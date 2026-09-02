VIDEO | Conductă care deversează apă uzată direct în râul Olt, descoperită de pescari pe Valea Oltului / „Luați de mâncați pește sănătos, din canalizare”

02 sept. 2026, Climalert
Foto: Turnul Sfatului
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Pescarii aflați pe Valea Oltului au descoperit, la sfârșitul săptămânii trecute, o conductă prin care apă cu miros neplăcut și o culoare diferită față de cea a râului era deversată direct în Olt. Sesizarea a fost transmisă autorităților de mediu, scrie publicația Turnul Sfatului.

Pescarii au observat deversarea pe raza localității Câinenii Mari, la câteva sute de metri în amonte de comună. Imaginile filmate la fața locului au fost publicate inițial pe rețelele sociale și în grupurile dedicate pescuitului, iar ulterior au fost transmise redacției Turnul Sfatului.

Potrivit pescarilor care au ajuns în zonă, primul indiciu a fost mirosul puternic și neplăcut. Aceștia au observat apoi că apa deversată avea o culoare diferită de cea a râului Olt.

Când s-au apropiat pentru a filma, pescarii au identificat conducta din care provenea apa. Aceasta subtraversează Drumul Național 7 și ajunge până la malul râului.

Imaginile au stârnit numeroase reacții în mediul online. Mai mulți pescari au cerut intervenția Gărzii de Mediu, în timp ce alții s-au declarat îngrijorați de posibilul impact al deversării asupra calității apei și asupra peștilor din râu.

- articolul continuă mai jos -

„Unde e Garda de Mediu când ai nevoie de ea? Stau toți în birou și se plâng că au salarii mici, dar în teren nu i-a văzut nimeni niciodată!” și „Luați de mâncați pește sănătos, din canalizare, că asta a ajuns Oltul”, au fost câteva dintre comentariile publicate de pescari.

Până în acest moment, nu există o confirmare oficială privind natura apei deversate, sursa acesteia sau eventualele substanțe poluante. De asemenea, nu există informații oficiale care să stabilească dacă peștele din zona respectivă prezintă un risc pentru consum.

În cursul zilei de luni, 31 august, reporterul Turnul Sfatului a sesizat oficial Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Vâlcea și reprezentanții Apelor Române.

Autoritățile urmează să stabilească sursa deversării și dacă aceasta reprezintă o încălcare a legislației privind protecția mediului. Potrivit Turnul Sfatului, informațiile privind măsurile dispuse vor fi comunicate după primirea răspunsurilor oficiale.

Sursa video: cititor TurnulSfatului.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

Asia Fest începe vineri la București. Peste 200 de artiști, gastronomie și tradiții din 14 țări asiatice, la Arena Națională
Asia Fest începe vineri la București. Peste 200 de artiști, gastronomie și tradiții din 14 țări asiatice, la Arena Națională
VIDEO | Testul frigiderului pentru uleiul de măsline. Geo Dobre, somelier, demontează unul dintre cele mai răspândite mituri: „Asta nu ne spune că este un ulei original sau nu”
VIDEO | Testul frigiderului pentru uleiul de măsline. Geo Dobre, somelier, demontează unul dintre cele mai răspândite mituri: „Asta nu ne spune că este un ulei original sau nu”
Recoltă de 24 de milioane de kilograme de struguri la Iași. Cotnari pregătește recoltarea 24 de ore din 24 și vrea să intre pe piața din India
Recoltă de 24 de milioane de kilograme de struguri la Iași. Cotnari pregătește recoltarea 24 de ore din 24 și vrea să intre pe piața din India
VIDEO | Mesele regulate pot ajuta organismul să funcționeze într-un ritm mai previzibil / Dr. Cătălina Hogea, medic primar psihiatrie: „Corpul nostru reacționează foarte bine la rutine”
VIDEO | Mesele regulate pot ajuta organismul să funcționeze într-un ritm mai previzibil / Dr. Cătălina Hogea, medic primar psihiatrie: „Corpul nostru reacționează foarte bine la rutine”
Sticla de apă pentru școală: ce alegem și cât de des trebuie spălată? / Sfaturi simple pentru igienă și hidratare, de la nutriționistul Tania Fântână
Sticla de apă pentru școală: ce alegem și cât de des trebuie spălată? / Sfaturi simple pentru igienă și hidratare, de la nutriționistul Tania Fântână