Un protest de amploare împotriva acordului comercial UE–Mercosur are loc marți în fața sediului Parlamentului European de la Strasbourg, cu o zi înaintea votului crucial din Parlamentul European, care poate bloca acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele din America Latină, semnat sâmbăta trecută în Paraguay și pe care sectorul agricol țările UE în general îl contestă.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

UPDATE ora 10:00: Fermierii români se alătură protestelor împotriva acordului Mercosur de la Parlamentului European

Fermieri români vor participa, marți, la Strasbourg, la protestele anunțate împotriva Acordului Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene, potrivit reprezentanților producătorilor de la noi din țară, informează Agerpres. „Mai bine de 200 de fermieri din România, membri Pro Agro și ai Alianței pentru Agricultură și Cooperare, fac deplasare la Strasbourg pentru a-și manifesta indignarea față de ceea ce cuprinde acordul Mercosur pe agricultură. Alături de fermieri din toate statele UE, vom fi mai mult de 10.000 de fermieri în Piața Parlamentului de la Strasbourg”, a declarat președintele Pro Agro, Ionel Arion. O mare adunare a fermierilor este planificată în fața sediului Parlamentului European de la Strasbourg pe 20 ianuarie, începând cu ora 10:30, iar fermierii români vor fi în Piața Parlamentului până la ora 16:00.

UPDATE ora 09:30: Şeful LAPAR: O Uniune Europeană puternică nu se construieşte prin sacrificarea fermierilor, ci prin investiţii

Dificultăţile din Uniunea Europeană (UE) nu pot fi rezolvate redistribuind sărăcia pe agricultură, susţine preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Nicu Vasile.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Pe 21 ianuarie 2026, este programat în sesiunea PE votul asupra unei cereri de aviz a PE către Curtea Europeană de Justiţie privind compatibilitatea Acordului de parteneriat UE-Mercosur (APEM) şi Acordului comercial interimar (ITA) cu tratatele europene. Demersul privind acest vot a fost iniţiat de circa 150 de eurodeputaţi care se opun acestui acord.

Votul privind sesizarea CJUE este separat de cel pe care Parlamentul European trebuie să-l dea pentru ratificarea acordului, vot care nu a fost încă programat, dar este aşteptat să se desfăşoare în undeva în februarie, martie sau aprilie, în funcție de evoluții. La acest moment se crede că, în pofida numeroşilor contestatari, în legislativul european pare să existe o majoritate favorabilă ratificării acordului.

Fermieri din multe țări UE și-au anunțat prezența la protest

Agricultorii europeni contestă acordul care prevede eliminarea taxelor vamale pentru importurile provenite din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, invocând riscuri majore pentru sectorul agricol din UE. La protestul de astăzi participă și aproximativ 200 de fermieri români, care au ajuns la Strasbourg cu un avion charter, cu autoturismele personale sau cu autocare.

Pe lângă aceștia, a fost anunțată participarea a numeroase grupuri de fermieri din Franța și Italia, dar și din alte state UE, protestul fiind programat să înceapă la ora 10, ora locală.

Acordul Mercosur urmărește crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume, reunind Uniunea Europeană și blocul sud-american format din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia.

Potrivit datelor Comisiei Europene, importurile României din statele Mercosur se ridică la aproximativ 400 de milioane de euro anual, reprezentând circa 0,3% din totalul importurilor de 119,9 miliarde de euro realizate în perioada ianuarie–noiembrie 2025, conform Institutului Național de Statistică.

Înțelegerea UE–Mercosur prevede eliminarea treptată a taxelor vamale pentru aproximativ 90% din bunurile comercializate între cele două blocuri. Măsura ar reduce costurile comerciale și ar deschide noi oportunități de piață, în special pentru companiile europene din sectorul industrial și auto, care ar putea exporta vehicule către piețe importante precum Brazilia și Argentina fără taxe suplimentare.