Castraveții sunt printre cele mai consumate legume în sezonul cald, iar conținutul lor ridicat de apă îi transformă într-o alegere potrivită în zilele cu temperaturi ridicate. Pot fi consumați la micul dejun, ca gustare, în salate sau alături de mesele principale. Dar există un moment al zilei în care organismul beneficiază mai mult de proprietățile lor?

Răspunsul este mai simplu decât ar putea părea. Potrivit dieteticianului Amy Brownstein, nu există o oră ideală pentru consumul de castraveți, nici din perspectiva hidratării, nici pentru digestie. Mai importantă este includerea lor regulată într-o alimentație echilibrată, arată ea în Very Well Health.

Castravetele poate contribui la hidratarea zilnică

Un castravete de dimensiune medie conține aproximativ 95% apă. Tocmai de aceea, poate contribui la aportul zilnic de lichide, mai ales în perioadele în care organismul are nevoie de o hidratare suplimentară.

Necesarul de lichide crește în zilele călduroase, în timpul bolilor sau atunci când o persoană desfășoară mai multă activitate fizică. Hidratarea adecvată este esențială pentru numeroase procese normale ale organismului. Printre acestea se numără reglarea temperaturii corporale, menținerea echilibrului pH-ului, lubrifierea articulațiilor și transportul diferitelor substanțe în corp.

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Apa băută nu este însă singura sursă de hidratare. Aproximativ 20% din necesarul de lichide poate proveni din alimente, iar produsele cu un conținut mare de apă pot avea un rol important. Castravetele se încadrează în această categorie. Prin urmare, nu este obligatoriu să fie consumat dimineața sau seara pentru a avea efect. Poate fi adăugat la orice masă sau gustare, în funcție de preferințe și de programul fiecărei persoane.

Ce rol poate avea în digestie

Nici pentru digestie nu există un moment universal considerat cel mai bun pentru consumul de castraveți. Totuși, combinația dintre apă și fibre poate susține tranzitul intestinal și regularitatea scaunelor. Lichidele și fibrele acționează împreună. Un aport insuficient de lichide poate favoriza apariția unor scaune mai uscate și mai greu de eliminat. În același timp, fibrele alimentare contribuie la deplasarea conținutului prin tractul gastrointestinal și măresc volumul scaunului. Iar castravetele oferă ambele componente. Apa poate ajuta la menținerea umidității scaunului, în timp ce fibrele contribuie la volumul acestuia. Împreună, aceste elemente pot favoriza mișcări intestinale mai regulate și o eliminare mai ușoară.

Acest lucru nu înseamnă însă că simplul consum de castraveți tratează problemele digestive sau constipația. Efectul trebuie privit în contextul întregii alimentații, al aportului total de lichide și al cantității de fibre consumate zilnic.

Ce conține un castravete mediu

Din punct de vedere nutrițional, castravetele este un aliment cu densitate calorică redusă. Potrivit datelor prezentate în material, un castravete mediu consumat cu coajă are aproximativ 45 de calorii. Acesta furnizează circa 2 grame de proteine, mai puțin de un gram de grăsimi, aproximativ 11 grame de carbohidrați și 1,5 grame de fibre. Conținutul de apă ajunge la aproximativ 95%.

Profilul nutrițional poate varia ușor în funcție de soi și de dimensiunea castravetelui. De asemenea, îndepărtarea cojii modifică aportul de nutrienți și fibre.

Cum poate fi inclus mai ușor în alimentație

Castravetele poate fi consumat în numeroase moduri, fără să fie rezervat exclusiv salatelor. Feliile pot fi adăugate în sandvișuri și lipii sau pot deveni baza unei gustări alături de alte alimente.

Castraveții tăiați pot fi incluși în salate cu cereale, paste sau leguminoase. De asemenea, pot fi adăugați în smoothie-uri sau în apă, pentru o aromă discretă și proaspătă.

O altă variantă este folosirea lor în sosuri, garnituri, supe reci sau alături de hummus, cremă de brânză, avocado ori somon afumat. Castraveții pot fi și murați, deși în acest caz aportul de sodiu poate fi mai mare, în funcție de metoda de preparare.

Deși nu există un moment „perfect” al zilei pentru a mânca un castravete, beneficiile sale pentru hidratare și digestie sunt legate mai ales de conținutul ridicat de apă și de aportul de fibre.