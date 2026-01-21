Plenul Parlamentul European va decide, miercuri, dacă solicită Curtea de Justiție a Uniunii Europene un aviz privind compatibilitatea acordurilor UE-Mercosur cu tratatele Uniunii. Demersul vine în contextul semnării recente a Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar, care au avut loc sâmbătă, 17 ianuarie, în Paraguay.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Pe agenda plenului se află două propuneri distincte care cer Curții evaluarea temeiurilor juridice ale acordurilor. Dacă una dintre ele va fi aprobată, procedura declanșează o revizuire juridică prealabilă, înainte ca eurodeputații și statele membre să poată trece la ratificare. Conform tratatelor UE, Parlamentul, Consiliul, Comisia sau un stat membru pot solicita un asemenea aviz, iar un răspuns negativ ar bloca intrarea în vigoare a acordului, în lipsa unor modificări.

Vot separat de ratificare

Votul privind sesizarea Curții este distinct de cel asupra ratificării acordurilor UE-Mercosur, care nu a fost încă programat, dar este așteptat în februarie-aprilie. Inițiativa de miercuri a fost lansată de aproximativ 150 de eurodeputați care se opun acordului. În pofida criticilor, în legislativul european se conturează o majoritate favorabilă ratificării.

Acordurile au fost semnate de președinta Ursula von der Leyen, în numele Comisia Europeană, cu blocul sud-american Mercosur, care reunește Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay și Bolivia. Cele două componente au primit undă verde în Coreper, la 9 ianuarie, cu majoritate calificată. Franța, Austria, Irlanda și Ungaria au votat împotrivă, iar Belgia s-a abținut.

Moțiune de cenzură împotriva Comisiei

Separat, Parlamentul European dezbate o moțiune de cenzură la adresa Comisiei pe tema acordului UE-Mercosur. Votul prin apel nominal este programat joi. Pentru adoptare este necesară o majoritate de două treimi din voturile exprimate, care să reprezinte majoritatea membrilor Parlamentului.

Moțiunea a fost inițiată de grupul „Patrioți pentru Europa” și invocă, între altele, faptul că negocierile ar fi fost încheiate unilateral în decembrie 2024, ignorând opoziția unor parlamente naționale, a Parlamentului European și a fermierilor din UE. Inițiatorii susțin că acordul ar pune presiune pe sectorul agricol european, prin deschiderea pieței către produse care nu ar respecta standardele UE de mediu, sociale, de bunăstare a animalelor și cele sanitare și fitosanitare, precum și prin clauze de salvgardare considerate insuficiente.

Pentru a fi supusă votului, o moțiune de cenzură are nevoie de sprijinul a cel puțin 72 de eurodeputați din totalul de 719.

Calendarul voturilor