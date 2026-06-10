Carrefour România anunță că renunță la importurile pentru mai multe legume și fructe de sezon, după ce producția internă a ajuns să acopere integral cererea din magazine. Decizia vizează produse precum roșiile, cireșele, vinetele, ardeiul gras și, începând din această săptămână, cartofii noi.

Măsura vine în contextul sezonului agricol de vârf și reflectă orientarea retailerului către aprovizionarea din surse locale. Compania susține că toate produsele din aceste categorii provin în prezent exclusiv de la producători români.

Roșii și cireșe exclusiv din producția internă

Potrivit companiei, importurile au fost eliminate complet pentru mai multe tipuri de roșii, inclusiv soiurile cu moț, roz și inimă de bou. De asemenea, cireșele, vinetele și ardeiul gras Bianca sunt aprovizionate integral din producția locală.

Începând din această săptămână, aceeași decizie a fost aplicată și în cazul cartofilor noi.

Retailerul afirmă că poate susține această strategie datorită rețelei extinse de furnizori locali și cooperativelor agricole cu care colaborează.

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Peste 2.000 de producători români în lanțul de aprovizionare

Carrefour precizează că 96% dintre furnizorii săi sunt companii și producători din România. În total, retailerul colaborează cu peste 2.000 de producători locali pentru produsele proaspete și ultraproaspete, dar și pentru mărcile proprii.

Rețeaua include programe precum Grădina Noastră, Poftim Brânza Românească, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO.

„Parteneriatele cu producătorii locali reprezintă pilonul nostru principal de aprovizionare, prin care reușim să asigurăm până la 100% producție locală la raft pentru produsele autohtone aflate în plin sezon”, a declarat Radu Gherman, Buying Director Ultrafresh Carrefour România.

Cooperativele agricole au un rol important

Compania colaborează în prezent cu 32 de cooperative agricole locale, dintre care 14 sunt partenere exclusive în cadrul programului Grădina Noastră.

Potrivit retailerului, această structură permite asigurarea unor volume suficiente pentru aprovizionarea magazinelor și reducerea dependenței de importuri în perioadele de vârf ale producției interne. Pe lângă cooperative, Carrefour utilizează și o rețea de fermieri ultralocali, aflați la o distanță de cel mult 50 de kilometri de magazine.

Această organizare permite ca produsele să ajungă la raft în interval de 6 până la 24 de ore de la recoltare.

Primele produse locale au intrat în magazine încă din luna martie, odată cu debutul recoltelor de castraveți cornichon. În aprilie au urmat varza albă timpurie și dovleceii, iar luna mai a adus în magazine căpșune, ardei gras, cireșe și vinete. În iunie, oferta de sezon este completată de caise și ardei iuți. Compania menționează că anumite categorii de produse, precum salata, ceapa verde, mărarul, pătrunjelul și ridichile, sunt disponibile din surse locale pe tot parcursul anului.

Semnal pentru piața agricolă

Decizia de a opri importurile pentru mai multe categorii de produse de sezon reprezintă și un semnal privind capacitatea agriculturii românești de a furniza volume suficiente pentru marile lanțuri de retail.

Pentru producători, accesul la rețelele comerciale reprezintă una dintre cele mai importante oportunități de valorificare a producției.

Pentru consumatori, aprovizionarea din surse locale poate însemna produse mai proaspete și un lanț logistic mai scurt.

Carrefour România operează în prezent o rețea de 470 de magazine în 113 orașe și se numără printre cei mai mari retaileri de pe piața locală.