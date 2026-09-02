Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Córdoba (UCO) a scos la iveală prezența unei amestec complex de substanțe chimice și poluanți în patru specii de pește extrem de populare în dieta mediteraneană: stavridul, sardina, somonul roșu (salmonete) și merluciul, anunță EFE.

Cercetarea, desfășurată de Departamentul de Chimie Analitică din cadrul Institutului IQUEMA, atrage atenția în mod special asupra metaboliților – substanțele rezultate în urma procesării poluanților de către organismul peștelui. Impactul acestor metaboliți asupra sănătății umane este în prezent mult mai puțin documentat în evaluările standard de siguranță alimentară.

Ce au descoperit cercetătorii

Utilizând o platformă avansată de analiză bazată pe cromatografie lichidă și spectrometrie de masă de înaltă rezoluție, cercetătorii au analizat 120 de exemplare din cele patru specii, căutând dintr-o listă de peste 11.000 de substanțe potențiale.

Rezultatele au confirmat prezența a 81 de compuși chimici, împărțiți în diverse categorii:

Plastifianți și substanțe ignifuge (retardante de flacără);

Pesticide și compuși industriali;

Produse farmaceutice, produse de îngrijire personală și droguri ilicite.

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Aproape jumătate din compușii identificați fuseseră metabolizați, iar în multe cazuri substanța poluantă originală nici măcar nu mai era prezentă în corpul peștelui. De asemenea, studiul a evidențiat o prezență ridicată a metaboliților metilați, un mecanism de detoxifiere neobișnuit pentru pești, ce necesită cercetări ulterioare.

Profilul de contaminare diferă în funcție de specie și habitat

Deși înoată în aceleași ape ale Mării Mediterane, „cocktailul” de poluanți din corpul peștilor variază semnificativ în funcție de stilul de viață, adâncime și alimentație:

Stavridul: Fiind o specie care se hrănește atât la suprafață, cât și pe fundul mării, prezintă cel mai larg spectru de contaminanți (în special plastifianți, pesticide și compuși industriali).

Somonul roșu (Salmonete): Pentru că râscolește sedimentele de pe fundul apei în căutarea hranei, este cel mai afectat de poluarea din zonele de coastă, acumulând produse farmaceutice și plastifianți.

Merluciul: Aflat la cel mai înalt nivel al lanțului trofic dintre speciile analizate, merluciul a înregistrat un volum total mai mic de poluanți, dar o prezență mai ridicată de substanțe industriale persistente, greu de degradat.

Există un risc direct pentru sănătate?

Reprezentanții Universității din Córdoba subliniază că identificarea acestor compuși nu înseamnă automat că și consumul de pește reprezintă un pericol direct pentru sănătatea umană. Totuși, autorii studiului consideră că aceste date sunt esențiale pentru actualizarea normelor de siguranță alimentară și pentru înțelegerea completă a expunerii populației la poluanții din mediul marin.