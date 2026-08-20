Alegerea unui pepene dulce rămâne uneori o loterie. Greutatea, sunetul produs la lovirea cojii și aspectul exterior oferă însă câteva indicii despre interiorul fructului. Însă unul dintre cele mai ușor de observat semne este pata deschisă la culoare de pe partea inferioară a pepenelui. Aceasta este numită „pată de câmp” și reprezintă zona care a stat direct pe sol în timpul creșterii. Pentru că nu a fost expusă la soare, porțiunea respectivă nu a căpătat culoarea verde ca și restul cojii. Pe măsură ce pepenele se coace, pata trece de la alb sau verde-deschis la galben-crem.

Ce spune culoarea petei despre pepene

O pată galben-crem este, în general, un semn bun. Aceasta sugerează că pepenele a rămas suficient pe vrej pentru a ajunge la maturitate și a dezvolta un gust mai dulce.

Dacă pata este albă sau foarte palidă, fructul ar putea fi insuficient copt și mai puțin aromat. O nuanță galben-închis sau portocalie poate indica, în schimb, că pepenele este prea copt.

Lipsa completă a petei nu înseamnă automat că fructul este necorespunzător. Poate sugera însă că pepenele a fost cules prea devreme sau nu a stat suficient timp pe sol pentru a se maturiza complet.

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Pata galbenă nu oferă singură o garanție

Culoarea petei trebuie analizată împreună cu alte caracteristici, potrivit recomandărilor publicate de Southern Living. Un pepene bine copt ar trebui să aibă o coajă verde, uniformă și ușor mată. O suprafață foarte lucioasă poate fi asociată cu un fruct insuficient maturizat.

Urmele maronii, cu aspect de rețea, nu reprezintă neapărat defecte. Acestea pot fi asociate cu procesul de polenizare și sunt considerate un posibil indiciu al unui fruct mai dulce.

Pepenele ar trebui să pară greu în raport cu dimensiunea sa. Greutatea mai mare indică, de regulă, un conținut ridicat de apă și o pulpă bine dezvoltată.

Sunetul poate oferi un indiciu suplimentar

Metoda lovirii ușoare a cojii poate ajuta, dar trebuie utilizată împreună cu verificarea aspectului. Un pepene copt ar trebui să producă un sunet profund și ușor gol. Un zgomot înfundat poate indica un fruct prea copt, iar un sunet ascuțit poate sugera că acesta nu s-a maturizat suficient.

Un pepene întreg poate fi ținut câteva zile la temperatura camerei, într-un loc ferit de soare și surse de căldură. Pentru o perioadă mai lungă, acesta poate fi păstrat la frigider, deși răcirea prelungită îi poate diminua aroma. După tăiere, bucățile trebuie puse într-un recipient închis ermetic și păstrate la frigider cel mult cinci zile.

Pepenele poate fi și congelat pentru aproximativ trei luni. După decongelare, textura devine mai moale, astfel că bucățile sunt mai potrivite pentru smoothie-uri, băuturi, supe reci sau deserturi congelate.