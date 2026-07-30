Într-un interviu acordat G4Food, Sandra Gătejeanu-Gheorghe, consulul general al României la Barcelona, a explicat modul în care comunitatea românească din Peninsula Iberică poate deveni principalul ambasador al țării noastre și că România are toate argumentele pentru a deveni o destinație de top pentru spanioli. Dacă vom fi în stare să scriem și să comunicăm „poveștile” locurilor minunate de la noi.

Promovarea României, de la nivelul instituțional la „ambasadorii” diasporei

Ioana Costescu: Spania este o campioană a turismului mondial, în timp ce România este mai degrabă o destinație în dezvoltare. Ce ar trebui să facem pentru a ne promova mai bine?

Sandra Gătejeanu-Gheorghe: România este prezentă an de an la cel mai important târg de turism din Barcelona, cu pavilion național. Însă, pe lângă această dimensiune statală, cred că regiunile și localitățile pot face propriile demersuri pentru a se valorifica, pentru a vorbi despre cultura și tradițiile românești.

De multe ori, nu te impresionează doar locația, cât povestea din jurul ei. Iar în România avem foarte multe povești de spus. Pas cu pas, trebuie să începem să ne promovăm din ce în ce mai mult, nu doar instituțional, ci și personal.

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Românii din Spania sunt adevărați ambasadori ai țării noastre. Dacă fiecare român care locuiește acolo ar convinge în fiecare an câte un prieten spaniol să viziteze România, am avea peste 600.000 de turiști veniți doar din Spania.

În ultimii ani, spaniolii au fost în primele 10 naționalități de turiști străini care ne vizitează. Avem conexiuni aeriene excelente spre Barcelona din București, Timișoara, Cluj sau Iași. Este nevoie doar de puțin mai multă implicare și un „push” către spanioli pentru a-i convinge că România este o destinație care merită descoperită.

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