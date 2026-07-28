Suntem în plin sezon al fructelor și legumelor. Pentru cei care preferă dulcețurile de casă, acum este unul dintre cele mai bune momente pentru pregătirea lor. A trecut perioada căpșunilor și a cireșelor, cele care au „deschis sezonul”, iar acum piersicile și nectarinele au devenit vedete.

Și pepenele verde este în vârf de sezon, însă puțini îl asociază cu dulceața. Cel puțin eu nu m-am gândit niciodată la o asemenea rețetă, până când am descoperit că poate fi pregătită acasă. Așadar, am trecut la treabă.

Dulceața nu este făcută din miezul pepenelui, ci din partea albă a cojii, pe care o aruncăm de obicei.

Ingrediente

1 kilogram de coajă groasă de pepene verde

1 kilogram de zahăr

sucul de la jumătate de lămâie

o ceașcă mică de apă

scorțișoară, opțional

Cum am procedat

Am găsit mai multe rețete. Unele recomandau o cantitate de apă egală cu jumătate din cantitatea de zahăr, în timp ce altele indicau numai câteva linguri. Eu am folosit aproximativ 150 de mililitri de apă, dar s-a dovedit a fi prea mult. A trebuit să fierb siropul o perioadă îndelungată pentru a obține consistența dorită. De aceea, recomand folosirea unei cantități mai mici, de cel mult o ceașcă mică de cafea.

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Am spălat foarte bine coaja de pepene și am păstrat intenționat puțin din miezul roșu, pentru un plus de gust și dulceață naturală. Am îndepărtat complet stratul verde exterior. A rămas numai partea albă, pe care am tăiat-o în cubulețe mici și aproximativ egale.

Separat, am pus zahărul și apa într-o cratiță și am pregătit siropul. L-am lăsat să fiarbă până când a început să se îngroașe, iar o picătură așezată pe o farfurioară rece și-a păstrat forma.

Am adăugat bucățile de coajă în sirop și le-am lăsat să fiarbă câteva minute. Am oprit apoi focul, am acoperit vasul cu un prosop curat și am lăsat compoziția să se odihnească peste noapte. Dacă nu aveți suficient timp, poate fi lăsată și numai câteva ore.

În dimineața următoare am reluat fierberea. Am ținut dulceața pe foc până când bucățile de coajă s-au înmuiat, au devenit ușor translucide, iar siropul a căpătat consistența dorită.

Înainte de ultimul clocot am adăugat sucul de lămâie și puțină scorțișoară. Am mai lăsat dulceața pe foc câteva minute, apoi am turnat-o fierbinte în borcanele sterilizate și încălzite în prealabil. Am închis bine borcanele și le-am așezat cu capacul în jos, folosind metoda tradițională. Le-am acoperit cu o pătură groasă și le-am lăsat până a doua zi, când s-au răcit complet.

Rezultatul este o dulceață aromată, cu bucăți ușor translucide și o textură surprinzătoare. În plus, rețeta oferă o utilizare gustoasă unei părți din pepene care, de cele mai multe ori, ajunge direct la gunoi.