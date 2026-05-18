Cum arată un top al primelor 5 tendințe în materie de pizza spune foarte mult despre gusturile mereu în schimbare ale consumatorilor. Industria globală a pizzei intră într-o nouă etapă de reinventare culinară, dominată de arome picante sofisticate, toppinguri premium și influențe gastronomice internaționale.Cum arată un top al primelor 5 tendințe în materie de pizza spune foarte mult despre gusturile mereu în schimbare ale consumatorilor. Industria globală a pizzei intră într-o nouă etapă de reinventare culinară, dominată de arome picante sofisticate, toppinguri premium și influențe gastronomice internaționale.

Producătorul american Hormel Foods, unul dintre liderii mondiali în segmentul ingredientelor pentru pizza prin brandurile HORMEL® Pepperoni și FONTANINI® Italian Meats, a prezentat recent, cele mai importante cinci tendințe care vor modela piața pizzei în 2026.

Anunțul a fost făcut înainte de International Pizza Expo din Las Vegas, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei mondiale a pizzei și foodservice-ului.

Pizza devine platformă pentru inovație culinară

Potrivit specialiștilor Hormel Foods, cererea consumatorilor pentru experiențe culinare noi transformă radical meniurile restaurantelor și strategiile operatorilor din horeca.

- articolul continuă mai jos -

Datele prezentate de companie arată că 43% dintre consumatorii americani caută permanent arome și produse noi, ceea ce a transformat ofertele limitate în timp (LTO – Limited Time Offers) din simple campanii sezoniere într-un instrument strategic pentru atragerea clienților și generarea de vizibilitate pe rețelele sociale.

„Operatorii din industria pizzei folosesc acum inovația de meniu ca motor de trafic și diferențiere”, explică Logan Kumm și Travis McMillan, manageri de brand în cadrul Hormel Foods Foodservice.

Picantul sofisticat: chili-ul calabrez devine vedeta meniurilor

Una dintre cele mai puternice tendințe identificate pentru 2026 este evoluția gustului picant către variante regionale și premium. Consumatorii se îndepărtează de iuțeala generică și caută profiluri aromatice autentice, precum chiliul italian calabrez.

Interesul pentru acest ingredient a crescut cu 59% în ultimii patru ani, potrivit datelor prezentate de companie.

Tot mai populare devin și combinațiile dintre dulce și picant, inclusiv utilizarea mierii picante în rețetele de pizza artizanală.

Pieptul de vită intră în categoria toppingurilor premium

Pieptul de vită (brisket), asociat tradițional cu zona barbecue, începe să fie integrat tot mai des în meniurile premium de pizza.

Specialiștii spun că publicul caută preparate „comfort food” reinterpretate într-o zonă mai sofisticată, iar brisket-ul oferă un profil intens și bogat de aromă.

„Consumatorii caută proteine premium care adaugă profunzime preparatelor familiare”, explică Logan Kumm, pentru euromeatnews.com

„Triple Pepperoni” și explozia cererii pentru pizza bogată în proteine

Trendul alimentelor bogate în proteine influențează puternic și categoria pizzei. Una dintre cele mai populare direcții este „Triple Pepperoni Pizza”, care combină mai multe tipuri de pepperoni:

cup-and-char pepperoni;

pepperoni picant cu chili calabrez;

felii clasice de pepperoni.

Conceptul transformă pizza „meat lovers” într-un produs premium adresat consumatorilor interesați de aport proteic și experiențe intense de gust.

Influențele globale schimbă profilul gustului

Pizza devine tot mai mult o platformă de fuziune culinară internațională. Ingredientele premium și aromele inspirate din bucătării globale câștigă rapid teren.

Printre toppingurile aflate în ascensiune se numără:

burrata;

prosciutto;

reducția balsamică;

chorizo inspirat din bucătăria mexicană;

toppingurile inspirate din gastronomia indiană.

Interesul pentru aromele indiene pe pizza a crescut cu 98% în ultimii patru ani.

Așa-numitele „passport pies”, pizza inspirată din bucătării internaționale, permit consumatorilor să experimenteze gusturi exotice pe o bază familiară.

Crusta devine element premium al produsului

Inovația nu se oprește la toppinguri. Crusta de pizza devine un element central al diferențierii produsului, în special în segmentul premium și artizanal.

Astfel, au ajuns să se dezvolte rapid:

blaturile cu maia;

crustele cu conținut redus de carbohidrați;

variantele cu proteine adăugate;

bazele alternative din covrig sau aluat foietaj.

Aceste produse răspund atât cererii pentru opțiuni mai sănătoase, cât și tendinței de premiumizare din foodservice.

„Blatul de pizza este atât știință, cât și artă. Fiecare ajustare de textură și aromă poate transforma complet experiența consumatorului”, afirmă Travis McMillan.

Pentru industria foodservice și producătorii agroalimentari, aceste tendințe indică o cerere tot mai mare pentru ingrediente premium, proteine specializate și produse cu identitate gastronomică distinctă.