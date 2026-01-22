Lanțul american Chili’s intră pe piața din România cu un mesaj clar: majoritatea ingredientelor folosite în restaurante vor proveni de la producători locali. Potrivit informațiilor din mediul de business obținute de G4Food, peste 90% dintre produsele utilizate la prepararea meniului vor fi din România. Prima unitate urmează să se deschidă în doar câteva zile, în Băneasa Shopping City.

Deși asociat adesea cu bucătăria mexicană, Chili’s operează, de fapt, pe un concept „tex-mex”, un stil culinar rezultat din influențele Texasului și ale nordului Mexicului. Rețetele sunt adaptate pentru un public larg, fără accent pe iuțeală. Preparatele sunt gătite în restaurant, cu focus pe gusturi echilibrate și porții consistente.

Meniu tex-mex, adaptat pieței locale

Oferta din România include preparate deja consacrate în rețea, precum Big Mouth Burgers, Sizzling Fajitas, Chicken Crispers preparați manual și Margarita Presidente, realizată prin metoda hand-shaken. Prețul unui burger este estimat între 60 și 70 de lei.

La capitolul băuturi, prețurile se situează în jurul a 50 de lei. În meniu apar cocktailuri precum Presidente Margarita, Spice-a-Rita, El Nino sau Don Julio Margarita.

În zona de mâncare, printre opțiuni se regăsesc Southwestern Queso, Dip Trio, Texas Cheese Fries sau Quesadilla Explosion Salad, dar și Lava Cake.

Un brand global, cu planuri de extindere în România

Fondat în 1975, la Dallas, Texas, Chili’s este prezent în prezent în 29 de țări și operează aproximativ 1.600 de restaurante la nivel global, dintre care circa 1.200 în Statele Unite. Conceptul se poziționează în zona de casual dining, cu servicii complete și accent pe experiența socială, nu în segmentul de fast-food.

Pentru alinierea la standardele brandului, echipa de management din România a participat la sesiuni de training în restaurante Chili’s din Statele Unite. Investiția în prima unitate depășește un milion de euro, iar planurile de dezvoltare vizează deschiderea a cel puțin 10 restaurante la nivel național în următorii ani, atât în centre comerciale, cât și în alte tipuri de locații.

Grupul de investitori care aduce Chili’s pe piața locală este format din Mohamed Kotop, Honorius Prigoană, Horea Dinea și Ioan Anton Măzărianu, acționar majoritar.

Intrarea Chili’s în România se conturează ca una dintre cele mai relevante lansări recente din segmentul casual dining, într-un context în care accentul pe ingrediente locale devine tot mai important pentru consumatori.