România își păstrează poziția de lider european la recolta de floarea-soarelui, chiar dacă suprafața cultivată s-a redus în acest an.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, suprafața însămânțată cu floarea soarelui în România a coborât la aproximativ 1,1 milioane de hectare. Cu toate acestea, randamentele mai bune ar urma să compenseze reducerea suprafeței.

Producția României este estimată la aproximativ 2,2 milioane de tone, față de circa 2,1 milioane de tone în 2025.

Astfel, România ar urma să rămână principalul furnizor de semințe de floarea-soarelui din Uniunea Europeană, într-un an în care producția totală comunitară ar putea reveni la niveluri nemaiatins de trei ani.

Bulgaria urcă pe locul al doilea

Bulgaria este așteptată să treacă pe poziția a doua în clasamentul producătorilor europeni de floarea-soarelui.

Producția bulgară este estimată la aproape 2,1 milioane de tone, ceea ce confirmă importanța regiunii Europei de Est pentru piața europeană a semințelor oleaginoase.

- articolul continuă mai jos -

Împreună, România și Bulgaria ar putea reprezenta o parte semnificativă din producția comunitară, ceea ce face ca evoluția culturilor din această zonă să aibă o importanță majoră pentru piața europeană.

Suprafața cultivată în UE crește cu 5%

Comisia Europeană estimează că Uniunea Europeană va obține în 2026 puțin peste 9,5 milioane de tone de semințe de floarea-soarelui, cu peste 9% mai mult decât în 2025. Dacă prognoza se confirmă, aceasta ar fi cea mai mare recoltă de floarea-soarelui din UE din 2023 încoace, potrivit ukragroconsult.com.

Creșterea producției este pusă pe seama atât a extinderii suprafețelor cultivate, cât și a unei reveniri a randamentelor după anii mai slabi. Totuși, vremea rămâne principalul factor de risc, seceta și valurile de căldură afectând deja culturile din mai multe regiuni europene.

La nivelul întregii Uniuni Europene, suprafața cultivată cu floarea-soarelui este estimată la aproximativ 4,9 milioane de hectare, cu circa 5% mai mult decât în anul precedent.

În paralel, randamentul mediu este estimat la 1,95 tone la hectar, ușor peste media pe termen lung.

Germania își extinde puternic cultura de floarea-soarelui

Unul dintre cele mai spectaculoase avansuri este înregistrat în Germania, unde suprafața cultivată cu floarea-soarelui crește pentru al doilea an consecutiv.

În 2026, suprafața cultivată este estimată la aproximativ 98.000 de hectare, posibil un record pentru această cultură în Germania.

Producția ar urma să ajungă la aproximativ 222.000 de tone, cu circa 79.000 de tone mai mult decât în 2025.

Extinderea culturii este legată, cel puțin parțial, de interesul fermierilor pentru diversificarea rotației culturilor. Floarea-soarelui oferă posibilitatea introducerii unei alte culturi de primăvară în sistemele agricole, contribuind la o rotație mai diversificată.

Franța: suprafețe mai mari, dar randamente afectate de secetă

Franța se află într-o situație diferită. Comisia Europeană estimează o producție de aproape 1,5 milioane de tone, cu aproximativ 60.000 de tone peste nivelul din 2025.

Creșterea este însă explicată în principal prin extinderea suprafeței cultivate, estimată la aproximativ 11%.

Randamentele sunt în continuare considerate dezamăgitoare, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile.

Culturile de floarea-soarelui au fost afectate în special de seceta persistentă și valurile de căldură din timpul verii. Situația din Franța arată cât de vulnerabilă rămâne prognoza europeană, chiar și într-un an în care suprafețele cultivate și randamentele medii sunt estimate în creștere.

Vremea rămâne principalul risc

Deși estimarea de peste 9,5 milioane de tone indică o revenire importantă a producției europene, prognoza nu este lipsită de riscuri.

Deficitul de apă și temperaturile ridicate au început deja să afecteze potențialul de producție în mai multe regiuni. Floarea-soarelui este o cultură relativ rezistentă la secetă, dar perioadele de stres hidric și termic din fazele esențiale de dezvoltare pot reduce semnificativ randamentul.

Pentru România, evoluția vremii din perioada premergătoare recoltării va fi importantă pentru confirmarea estimării de 2,2 milioane de tone.

Recolta europeană va fi de peste 9,5 milioane de tone

Imaginea de ansamblu este una favorabilă pentru piața europeană a semințelor de floarea-soarelui. Suprafețele mai mari și îmbunătățirea randamentelor ar putea duce producția UE la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

În același timp, cifrele ascund diferențe importante între state. România și Bulgaria beneficiază de poziția puternică a Europei de Est în această cultură, Germania își extinde rapid suprafețele, iar Franța încearcă să compenseze efectele vremii printr-o suprafață cultivată mai mare.

Dacă estimările Comisiei Europene se confirmă, recolta comunitară de peste 9,5 milioane de tone va marca o revenire importantă pentru sectorul european al florii-soarelui.

Pentru România, vestea este cu atât mai importantă: chiar cu o suprafață cultivată mai mică, țara noastră își păstrează poziția de cel mai mare producător de semințe de floarea-soarelui din Uniunea Europeană, cu o producție estimată la aproximativ 2,2 milioane de tone.