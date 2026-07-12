Extirparea vezicii biliare (colecistectomia) este una dintre cele mai frecvente intervenții chirurgicale efectuate la nivel mondial. Deși majoritatea pacienților se recuperează fără probleme majore, mulți observă schimbări în modul în care organismul digeră alimentele, în special în primele săptămâni sau luni după operație, la alții chiar persistă disconfortul abdominal pe care îl aveau înainte de operație. Dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, membru în conducerea Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie, a explicat, pentru G4Food, de ce apar aceste tulburări digestive și ce dietă ar fi cea mai potrivită.

De ce apar problemele digestive după extirparea bilei?

Vezica biliară are rolul de a stoca bila produsă de ficat și de a o elibera în intestin atunci când consumăm alimente, în special grăsimi. După îndepărtarea acesteia, bila nu mai este depozitată, ci se scurge continuu în intestin.

“Această modificare poate afecta procesul digestiv. În unele situații, cantitatea de bilă disponibilă în timpul meselor bogate în grăsimi nu este suficientă pentru o digestie eficientă. În alte cazuri, fluxul constant de bilă poate irita intestinul, favorizând apariția diareei.

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Printre cele mai frecvente simptome raportate după operație se numără balonarea, gazele intestinale, senzația de digestie dificilă, crampele abdominale și episoadele de diaree, în special după consumul alimentelor grase. Unele persoane pot experimenta și greață sau reflux gastric. În majoritatea cazurilor, organismul se adaptează treptat la noua situație, iar simptomele se reduc semnificativ în decurs de câteva săptămâni sau luni”, a precizat dr. Daciana Toma.

Ce alimente sunt recomandate după colecistectomie?

Pentru a facilita digestia și pentru a reduce disconfortul abdominal, medicii recomandă o alimentație echilibrată, bazată pe produse ușor de digerat.

Proteine slabe

Sunt de preferat sursele de proteine cu un conținut redus de grăsimi, precum:

pieptul de pui sau de curcan fără piele;

peștele slab;

albușul de ou;

iaurturile degresate;

brânzeturile slabe.

Cereale și alimente bogate în amidon

Orezul, cartofii fierți sau copți, pastele simple și fulgii de ovăz sunt opțiuni care pot fi tolerate mai ușor de sistemul digestiv.

Legume gătite

“În perioada de recuperare, legumele preparate termic sunt adesea mai bine tolerate decât cele crude. Morcovii, dovleceii, fasolea verde, dovleacul sau sfecla pot face parte din meniul zilnic”, afirmă dr. Daciana Toma.

Fructe ușor digerabile

Bananele, merele coapte, perele și piersicile sunt frecvent recomandate datorită conținutului lor de fibre și digestibilității bune.

Grăsimi sănătoase, în cantități moderate

Deși grăsimile nu trebuie eliminate complet din alimentație, este indicat ca acestea să fie consumate cu măsură. Uleiul de măsline, avocado și nucile pot fi introduse treptat în dietă.

Ce alimente ar trebui evitate?

“În primele luni după intervenție, multe persoane observă că anumite produse le accentuează simptomele digestive. Printre acestea se numără:

alimentele prăjite;

carnea grasă și mezelurile;

smântâna și brânzeturile foarte grase;

produsele de tip fast-food;

produsele de patiserie bogate în grăsimi;

sosurile grele;

consumul excesiv de alcool;

cantitățile mari de cafea.

Aceste alimente ar trebui evitate de orice persoană, nu doar de cele care au suferit o colecistectomie (operația pentru „scoaterea” vezicii biliare). Consumate frecvent, acestea fac rău organismului (creșterea grăsimilor în sânge, a glicemiei, obezitate, hipertensiune arterială, etc)”, explică medicul.

Mesele mici și dese, ideale

Medicii recomandă mese mai mici și mai dese pe parcursul zilei, în locul unor porții abundente consumate rar. De asemenea, introducerea treptată a alimentelor și monitorizarea reacțiilor organismului pot ajuta la identificarea produselor care provoacă disconfort.

Un aport adecvat de lichide și creșterea graduală a consumului de fibre contribuie, de asemenea, la menținerea unei digestii normale.

Când este necesar consultul medical?

“Deși majoritatea simptomelor sunt temporare, este recomandat un consult medical dacă apar diaree persistentă, pierdere inexplicabilă în greutate, dureri abdominale severe, febră, vărsături repetate sau icter. Aceste manifestări pot indica o complicație care necesită evaluare de specialitate.

Pentru cei mai mulți pacienți, adaptarea la viața fără vezică biliară este un proces gradual, iar respectarea unor reguli alimentare simple poate contribui semnificativ la reducerea disconfortului și la îmbunătățirea calității vieții”, a declarat, pentru G4Food, dr. Daciana Toma.