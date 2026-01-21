Lanțul american de restaurante Chili’s se pregătește să intre pe piața din România, iar una dintre primele surprize pentru publicul local ține de meniu: deși are specific tex-mex, mâncarea nu este picantă. Prima unitate urmează să fie deschisă în doar câteva zile în Mall Băneasa, potrivit informațiilor din mediul de business obținute de G4Food.

În meniul Chili’s, toate preparatele și băuturile păstrează influența bucătăriei tex-mex (termen derivat din Texas și Mexic), însă rețetele sunt adaptate pentru un public larg. Accentul cade pe gusturi echilibrate, nu pe iuțeală, iar preparatele sunt gătite în restaurant, cu ingrediente provenite în mare parte de la producători locali. Conform surselor consultate de G4Food, peste 90% dintre produsele folosite vor fi din România.

Ce include meniul Chili’s din România

La capitolul băuturi, prețurile sunt în jurul a 50 de lei. Printre opțiuni se regăsesc:

Presidente Margarita

Spice-a-Rita

El Nino

Don Julio Margarita

În zona de mâncare, bucureștenii vor putea comanda:

Southwestern Queso – 40 de lei

Dip Trio – 55 de lei

Texas Cheese Fries – 50 de lei

Quesadilla Explosion Salad – 55 de lei (vezi poza mai jos)

Prețul unui burger este cuprins între 60 și 70 de lei.

Printre produsele emblematice ale brandului se numără Big Mouth Burgers, Sizzling Fajitas, Chicken Crispers preparați manual și Margarita Presidente, realizată prin metoda hand-shaken. Meniul complet este disponibil AICI.

Un brand cu istorie și planuri de extindere

Fondat în 1975, în Dallas, Texas, Chili’s este astăzi unul dintre cele mai cunoscute branduri de casual dining la nivel internațional. Rețeaua este prezentă în 29 de țări și numără aproximativ 1.600 de restaurante, dintre care circa 1.200 funcționează în Statele Unite. Conceptul se poziționează clar în afara zonei de fast-food, mizând pe servicii complete, atmosferă relaxată și experiențe sociale, de la mese în familie la întâlniri cu prietenii.

Pentru a respecta standardele brandului, echipa de management din România a participat deja la sesiuni de training în restaurante Chili’s din Statele Unite. Investiția pentru prima unitate depășește un milion de euro, iar planurile de dezvoltare vizează deschiderea a cel puțin 10 restaurante la nivel național în următorii ani. Pe lângă centrele comerciale, investitorii analizează și alte tipuri de locații.

Grupul de investitori care aduce Chili’s în România este format din Mohamed Kotop, Honorius Prigoană, Horea Dinea și Ioan Anton Măzărianu, acesta din urmă fiind acționar majoritar.

Intrarea Chili’s pe piața locală marchează una dintre cele mai importante lansări din segmentul casual dining din ultimii ani.