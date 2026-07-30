Reprezentanți ai industriei ospitalității, ai sectorului cultural și ai organizațiilor de promovare turistică au cerut investiții mai consistente în promovarea României, politici fiscale adaptate turismului sezonier și o colaborare mai strânsă între autorități și mediul privat, în cadrul Caravanei HORA, care a ajuns la Constanța.

Organizat la inițiativa Asociației HORA, evenimentul a reunit antreprenori, reprezentanți ai autorităților și ai industriei pentru a identifica soluții care să contribuie la dezvoltarea litoralului românesc și la extinderea sezonului turistic. Printre temele discutate s-au numărat promovarea externă a României, lipsa investițiilor în infrastructură, deficitul de forță de muncă, fiscalitatea și rolul culturii în atragerea turiștilor în extra-sezon.

Directorul executiv al HORA, Radu Tănase, consideră că România are un potențial turistic valoros, dar insuficient promovat.

„Litoralul românesc este foarte frumos. Problema este că nu investim suficient și constant în promovare. Mai bine participăm la două târguri internaționale și ieșim în evidență decât la douăzeci fără impact”, a declarat acesta.

În opinia sa, birocrația și lipsa continuității blochează proiectele importante.

„Time is money. Orice minut de întârziere duce la zero rezultate”, a spus Radu Tănase, care consideră că România trebuie să urmeze modele de management aplicate deja în mediul privat.

Acesta susține că sezonul turistic poate fi extins prin evenimente culturale, infrastructură pentru concerte și expoziții, dar și prin valorificarea gastronomiei și a vinurilor dobrogene.

„Nu trebuie să vorbim doar despre trei luni de sezon. Putem avea șase luni, dacă dezvoltăm festivaluri, centre expoziționale, turism gastronomic și oenologic”, a afirmat directorul executiv al HORA.

„S-a creat impresia că litoralul românesc este foarte scump”

La rândul său, Sebastian Puznava, președintele Patronatului MAREA Mamaia-Constanța, spune că una dintre cele mai mari probleme este percepția greșită privind costurile vacanțelor pe litoral.

„S-a creat impresia că litoralul românesc este foarte scump. Dacă comparăm servicii similare, aceeași categorie de hotel și același tip de restaurant, tarifele din România sunt chiar mai mici decât în alte destinații, inclusiv decât în Turcia”, a declarat acesta.

Puznava consideră însă că obiectivul realist nu este turismul de 365 de zile, ci extinderea sezonului la șase sau opt luni.

„Constanța are istorie, patrimoniu și multe atracții culturale. Orașul poate deveni motorul turismului din afara sezonului estival”, a spus reprezentantul patronatului.

„Nu mai este suficient să oferi doar un pachet de cazare. Publicul caută experiențe”

Un rol important în acest proces îl poate avea și cultura, spune Erwin Șimșensohn, directorul Teatrului de Stat Constanța.

„Evenimentele culturale, dacă sunt bine finanțate și realizate în parteneriat cu mediul privat, pot contribui foarte mult la gradul de ocupare al hotelurilor”, a declarat acesta, oferind drept exemple festivalurile de la Sibiu, Cluj sau Edinburgh.

Directorul teatrului susține că turiștii caută astăzi experiențe complete, nu doar cazare și masă.

„Nu mai este suficient să oferi doar un pachet de cazare. Publicul caută experiențe, iar cultura poate deveni un motiv important pentru care turiștii aleg o destinație”, a explicat Șimșensohn.

„Deschiderea autorităților este mare la nivel declarativ”

Din perspectiva HORA, dezvoltarea turismului depinde și de o colaborare reală între autorități și mediul privat.

Anita Huzum, director de comunicare al organizației, spune că principalele dificultăți ale operatorilor de pe litoral sunt sezonalitatea și fiscalitatea.

„În realitate, sezonul nu durează șase luni, ci chiar mai puțin de trei luni. În acest interval operatorii trebuie să-și asigure veniturile pentru întregul an”, a explicat aceasta.

Potrivit reprezentantei HORA, dialogul cu autoritățile există mai ales la nivel declarativ.

„Deschiderea autorităților este mare la nivel declarativ. Când vine momentul să construim împreună proiecte sau grupuri de lucru, disponibilitatea nu mai este aceeași”, a afirmat Anita Huzum.

Caravana HORA este susținută de Philip Morris România, companie care susține respectarea strictă a legislației privind interzicerea vânzării produselor din tutun și a produselor cu nicotină către persoanele sub 18 ani.