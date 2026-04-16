Românii au schimbat modul în care își pregătesc masa de Paște, apelând tot mai des la aplicațiile de livrare. Platforma Wolt anunță o creștere spectaculoasă a comenzilor în perioada sărbătorilor pascale, cu un salt record de peste 2.600% pentru cozonac. Datele analizate pentru Săptămâna Mare și zilele de 12 și 13 aprilie arată o creștere generală de două cifre, atât în segmentul restaurantelor, cât și în cel de retail, comparativ cu o perioadă obișnuită. Fenomenul confirmă o schimbare de comportament: românii combină tradițiile culinare cu soluțiile rapide oferite de tehnologie.

„Rezultatele primului trimestru confirmă încrederea tot mai mare pe care utilizatorii o au în serviciile noastre, nu doar pentru livrarea de la restaurante, ci ca soluție completă pentru cumpărăturile zilnice”, a declarat Alexandru Ștefan, Head of Account Management și Country Lead Wolt România.

Cozonacul, vedeta comenzilor de Paște

Cea mai spectaculoasă evoluție a fost înregistrată de cozonac, desertul tradițional nelipsit de pe masa de Paște. Creșterea de peste 2.600% arată că tot mai mulți români preferă să economisească timp și să comande produsul gata preparat. Clasamentul orașelor este condus de București, urmat la distanță de Constanța și Brașov, unde cererea a fost, de asemenea, ridicată.

- articolul continuă mai jos -

În paralel, datele arată că gătitul acasă rămâne o componentă esențială a sărbătorii. Pe segmentul de retail, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la:

carne de miel și produse derivate: +360%

miez de nucă: +310%

maioneză: +200%

ouă și decorațiuni pascale: +160%

murături: +130%

smântână: peste 90%

făină: peste 80%

Fast-food-ul domină comenzile din restaurante

Deși Paștele este asociat cu preparatele tradiționale, preferințele utilizatorilor din restaurante au arătat o altă tendință. Fast-food-ul a dominat clasamentul comenzilor.

Cele mai comandate produse au fost:

burgerii și meniurile pe bază de burgeri

sosurile, în special cele de usturoi și smântână

cartofii prăjiți

Ziua cu cel mai mare volum de comenzi, atât pentru restaurante, cât și pentru magazine, a fost Joia Mare.

În perioada analizată, cele mai active orașe din punct de vedere al comenzilor au fost Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Constanța

Aceste centre urbane confirmă tendința de digitalizare a consumului, mai ales în marile orașe.

Retail-ul câștigă teren în 2026

Rezultatele din primul trimestru al anului 2026 arată o schimbare importantă în structura comenzilor. Segmentul de retail a crescut mai rapid decât cel al restaurantelor, consolidând rolul platformei ca „one-stop-shop”.

Dacă în trimestrul al patrulea din 2025 comenzile din restaurante erau de 10 ori mai numeroase decât cele din retail, în primul trimestru din 2026 diferența s-a redus la un raport de 8 la 1.

Pe zona de retail, românii au preferat în special:

fructe și legume proaspete

carne tocată

produse de panificație

În același timp, în restaurante s-au menținut aceleași preferințe: burgeri, sosuri și cartofi prăjiți.

Datele arată că platformele de livrare nu mai sunt folosite doar pentru comenzi ocazionale, ci devin o soluție constantă pentru cumpărături zilnice. „Românii își doresc să echilibreze tradițiile cu eficiența pe care tehnologia o oferă”, a subliniat Alexandru Ștefan.

În acest context, creșterea spectaculoasă a comenzilor de cozonac devine un simbol al schimbării: tradițiile rămân, dar modul în care sunt puse în practică se adaptează noilor obiceiuri de consum.