Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Córdoba (UCO) a scos la iveală prezența unei amestec complex de substanțe chimice și poluanți în patru specii de pește extrem de populare în dieta mediteraneană: stavridul, sardina, somonul roșu (salmonete) și merluciul, anunță EFE.
Cercetarea, desfășurată de Departamentul de Chimie Analitică din cadrul Institutului IQUEMA, atrage atenția în mod special asupra metaboliților – substanțele rezultate în urma procesării poluanților de către organismul peștelui. Impactul acestor metaboliți asupra sănătății umane este în prezent mult mai puțin documentat în evaluările standard de siguranță alimentară.
Utilizând o platformă avansată de analiză bazată pe cromatografie lichidă și spectrometrie de masă de înaltă rezoluție, cercetătorii au analizat 120 de exemplare din cele patru specii, căutând dintr-o listă de peste 11.000 de substanțe potențiale.
Rezultatele au confirmat prezența a 81 de compuși chimici, împărțiți în diverse categorii:
Aproape jumătate din compușii identificați fuseseră metabolizați, iar în multe cazuri substanța poluantă originală nici măcar nu mai era prezentă în corpul peștelui. De asemenea, studiul a evidențiat o prezență ridicată a metaboliților metilați, un mecanism de detoxifiere neobișnuit pentru pești, ce necesită cercetări ulterioare.
Deși înoată în aceleași ape ale Mării Mediterane, „cocktailul” de poluanți din corpul peștilor variază semnificativ în funcție de stilul de viață, adâncime și alimentație:
Reprezentanții Universității din Córdoba subliniază că identificarea acestor compuși nu înseamnă automat că și consumul de pește reprezintă un pericol direct pentru sănătatea umană. Totuși, autorii studiului consideră că aceste date sunt esențiale pentru actualizarea normelor de siguranță alimentară și pentru înțelegerea completă a expunerii populației la poluanții din mediul marin.
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