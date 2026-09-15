Odată cu venirea lunii septembrie revin și trezitul devreme, programul încărcat și stresul cotidian. Din cauza lipsei de timp, organizarea meselor are adesea de suferit. Fără o planificare atentă, alegerile culinare din timpul săptămânii tind să devină nesănătoase: combinații neinspirate din ingredientele găsite la repezeală în frigider, mâncăruri ultraprocesate sau comenzi prin servicii de livrare care potolesc foamea, dar nu oferă nutrienții necesari. De aceea, metoda batch cooking reprezintă o soluție practică pentru a-ți organiza alimentația și a-ți îmbunătăți sănătatea.

Ce este „batch cooking”?

Termenul se traduce prin „gătit în serii”. Metoda presupune dedicarea a două sau trei ore într-o zi liberă pentru a pregăti ingrediente de bază sau preparate principale care vor fi combinate ulterior pe parcursul săptămânii.

Nu înseamnă să ai toate mesele gata puse în caserole, ci să pregătești pilonii alimentației tale:

Orez fiert și leguminoase

Legume la cuptor sau gătite la abur

Supe creme și găteli simple

Carne de pui sau fripturi pregătite în avans.

Beneficiile principale ale metodei

Economie de timp: Scapi de procesul zilnic de decizie, gătit și curățenie. Mâncarea trebuie doar combinată și încălzită.

Alegeri mai sănătoase: Deciziile alimentare nu mai sunt luate în momentele de foame intensă, evitând astfel mâncarea de tip fast-food sau gustările nesănătoase.

Economie financiară: Planificarea eficientă permite crearea unei liste clare de cumpărături, reducând risipa alimentară și achizițiile impulsive.

Reducerea stresului mental: Eliminarea grijii zilnice legate de întrebarea „Ce mâncăm azi?” scade considerabil încărcătura psihică din timpul săptămânii.

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Ghid practic pentru începători

Fă cumpărături planificate. Mergi la magazin doar cu o listă clară de ingrediente, fără a improviza. Alege ziua potrivită pentru gătit. Rezervă un interval din weekend sau dintr-o zi mai liberă pentru gătit. Mizează pe preparate versatile. Pregătește orez integral, o tavă de legume la cuptor, pui sau o supă cremă. Folosește cuptorul pentru a găti mai multe preparate simultan și a economisi energie. Depozitează în condoții sigure. Păstrează mâncarea în recipiente ermetice (de preferat din sticlă) pentru a menține gustul și prospețimea.

Sfaturi de păstrare a mâncării

Mâncarea gătită se păstrează la frigider în siguranță timp de 3 până la 4 zile, în funcție de ingrediente. Pentru a extinde această perioadă, porționează o parte din mâncare și pune-o la congelator.

Dacă procesul ți se pare copleșitor la început, încearcă să pregătești doar două sau trei ingrediente de bază pentru următoarele două zile. Vei observa imediat beneficiile și libertatea pe care le aduce această organizare.