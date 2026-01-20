Lanțul american Chili’s, lider pe piața internațională de casual dining, se pregătește să intre pe piața din România. Prima unitate va fi deschisă în curând, în incinta Mall Băneasa, potrivit informațiilor din mediul de business, obținute de G4Food.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Fondat în 1975, în Dallas, Texas, Chili’s a devenit în ultimele decenii unul dintre cele mai cunoscute branduri de restaurant casual din lume. Rețeaua este prezentă astăzi în 29 de țări și numără aproximativ 1.600 de restaurante, dintre care circa 1.200 funcționează pe piața din Statele Unite. Conceptul este clar delimitat de zona de fast food: restaurant cu servicii complete, atmosferă relaxată și orientare către experiența socială, fie că este vorba despre mese în familie, întâlniri cu colegii sau ieșiri cu prietenii.

Mâncarea nu este picantă, iar preparate sunt gătite în restaurant cu ingrediente provenite de la producători locali. De altfel, peste 90% dintre produsele folosite urmează să provină din România, spun sursele consultate de G4Food.

Preparate emblematice din meniu

Printre produsele emblematice se numără Big Mouth Burgers, Sizzling Fajitas, Chicken Crispers preparați manual și celebra Margarita Presidente, realizată prin metoda hand-shaken.

Pentru a păstra standardele brandului, echipa de management a participat deja la sesiuni de training în restaurante Chili’s din Statele Unite.

Investiția pentru prima unitate depășește un milion de euro, iar planurile de dezvoltare vizează o extindere accelerată pe piața locală, cu un obiectiv de cel puțin 10 restaurante la nivel național în următorii ani. Deși debutul are loc într-un centru comercial, investitorii iau în calcul și alte tipuri de locații, inclusiv unele atipice pentru piața românească.

Grupul de investitori care aduce Chili’s în România este format din Mohamed Kotop, Honorius Prigoană, Horea Dinea și Ioan Anton Măzărianu, acesta din urmă fiind acționar majoritar.

Intrarea brandului pe piața locală marchează una dintre cele mai importante lansări din segmentul casual dining din ultimii ani.