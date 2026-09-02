Pescarii aflați pe Valea Oltului au descoperit, la sfârșitul săptămânii trecute, o conductă prin care apă cu miros neplăcut și o culoare diferită față de cea a râului era deversată direct în Olt. Sesizarea a fost transmisă autorităților de mediu, scrie publicația Turnul Sfatului.

Pescarii au observat deversarea pe raza localității Câinenii Mari, la câteva sute de metri în amonte de comună. Imaginile filmate la fața locului au fost publicate inițial pe rețelele sociale și în grupurile dedicate pescuitului, iar ulterior au fost transmise redacției Turnul Sfatului.

Potrivit pescarilor care au ajuns în zonă, primul indiciu a fost mirosul puternic și neplăcut. Aceștia au observat apoi că apa deversată avea o culoare diferită de cea a râului Olt.

Când s-au apropiat pentru a filma, pescarii au identificat conducta din care provenea apa. Aceasta subtraversează Drumul Național 7 și ajunge până la malul râului.

Imaginile au stârnit numeroase reacții în mediul online. Mai mulți pescari au cerut intervenția Gărzii de Mediu, în timp ce alții s-au declarat îngrijorați de posibilul impact al deversării asupra calității apei și asupra peștilor din râu.

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„Unde e Garda de Mediu când ai nevoie de ea? Stau toți în birou și se plâng că au salarii mici, dar în teren nu i-a văzut nimeni niciodată!” și „Luați de mâncați pește sănătos, din canalizare, că asta a ajuns Oltul”, au fost câteva dintre comentariile publicate de pescari.

Până în acest moment, nu există o confirmare oficială privind natura apei deversate, sursa acesteia sau eventualele substanțe poluante. De asemenea, nu există informații oficiale care să stabilească dacă peștele din zona respectivă prezintă un risc pentru consum.

În cursul zilei de luni, 31 august, reporterul Turnul Sfatului a sesizat oficial Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Vâlcea și reprezentanții Apelor Române.

Autoritățile urmează să stabilească sursa deversării și dacă aceasta reprezintă o încălcare a legislației privind protecția mediului. Potrivit Turnul Sfatului, informațiile privind măsurile dispuse vor fi comunicate după primirea răspunsurilor oficiale.

Sursa video: cititor TurnulSfatului.ro