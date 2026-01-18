În urma implementării Acordului comercial UE-Mercosur, actuale taxele vamale, de până la 55%, la produsele agroalimentare UE, vor fi eliminate, ajutând fermierii români să-şi majoreze exporturile în blocul comercial sud-american, se arată într-un document publicat pe site-ul Direcţiei Generale Comerţ a Comisiei Europene (DG TRADE).

În prezent, produsele agroalimentare reprezintă doar 5% din exporturile totale ale UE către Mercosur, din cauza taxelor vamale ridicate şi a altor restricţii din ţările blocului comercial sud-american. Acordul comercial UE-Mercosur va elimina aceste taxe vamale, majorând exporturile de produse agroalimentare în regiune, a precizat DG TRADE, care elaborează şi pune în aplicare politicile Comisiei privind comerţul şi securitatea economică, transmite Agerpres.

În 2024, valoarea exporturilor de produse agroalimentare româneşti către Mercosur s-a situat la un milion euro. Actualele taxe vamale, între 27% şi 55%, vor fi substanţial reduse, chiar eliminate la unele produse.

Acordul nu va permite imitaţii ale celor 344 produse alimentare şi băuturi protejate din UE, ceea ce va ajuta la vânzarea mai multor produse româneşti la preţuri ridicate, în condiţiile în care preţul de vânzare al produselor protejate de o indicaţie geografică este de două- trei ori mai ridicat decât al produselor obişnuite. 15 produse româneşti cu indicaţie geografică vor fi protejate pe pieţele Mercosur.

Cele 15 produse româneşti incluse în Registrul Indicaţiilor Geografice Protejate (IGP) sunt: Magiun de prune Topoloveni, Salam de Sibiu, Telemea de Ibăneşti, vinurile de Coteşti, Cotnari, Dealu Mare, Murfatlar, Odobeşti, Panciu, Recaş şi Târnave, Pălincă, Ţuică Zetea de Medieşu Aurit, Vinars Târnave şi Vinars Vrancea.

Conform DG TRADE, firmele din România şi micile afaceri vor face mai uşor afaceri în ţările Mercosur, companiile româneşti vor putea oferi servicii mai ieftin şi mai facil, producătorii români (în special pe segmentul produselor alimentare şi industriale) şi fermierii pot exporta mai mult, iar delicatesele româneşti vor putea fi vândute în cantităţi mai mari şi la preţuri ridicate.

Acordul va elimina taxele vamale la 91% din toate produsele, ceea ce va fi în beneficiul tuturor exportatorilor din România. Comerţul total dintre România şi Mercosur se ridică la 711 milioane euro.

În sectorul echipamentelor de transport, valoarea exporturilor în 2024 se ridica la 76 milioane euro. Taxele vamale de 35% în acest domeniu vor fi eliminate pentru majoritatea produselor.

La “maşini şi echipamente electrice”, valoarea exporturilor în 2024 se ridica la 111 milioane euro. Taxele vamale de 20% în acest domeniu vor fi eliminate pentru majoritatea produselor.

La “ţesături textile” şi “fier, oţel şi produse metalice”, valoarea exporturilor în 2024 se ridica la 10 milioane euro şi, respectiv, 21 milioane euro, iar taxele vamale de în aceste domenii vor fi eliminate complet.

Acordul UE – Mercosur va oferi mai multe oportunităţi pentru micile afaceri, reducând costurile prin eliminarea taxelor vamale şi simplificarea procedurilor vamale, atenuarea poverii administrative, făcând mai uşoară certificarea produselor pentru vânzarea pe plan local şi oferirea unor şanse mai bune la licitaţiile pentru contractele publice prin îmbunătăţirea accesului la informaţii. În plus, va fi acordat un ajutor suplimentar printr-un program dedicat: “Coordonatori pentru Afaceri Mici” şi sunt deschis noi posibilităţi prin informaţii uşor accesibile online despre cum se pot face afaceri cu ţările Mercosur.

Sâmbătă, Uniunea Europeană şi Mercosur au sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE şi statele Mercosur şi crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.

Acordul a fost negociat încă din 1999 între Uniunea Europeană şi ţările fondatoare Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay). Majoritatea statelor europene l-au susţinut recent, în pofida opoziţiei mai multor ţări, inclusiv a Franţei.

Mercosur este piaţa comună sudică – un bloc comercial sud-american înfiinţat în 1991. Membrii săi cu drepturi depline sunt Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, dar calitatea sa de membru a fost suspendată în 2017. În decembrie 2012, a fost semnat Protocolul de aderare a Boliviei la Mercosur. Acest protocol este în curs de ratificare de către parlamentele ţărilor Mercosur. Împreună, ţările Mercosur formează a 6-a economie ca mărime din lume, cu o populaţie totală de 270 de milioane locuitori.