesuturi.

Problema este că stilul de viață modern favorizează adesea exact comportamentele opuse. Orele lungi petrecute pe scaun, lipsa activității fizice și stresul cronic pot afecta sănătatea vasculară.

Câteva măsuri simple pot fi integrate în programul zilnic. Plimbările scurte, inclusiv după mese, sunt una dintre opțiuni. Ridicarea de pe scaun, întinderile sau câteva minute de mișcare la fiecare 60-90 de minute pot reduce perioadele lungi de sedentarism.

Hidratarea este, de asemenea, importantă pentru funcționarea normală a organismului și pentru menținerea volumului sanguin.

Un creier sănătos, o măsură a longevității

Îmbătrânirea este inevitabilă. Totuși, felul în care creierul funcționează odată cu trecerea anilor nu depinde exclusiv de vârstă. Obiceiurile zilnice pot conta. Alimentația echilibrată, mișcarea regulată, reducerea sedentarismului, gestionarea stresului și protejarea sănătății cardiovasculare sunt elemente importante într-o strategie mai amplă pentru menținerea funcțiilor cognitive.

În acest sens, longevitatea nu ar trebui măsurată doar prin numărul anilor trăiți. Contează și capacitatea de a rămâne prezent, autonom, conectat la ceilalți și implicat în propria viață.