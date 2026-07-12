Numărul de calorii nu este singurul factor care influențează greutatea corporală. Tot mai multe cercetări sugerează că și calitatea alimentelor consumate, precum și efectul lor asupra inflamației din organism, pot avea un rol important în apariția excesului ponderal. O nouă meta-analiză, publicată în revista Frontiers in Nutrition, arată că persoanele care urmează o alimentație cu un potențial inflamator ridicat au un risc semnificativ mai mare de a deveni supraponderale sau obeze, potrivit MindBodyGreen.

Studiul a reunit rezultatele a 22 de cercetări realizate în mai multe populații adulte. Dintre acestea, 19 au fost studii observaționale de tip transversal, iar trei au urmărit participanții pe termen lung, pentru a vedea cum influențează alimentația evoluția greutății corporale.

Pentru a evalua caracterul inflamator al dietei, cercetătorii au folosit Dietary Inflammatory Index (DII), un indice care estimează capacitatea alimentației de a favoriza sau, dimpotrivă, de a reduce inflamația din organism.

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Indicele ia în calcul 45 de componente alimentare, inclusiv nutrienți, grupe de alimente și compuși bioactivi, în funcție de efectul acestora asupra markerilor inflamatori.

Ce este alimentația proinflamatoare

Potrivit autorilor, o dietă cu un scor inflamator ridicat este caracterizată printr-un consum mai mare de:

alimente ultraprocesate;

carbohidrați rafinați;

băuturi îndulcite cu zahăr;

carne roșie și carne procesată.

La polul opus, alimentația antiinflamatoare include mai frecvent:

legume;

fructe;

leguminoase;

cereale integrale;

alimente bogate în fibre;

grăsimi sănătoase, precum cele din uleiul de măsline sau nuci.

Persoanele cu diete mai inflamatoare au prezentat un risc mai mare de obezitate

Rezultatele meta-analizei au arătat o asociere constantă între alimentația proinflamatoare și excesul ponderal.

În cele 19 studii observaționale, persoanele cu cele mai mari scoruri DII au avut, în general, o greutate corporală mai mare decât cele care urmau diete cu un potențial inflamator redus.

Rezultatele studiilor desfășurate pe termen lung au fost și mai convingătoare.

Într-unul dintre acestea, participanții care consumau cele mai inflamatoare diete au avut un risc cu 32% mai mare de a dezvolta suprapondere sau obezitate, comparativ cu cei care urmau o alimentație antiinflamatoare.

Un alt studiu a arătat că fiecare creștere cu o unitate a scorului DII a fost asociată cu o creștere semnificativă a indicelui de masă corporală (IMC) în timp.

Cel de-al treilea studiu a evidențiat aceeași tendință, însă rezultatele nu au atins pragul de semnificație statistică.

În ansamblu, toate cele trei cercetări au indicat aceeași direcție: cu cât alimentația este mai inflamatoare, cu atât riscul de exces ponderal pare să fie mai mare.

De ce inflamația și obezitatea se influențează reciproc

Autorii studiului subliniază că relația dintre inflamație și obezitate este complexă și funcționează în ambele sensuri.

Excesul de țesut adipos favorizează inflamația cronică de intensitate redusă, însă există dovezi că și inflamația poate contribui, la rândul ei, la creșterea în greutate.

Potrivit cercetătorilor, inflamația persistentă poate modifica funcționarea metabolismului prin mai multe mecanisme, inclusiv prin:

modificarea microbiotei intestinale;

afectarea sensibilității la insulină;

influențarea proceselor metabolice implicate în reglarea greutății corporale.

Deși mecanismele exacte continuă să fie studiate, asocierea dintre alimentația inflamatoare și excesul ponderal a fost observată în numeroase populații.

Cum poți reduce potențialul inflamator al alimentației

Autorii studiului spun că schimbările nu trebuie să fie radicale.

O strategie mai ușor de urmat este să începi prin adăugarea mai multor alimente bogate în fibre și compuși vegetali benefici.

Printre cele mai recomandate se numără:

fasolea;

lintea;

năutul;

legumele cu frunze verzi;

fructele de pădure;

cerealele integrale.

În același timp, reducerea treptată a consumului de produse ultraprocesate, gustări ambalate, băuturi îndulcite și carne procesată poate contribui la scăderea caracterului inflamator al dietei.

Studiul nu demonstrează o relație directă de cauzalitate

Autorii atrag atenția că rezultatele trebuie interpretate cu prudență.

Fiind o meta-analiză bazată în mare parte pe studii observaționale, cercetarea evidențiază o asociere între alimentația proinflamatoare și excesul ponderal, însă nu poate demonstra că acest tip de dietă provoacă direct obezitatea.

Sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege mai bine mecanismele prin care inflamația influențează metabolismul și controlul greutății.

Ce alimente pot favoriza inflamația și care sunt considerate antiinflamatoare

Alimente asociate cu un potențial inflamator mai ridicat:

produse ultraprocesate;

băuturi îndulcite cu zahăr;

carne procesată;

carne roșie în exces;

produse din făină rafinată;

gustări ambalate și fast-food.

Alimente asociate cu un potențial antiinflamator: