20 mai 2026, ABC în bucătărie
ABC în bucătărie | Cum măsori din ochi ingredientele. Trucuri simple pentru 100 g de făină, 50 ml de ulei sau o „mână” de orez
Foto: Nicolas Reynaud
Nu toată lumea are în bucătărie un cântar de precizie. De multe ori, gătim „din ochi”, iar unele ingrediente pot fi estimate surprinzător de bine cu ajutorul paharelor, lingurilor sau chiar al palmei.

Pentru rețetele de zi cu zi, astfel de aproximații sunt suficiente și pot salva timp.

100 de grame de făină înseamnă aproximativ un pahar obișnuit aproape plin

La făină, densitatea contează mult. Dacă este afânată, ocupă mai mult spațiu. În general:

  • 100 g de făină albă = aproximativ 180-200 ml
  • echivalentul unui pahar obișnuit umplut cam trei sferturi
  • sau 7-8 linguri pline

Dacă folosiți o cană standard de 250 ml, aceasta conține în jur de 130-140 g de făină.

50 ml de ulei înseamnă cam 3 linguri și jumătate

Pentru ulei, măsurarea este mai simplă:

  • o lingură are aproximativ 15 ml
  • 50 ml de ulei = 3 linguri pline și încă puțin
  • 100 ml = aproximativ jumătate de ceașcă mică de cafea

Același principiu se aplică și pentru lapte sau apă.

O lingură de zahăr nu cântărește cât una de făină

Mulți folosesc lingura ca unitate universală, însă ingredientele au greutăți diferite.

În medie:

  • o lingură de zahăr = 12-15 g
  • o lingură de făină = 8-10 g
  • o lingură de orez crud = aproximativ 15 g
  • o lingură de unt = 14-15 g
Cum estimezi o porție fără cântar

Pentru mesele de zi cu zi, palma poate deveni un reper util:

  • o porție de carne = cât palma fără degete
  • o porție de paste fierte = cât un pumn
  • o porție de brânză = cât două degete
  • o porție de unt = cât vârful degetului mare

La orez, 50 g crud înseamnă aproximativ două linguri pline și este suficient pentru o porție după fierbere.

Cănile și paharele pot înlocui cântarul

În multe rețete americane se folosesc „cups”, adică măsuri volumetrice. Ca reper:

  • o cană standard = 240-250 ml
  • jumătate de cană = aproximativ 120 ml
  • un sfert de cană = aproximativ 60 ml

Asta ajută mai ales la deserturi rapide, clătite sau aluaturi simple.

Estimările funcționează mai bine la rețetele obișnuite

Pentru pâine, cozonac sau patiserie fină, gramajele exacte rămân importante. În schimb, la sosuri, ciorbe, salate sau preparate rapide, diferențele mici nu schimbă rezultatul final.

Mulți bucătari gătesc astfel după experiență: observă textura, consistența și echilibrul ingredientelor, nu doar cifrele de pe cântar.

ABC în bucătărie
17 mai
ABC în bucătărie | Cum gătești corect pieptul de rață/ Pașii de gătire, temperatura și secrete ale bucătarilor
ABC în bucătărie: Cum să folosești culorile în farfurie / Combină ingredientele pentru plating spectaculos și un aport variat de nutrienți
ABC în bucătărie | Cum se fac tăițeii de casă. Rețeta tradițională care îți iese din prima
ABC în bucătărie | Cum prăjim corect: ce ulei alegem, la ce temperatură și cum obținem crustă crocantă fără exces de grăsime
ABC în bucătărie | Cât rezistă carnea de pui crudă în frigider și cum îți dai seama că s-a stricat / Recomandările experților pentru a evita riscurile de îmbolnăvire
