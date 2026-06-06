Bucătăria poloneză traversează una dintre cele mai dinamice perioade din istoria sa recentă. Ultima ediție a ghidului Michelin a adus Poloniei un număr record de stele și recomandări, confirmând ascensiunea unei scene gastronomice care începe să atragă atenția la nivel internațional, notează publicația TVP World.

La ceremonia organizată la Cracovia au fost incluse 196 de restaurante, dintre care 11 au primit una sau mai multe stele Michelin. Este pentru prima dată când selecția Michelin acoperă întreaga țară, iar rezultatele au alimentat discuțiile despre apariția unei adevărate mișcări culinare poloneze.

O generație de bucătari întorși acasă schimbă gastronomia Poloniei

Mulți dintre chefii care conduc astăzi restaurantele de top din Polonia și-au început cariera în străinătate. După aderarea țării la Uniunea Europeană în 2004, numeroși tineri bucătari au avut ocazia să lucreze în restaurante din Europa Occidentală, unde au descoperit tendințele care transformau gastronomia mondială.

Întorși acasă, aceștia au început să valorifice ingredientele locale și să reinterpreteze tradițiile culinare poloneze.

Marcin Przybysz, chef-ul restaurantului Epoka din Varșovia, consideră că Polonia se află într-un moment similar cu cel traversat de țările nordice în urmă cu două decenii.

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„Mișcarea nordică a început prin întoarcerea bucătarilor acasă și concentrarea asupra identității locale. Polonia traversează acum un moment asemănător”, afirmă acesta.

Redescoperirea ingredientelor și a rețetelor uitate

Unul dintre promotorii acestei direcții este Aleksander Baron, chef cunoscut pentru interesul său față de istoria gastronomică a țării.

Potrivit acestuia, bucătăria poloneză este mult mai complexă decât imaginea tradițională asociată cu pierogi, cartofi sau varză. Baron susține că gastronomia locală a fost modelată de influențe diverse, de la cele italiene și franceze până la cele evreiești, maghiare sau orientale.

Restaurantul său din cartierul Kazimierz din Cracovia promovează conceptul de „bucătărie poloneză a multor națiuni”, reinterpretând preparate istorice și tehnici culinare aproape uitate.

„Este esențial să cunoști istoria gastronomiei. Chiar și atunci când vrei să te îndepărtezi de o tradiție, trebuie să înțelegi foarte bine de la ce pornești”, spune Baron.

Comunismul a șters o parte din memoria culinară

Specialiștii consideră că dezvoltarea întârziată a gastronomiei poloneze are explicații istorice. Al Doilea Război Mondial și aproape jumătate de secol de comunism au afectat profund cultura alimentară a țării. Recuperarea a fost lentă, iar multe rețete și ingrediente au dispărut din memoria colectivă.

La restaurantul Epoka, Marcin Przybysz lucrează cu rețete istorice descoperite în cărți de bucate vechi, pe care le adaptează gusturilor contemporane.

„În Franța sau Italia, cunoștințele culinare sunt transmise din generație în generație. În Polonia, mulți cred că bucătăria națională înseamnă doar cartofi și varză. Aceasta este însă doar moștenirea perioadei comuniste, nu întreaga poveste”, explică chef-ul.

Chefii străini contribuie la reinventarea bucătăriei poloneze

Interesul pentru gastronomia poloneză nu vine doar din partea bucătarilor locali. Unul dintre cei mai apreciați chefi din țară este italianul Andrea Camastra, fondatorul restaurantului Nuta din Varșovia, recompensat cu stea Michelin.

Camastra spune că încearcă să transforme preparatele tradiționale poloneze în experiențe gastronomice moderne, fără să le piardă identitatea.

„Vreau ca polonezii să își recunoască amintirile copilăriei în aceste preparate, chiar dacă ele sunt prezentate într-o formă complet nouă”, afirmă chef-ul.

Printre creațiile sale se numără o reinterpretare a celebrului chłodnik, supa rece pe bază de sfeclă, servită sub forma unui gazpacho fermentat, alături de spumă de brânză de capră și înghețată de hrean.

Polonia vrea să devină următoarea mare destinație gastronomică a Europei

Succesul din ghidul Michelin este văzut de mulți profesioniști ca un semnal că bucătăria poloneză începe să își găsească locul printre marile culturi gastronomice europene.

Pentru ca acest proces să continue, spune Aleksander Baron, este nevoie ca polonezii să aibă mai multă încredere în propria moștenire culinară.

„Facem o muncă uriașă pentru a construi imaginea Poloniei prin gastronomie. Dar pentru a străluci cu adevărat pe scena europeană și mondială trebuie să credem că bucătăria noastră este cu adevărat de clasă mondială”, afirmă acesta.

Numărul tot mai mare de restaurante apreciate de Michelin și interesul pentru ingredientele locale sugerează că gastronomia poloneză se află într-un moment de transformare care ar putea schimba modul în care este percepută în lume.