Evenimentul „Masa care Unește” are loc sâmbătă, 12 septembrie, în Piața Constituției. Participarea este gratuită, dar necesită înscriere prealabilă. O masă realizată integral din materiale reciclabile va fi întinsă pe o distanță de 5,4 kilometri, în centrul Capitalei. Organizatorii vor să adune 20.000 de persoane și să depășească propriul record Guinness World Records.

Accesul participanților începe la ora 16:00. Aceștia trebuie să intre prin punctul corespunzător sectorului alocat, pe baza brățării și a confirmării înscrierii.

Momentul recordului mondial, programat la ora 17:45

Încercarea oficială de stabilire a noului record va avea loc la ora 17:45. Atunci, toți participanții trebuie să se afle la masă. Rezultatul verificării realizate de reprezentanții Guinness World Records va fi anunțat pe scena principală, la ora 19:00.

Programul va continua cu un spectacol susținut de Minunații lui Verdini, de la ora 19:30. Un artist-surpriză va urca pe scenă la ora 20:00, iar Untold Creators vor evolua de la 20:30.

Organizatorii precizează că programul poate suferi modificări din motive organizatorice.

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Participarea este gratuită, dar accesul se face numai cu brățară

Pentru participarea la eveniment a fost necesară o înregistrare prealabilă. Organizatorii au pus la dispoziție 20.000 de locuri, iar confirmările au fost transmise prin e-mail. Brățările pot fi ridicate de la cortul special amenajat în parcarea Pieței Constituției. Participanții trebuie să prezinte codul QR primit la înscriere.

În ziua evenimentului, cortul pentru ridicarea brățărilor este deschis între orele 10:00 și 16:00. Acesta reprezintă singurul punct de distribuire, indiferent de sectorul în care se află locul rezervat.

La intrare, participanții trebuie să aibă asupra lor brățara validă și un act de identitate, conform masacareuneste.ro.

Accesul cu sticle, cutii de băuturi, conserve, artificii, lasere, spray-uri, cuțite sau materiale inflamabile este interzis. În perimetrul evenimentului nu sunt permise nici bicicletele, trotinetele, rolele sau skateboardurile.

România, record pentru cea mai lungă masă din materiale reciclabile

Prima ediție de amploare a evenimentului a avut loc în 2025, la Alba Iulia. Peste 10.000 de persoane s-au așezat atunci la o masă lungă de 2.782,96 metri.

Evenimentul a intrat în Guinness World Records pentru cea mai lungă masă realizată din materiale reciclabile. În 2026, organizatorii vor să dubleze atât lungimea mesei, cât și numărul participanților.

Proiectul este organizat de Asociația Bloom The World și Magic Maker Communication. Asociația organizează din 2019 întâlniri culinare și comunitare în diferite locuri din România.

Evenimentul susține construirea unui spital de psihiatrie pediatrică

Ediția din București are și o componentă caritabilă. Organizatorii susțin inițiativa „Spitale Publice din Bani Privați”, derulată de Fundația Metropolis. Fondurile sunt destinate construirii unui spital de psihiatrie pediatrică în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Potrivit organizatorilor, noua unitate medicală ar urma să deservească anual peste 5.700 de copii cu afecțiuni psihice severe. Participarea la masa comunitară este gratuită, iar donațiile către proiect sunt opționale.