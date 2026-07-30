Există un motiv pentru care ne amintim mai ușor gustul unui cârnat mâncat în curtea bunicilor decât pe cel al unei mese luate pe fugă, între două ședințe. Nu este doar nostalgia, ci chiar felul în care era făcut – un obicei vechi pe care noii Cârnați Durdulii de la Matache îl readuc pe mesele noastre.

Răbdarea și afumarea la rece: Cum se preparau cârnații pe vremuri

Pe vremuri, cârnații nu ieșeau din afumătoare după câteva ore și nu se foloseau condimente în exces pentru a le acoperi gustul real, ci doar ingrediente simple, care să-l pună în valoare. Totul avea răbdarea lui. După ce erau umpluți în maț natural, erau lăsați să se odihnească, apoi petreceau timp în fum rece de lemn de fag. Nu atât cât să domine gustul, ci cât să lase în urmă o culoare arămie și o aromă discretă, pe care o recunoști fără să o poți descrie exact.

La fel se întâmpla și cu condimentele. Usturoiul, piperul și boiaua nu veneau să schimbe gustul cărnii, ci să îl pună în valoare. Era o regulă nescrisă a măcelarilor: dacă primul lucru pe care îl simți este condimentul, atunci carnea a rămas în plan secund.

Printre aceste reguli se ascundea și un mic secret, transmis mai degrabă prin gesturi decât prin rețete. Cârnații nu se înțepau înainte de a ajunge pe foc. Cei bătrâni spuneau că „își pierd tot gustul”. Astăzi știm și explicația: membrana păstrează în interior sucurile și grăsimea care dau frăgezime, iar dacă este perforată, acestea se pierd în jar sau în tigaie.

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Poate tocmai de aceea mesele de altădată aveau alt ritm. Nimeni nu întorcea cârnații din minut în minut și nimeni nu se grăbea să-i taie înainte să se odihnească puțin. Bucătăria avea propriul ei timp, iar gustul era răsplata răbdării.

Cârnații Durdulii de la Matache – secretele gustului autentic, dezvăluite în farfurie

Din această idee se inspiră și Cârnații Durdulii de la Matache Măcelaru’. Rețeta păstrează câteva dintre gesturile care făceau diferența în măcelăriile de odinioară: carne care rămâne în centrul preparatului, condimente folosite cu măsură, maț natural și afumare lentă cu fum rece de din lemn de fag.

Sunt detalii subtile, secrete, care se dezvăluie cu adevărat abia atunci când preparatul ajunge în farfurie.

Poate că nu putem aduce înapoi mesele lungi și tihnite din copilărie. Dar uneori, un preparat făcut cu aceeași răbdare reușește să aducă în prezent măcar o parte din gustul lor.