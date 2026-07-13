Peste 10.000 de locuitori din Bihor au ajuns să fie terorizați de mirosul îngrozitor care vine de la fermele de animale din județ.

Aceștia au depus mai multe sesizări privind mirosurile puternice resimțite în ultimele săptămâni în Oradea, Sântandrei și Girișu de Criș au fost transmise Direcției de Sănătate Publică (DSP) Bihor și Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Bihor.

În urma controalelor, autoritățile au identificat opt ferme zootehnice ca surse ale disconfortului olfactiv și au dispus o serie de măsuri pentru diminuarea acestuia.

În paralel, DSP Bihor a solicitat oficial Primăriei Sântandrei organizarea unei dezbateri publice la care să participe autoritățile competente, administratorii fermelor și locuitorii afectați, potrivit ebihoreanul.ro

Localnicii: „Nu putem deschide geamurile”

Problema a fost semnalată intens în ultimele zile pe grupurile de Facebook ale locuitorilor din Sântandrei, Girișu de Criș și Tărian, unde oamenii au descris mirosurile ca fiind „insuportabile”, în special în timpul nopților caniculare.

„Este ceva crunt! De cinci ani de când stau în Sântandrei nu a mirosit atât de puternic ca în această seară. Zici că-s porcii cu mine în casă. Îngrozitor!”, a scris un locuitor.

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Alți cetățeni spun că fenomenul se agravează de la an la an.

„Duhoarea este mai nasoală de la an la an”, „Seara nu putem deschide un geam după canicula asta”, „Suntem afectați circa 10.000 de persoane”, sunt doar câteva dintre mesajele publicate de localnici.

O femeie din Girișu de Criș a reclamat că „toată săptămâna aceasta a fost insuportabil, atât ziua, cât și noaptea”.

Garda de Mediu: opt ferme au fost identificate ca surse ale mirosurilor

În urma reclamațiilor, Garda de Mediu Bihor și Direcția de Sănătate Publică au efectuat verificări în teren.

Potrivit șefului Gărzii de Mediu Bihor, Sever Șerbănescu, mirosurile provin de la opt exploatații zootehnice.

„Mirosurile provin de la opt ferme: o fermă de păsări și o fermă de porci din Sântandrei, administrate de actualul proprietar din 2015 și autorizate, o fermă de vaci de lapte din Oradea, înființată în 1995 și autorizată, precum și cinci ferme mai mici de cai, bovine și caprine din comuna Girișu de Criș, care nu necesită autorizație de mediu”, a declarat Sever Șerbănescu.

Împrăștierea dejecțiilor, suspendată temporar

Pentru reducerea disconfortului olfactiv, Garda de Mediu a dispus suspendarea împrăștierii dejecțiilor animaliere pe terenurile agricole aparținând fermei din Sântandrei în perioada 7–31 iulie 2026.

În acest interval, activitatea fermei se va limita la funcționarea ventilatoarelor din hale.

„În această perioadă vor funcţiona doar ventilatoarele din hale pentru reglarea temperaturii și aerisire, fapt care poate produce de asemenea un disconfort olfactiv, dar mai redus”, a precizat șeful Gărzii de Mediu.

Pe lângă această măsură, comisarii au solicitat fermelor:

evacuarea mai frecventă a dejecțiilor din hale;

actualizarea și implementarea Programului de prevenire și reducere a disconfortului olfactiv;

identificarea și aplicarea unor soluții tehnice și organizatorice suplimentare pentru limitarea mirosurilor.

„În vederea diminuării impactului asupra populației au fost dispuse măsuri privind actualizarea și implementarea Programului de prevenire și reducere a disconfortului olfactiv, evacuarea mai frecventă a dejecțiilor din hale, precum și analizarea și aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice suplimentare pentru reducerea și limitarea disconfortului resimțit în zonele locuite”, se arată în documentele întocmite de Garda de Mediu.

DSP solicită organizarea unei dezbateri publice

Ca urmare a numărului mare de sesizări, Direcția de Sănătate Publică Bihor a transmis, în 9 iulie, o adresă oficială către Primăria Sântandrei prin care solicită convocarea unei dezbateri publice.

Potrivit instituției, întâlnirea ar trebui să reunească cetățenii afectați, reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului, Gărzii de Mediu, Direcției de Sănătate Publică, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Direcției pentru Agricultură Bihor, precum și administratorii fermelor care generează disconfortul olfactiv.