Instanțele anulează decizii ANAF privind TVA la băuturile pe bază de cafea și ceai în HoReCa. Companiile pot recupera sume achitate suplimentar

09 iun. 2026, HoReCa
Instanțele anulează decizii ANAF privind TVA la băuturile pe bază de cafea și ceai în HoReCa. Companiile pot recupera sume achitate suplimentar
FOTO: Dreamstime/ Irochka
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Instanțele din România au anulat mai multe decizii ale autorității fiscale prin care operatori din sectorul HoReCa au fost obligați să plătească TVA suplimentar pentru băuturi pe bază de cafea și ceai, după schimbările de regim fiscal aplicate de la 1 ianuarie 2023.

Litigiile au vizat modul de interpretare a noilor reguli de TVA, în contextul în care anumite băuturi nealcoolice au fost excluse din regimul cotei reduse. În lipsa unor clarificări unitare inițiale, o parte dintre operatorii din restaurante, cafenele și baruri au continuat să aplice cota redusă de 9%, considerând că băuturile preparate pe loc nu intră în categoria produselor vizate de modificările legislative.

Ulterior, autoritatea fiscală a adoptat o interpretare unitară, potrivit căreia anumite băuturi pe bază de cafea, ceai sau cacao ar fi trebuit încadrate la cota standard de 19%, ceea ce a dus la controale și impuneri retroactive pentru diferența de TVA.

În urma acestor controale, companiile au fost obligate să achite diferențele de taxă aferente tranzacțiilor deja încheiate, costurile fiind suportate direct de operatori, în condițiile în care prețurile nu mai puteau fi ajustate retroactiv pentru consumatori.

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