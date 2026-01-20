Europarlamentarul Daniel Buda a atras atenția, chiar înainte de ziua votului din Parlamentul European, că trebuie să se vorbească onest despre acest acord, întrucât ”nu este un miracol, dar nici catastrofa de care se vorbește”.

Acesta a avertizat asupra faptului că ”discursul extremist a ajuns să influențeze mii de fermieri de bună credință din țara noastră” dar nu numai, în condițiile în care Europa trece printr-un moment dificil, când SUA au majorat taxele pentru produsele europene, ”iar nimeni nu poate spune unde se va opri această spirală”.

Pe de altă parte, Parlamentul European a amânat votul privind Tarifele UE-SUA, în condițiile în care dezbaterea publică a devenit din ce în ce mai tensionată.

Care sunt oportunitățile

Europarlamentarul Daneil Buda susține că Acordul Mercosur trebuie privit ”ca o oportunitate strategică pentru Europa, nu ca o amenințare”, pentru că el deschide una dintre cele mai mari piețe de desfacere din lume, cu peste 700 de milioane de consumatori.

Pentru agricultura europeană, și pentru cea românească, asta înseamnă acces la clienți noi, contracte stabile și șansa de a vinde nu doar mai mult, ci mai bine.

344 de produse europene vor fi protejate prin indicații geografice, inclusiv 15 românești, produse care nu vor mai putea fi imitate și vândute sub alte nume, ci vor ajunge pe piețe noi la prețuri corecte, chiar premium.

Cu cât cresc exporturile de produse agricole pentru UE

Exporturile de produse agricole ale UE către Mercosur vor crește cu:

36% pentru fructe și legume

21% pentru uleiuri vegetale

102% pentru produsele lactate

Din punct de vedere economic, impactul este clar:

până în 2040: +77,6 miliarde euro la PIB-ul UE,

față de +9,4 miliarde euro pentru țările Mercosur.

Europarlamentarul Daniel Buda susține că nu vor crește nici importurile de carne, pentru că această carne este deja pe rafturile din Europa.

UE importă deja 206.000 tone de carne de vită din țările Mercosur

”În prezent, Uniunea Europeană importă deja peste 206.000 de tone de carne de vită pe an din țările Mercosur, iar Acordul nu dublează această cantitate. Nu deschide porțile pentru volume nelimitate.

El prevede doar o cotă preferențială totală de 99.000 de tone, care se livrează treptat pe parcursul a 5 ani – adică aproximativ 19.800 de tone pe an – cu o taxă vamală mai mică.

Această cantitate totală de 99.000 tone reprezintă aproximativ 1,5% din producția anuală de carne de vită a UE.

Pentru celelalte produse, limitele sunt la fel de reduse și livrate gradual, pe 5 ani:

Carne de porc – 25.000 tone (≈ 0,1% din producția UE);

Carne de pasăre – 180.000 tone (≈ 1,3% din producția UE).”

Daniel Buda spune că nu se poate vorbi de ”o invazie de carne”, ci despre o modificare de taxă pentru o parte din carnea care oricum intră deja în Europa.

Oricum, avantajul este, în opinia europarlamentului că, pentru prima data într-un astfel de accord, există o clauză reală de salvgardare. Aceasta prevede că UE poate intervene imediat sau opri importurile ori să reintroduce taxele, dacă prețurile se prăbușesc sau fermierii sunt afectați.

Daniel Buda: „Țin cu fermierii. Pentru ei mi-am construit întreaga activitate”

„Înțeleg frica fermierilor. Este normal să fie prudenți atunci când își văd munca amenințată. Tocmai de aceea:

am cerut personal o comisie de monitorizare a acordului în parlamentul european

am susținut întărirea mecanismelor de protecție,

am cerut praguri mai mici pentru intervenție rapidă. Acel 5% a venit din partea europarlamentarilor PNL

⁠ ⁠În plus, așa cum am solicitat, UE va garanta controale mai stricte la import: Numărul auditurilor efectuate în țări terțe va crește cu 50%, iar cele efectuate la posturile de control la frontieră ale UE vor fi majorate cu 33% în perioada 2026-2027.

⁠ ⁠Mai mult, UE va implementa o politică de toleranță zero a reziduurilor de pesticide interzise în UE pentrru a se asigura că importurile respectă aceleași reguli fitosanitare

Țin cu fermierii. Pentru ei mi-am construit întreaga activitate”, spune europarlamentarul Daniel Buda, pe pagina sa de socializare.