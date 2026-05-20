Nu toată lumea are în bucătărie un cântar de precizie. De multe ori, gătim „din ochi”, iar unele ingrediente pot fi estimate surprinzător de bine cu ajutorul paharelor, lingurilor sau chiar al palmei.
Pentru rețetele de zi cu zi, astfel de aproximații sunt suficiente și pot salva timp.
La făină, densitatea contează mult. Dacă este afânată, ocupă mai mult spațiu. În general:
Dacă folosiți o cană standard de 250 ml, aceasta conține în jur de 130-140 g de făină.
Pentru ulei, măsurarea este mai simplă:
Același principiu se aplică și pentru lapte sau apă.
O lingură de zahăr nu cântărește cât una de făină
Mulți folosesc lingura ca unitate universală, însă ingredientele au greutăți diferite.
Pentru mesele de zi cu zi, palma poate deveni un reper util:
La orez, 50 g crud înseamnă aproximativ două linguri pline și este suficient pentru o porție după fierbere.
În multe rețete americane se folosesc „cups”, adică măsuri volumetrice. Ca reper:
Asta ajută mai ales la deserturi rapide, clătite sau aluaturi simple.
Pentru pâine, cozonac sau patiserie fină, gramajele exacte rămân importante. În schimb, la sosuri, ciorbe, salate sau preparate rapide, diferențele mici nu schimbă rezultatul final.
Mulți bucătari gătesc astfel după experiență: observă textura, consistența și echilibrul ingredientelor, nu doar cifrele de pe cântar.
