Piața globală a brânzeturilor traversează o perioadă de schimbări importante, pe fondul evoluțiilor diferite ale producției de lapte și al modificărilor din dinamica cererii.

Astfel, în timp ce prețurile pentru brânza Cheddar au scăzut în ultimul an, mozzarella s-a scumpit, evoluții care reflectă diferențele regionale în ceea ce privește disponibilitatea laptelui.

Brânza a devenit unul dintre principalii factori de creștere ai industriei lactatelor, iar comerțul global cu brânzeturi a avansat cu aproximativ 40% din 2017.

Tendința a fost susținută de investițiile strategice ale marilor producători de lactate și de orientarea industriei către produse cu valoare adăugată mai mare, într-un context caracterizat de volatilitatea prețurilor laptelui.

Producția mai ridicată de lapte pune presiune pe prețul Cheddar

Brânza Cheddar, produsă pe scară largă în regiuni precum Statele Unite, Uniunea Europeană și Oceania, a înregistrat o scădere a prețului de 6,5% în ultimul an, potrivit datelor Global Dairy Trade.

Evoluția este asociată în principal cu producția puternică de lapte din regiuni-cheie. În Statele Unite, producția de lapte a crescut cu aproximativ 2%, în timp ce Noua Zeelandă a raportat o creștere de circa 4%. Aprovizionarea mai consistentă cu materie primă a contribuit la susținerea producției de Cheddar și la exercitarea unei presiuni descendente asupra prețurilor.

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Situația evidențiază impactul direct pe care evoluția producției de lapte îl poate avea asupra pieței brânzeturilor, în special în cazul produselor fabricate în mai multe regiuni importante ale lumii.

Mozzarella se scumpește, pe fondul reducerii aprovizionării cu lapte în Europa

În contrast cu evoluția Cheddar, prețul mozzarella a crescut cu 1,3% în ultimul an. Mozzarella este produsă în principal în Uniunea Europeană, iar creșterea prețurilor este asociată cu reducerea aprovizionării cu lapte, în contextul valurilor recente de căldură din Franța, Germania și Regatul Unit.

Potrivit Energy and Climate Intelligence Unit, perioada de caniculă din luna iunie a provocat o scădere considerată „fără precedent” a aprovizionării cu lapte. Într-o singură zi, livrările au scăzut cu 4,3%, iar deficitul cumulat a ajuns la aproximativ 16,5 milioane de halbe de lapte pe parcursul a nouă zile.

Reducerea disponibilității laptelui a contribuit la creșterea costurilor și la restrângerea ofertei de mozzarella, ceea ce a susținut aprecierea prețurilor pe piața europeană.

Mozzarella depășește Cheddar la preț

Schimbările din aprovizionarea cu lapte au dus la o situație neobișnuită pe piața europeană. În prezent, mozzarella se tranzacționează la aproximativ 3.448 de euro pe tonă, în timp ce prețul Cheddar este de circa 3.138 de euro pe tonă, potrivit dairynewstoday

Astfel, mozzarella a ajuns să coste mai mult decât Cheddar, inversând o relație de preț considerată în mod tradițională pe piață. Cheddar are, de regulă, un preț premium în raport cu mozzarella, iar ultima situație similară în Uniunea Europeană a fost înregistrată în 2019.

Inversarea actuală a prețurilor evidențiază caracterul neobișnuit al condițiilor de piață și impactul pe care factorii climatici și diferențele regionale în producția de lapte îl pot avea asupra pieței globale a lactatelor.

Evoluții diferite ale producției de lapte, în marile regiuni producătoare

Perspectivele pentru piața brânzeturilor vor depinde în mare măsură de evoluția producției de lapte în principalele regiuni producătoare. Statele Unite, Australia și Noua Zeelandă anticipează o creștere a volumelor de lapte, în timp ce Uniunea Europeană este estimată să înregistreze o scădere.

În cazul fermierilor europeni, creșterea anterioară a livrărilor de lapte, majorarea costurilor pentru motorină și îngrășăminte, precum și prețurile mai reduse ale laptelui au diminuat stimulentele pentru extinderea producției.

Această combinație de factori ar putea limita disponibilitatea laptelui destinat procesării și ar putea menține presiunea asupra prețurilor produselor lactate fabricate în Europa.

Piața brânzeturilor ar putea deveni tot mai polarizată

Evoluțiile divergente ale producției de lapte din diferite regiuni ale lumii ar putea conduce la o piață globală a brânzeturilor tot mai polarizată.

Pe de o parte, disponibilitatea mai mare a laptelui în Statele Unite, Australia și Noua Zeelandă ar putea susține producția de Cheddar și menține prețurile la un nivel mai accesibil. Pe de altă parte, reducerea producției de lapte în Uniunea Europeană, amplificată de condițiile meteorologice extreme și de presiunile asupra fermierilor, ar putea continua să susțină creșterea prețurilor pentru mozzarella și alte brânzeturi produse în regiune.

În acest context, evoluția pieței globale a brânzeturilor va fi determinată în principal de capacitatea producătorilor de lapte de a menține sau de a crește volumele de producție, dar și de impactul condițiilor climatice asupra fermelor și lanțurilor de aprovizionare. Diferențele tot mai mari dintre regiunile producătoare ar putea influența atât nivelul prețurilor, cât și fluxurile comerciale internaționale în perioada următoare.