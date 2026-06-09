Buruienile sunt una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă proprietarii de grădini și curți. Aceste plante nedorite apar rapid printre dale, pe alei sau în rosturile pavajelor și pot transforma întreținerea spațiilor exterioare într-o activitate consumatoare de timp.

Îndepărtarea manuală a buruienilor nu este întotdeauna eficientă. Multe dintre ele se regenerează rapid dacă rădăcinile nu sunt eliminate complet. În plus, utilizarea erbicidelor chimice ridică adesea semne de întrebare pentru cei care doresc să protejeze plantele din jur, animalele de companie sau mediul înconjurător.

Un expert în grădinărit citat de Mediafax propune o alternativă simplă, bazată pe ingrediente pe care majoritatea oamenilor le au deja în casă.

O soluție preparată din ingrediente obișnuite

Potrivit specialistului, un amestec realizat din oțet alb, sare și detergent de vase poate contribui la combaterea buruienilor care cresc printre dale și pe suprafețele pavate.

Metoda este recomandată în special pentru terase, alei și pavaje, unde buruienile apar frecvent între rosturi și sunt dificil de îndepărtat.

Soluția se prepară într-un recipient cu pulverizator și se aplică direct pe plantele nedorite.

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Ingrediente necesare

Pentru prepararea amestecului sunt necesare:

500 ml oțet alb;

două linguri de sare;

două lingurițe de detergent de vase;

un recipient cu pulverizator.

După introducerea ingredientelor în recipient, soluția trebuie agitată bine pentru omogenizare.

Cum se aplică

Specialistul recomandă ca tratamentul să fie aplicat într-o zi însorită și fără precipitații. În acest fel, amestecul are suficient timp să acționeze înainte de a fi spălat de ploaie.

Înainte de pulverizare, este indicată îndepărtarea eventualelor insecte aflate pe buruiană.

Soluția trebuie aplicată direct pe frunze, până când acestea sunt bine acoperite. În cazul plantelor mai mari, o cantitate suplimentară poate fi turnată direct pe tulpină, iar frunzele pot fi pulverizate separat.

Potrivit sursei, primele semne de ofilire pot apărea după câteva ore.

De ce trebuie utilizată cu atenție

Expertul atrage atenția că soluția nu este recomandată pentru buruienile aflate direct în solul grădinii. Motivul este că oțetul și sarea pot modifica aciditatea și compoziția solului. Acest lucru poate afecta și alte plante din apropiere. Din acest motiv, metoda este considerată mai potrivită pentru suprafețele pavate, terase, trotuare și alei, unde nu există riscul deteriorării culturilor sau florilor ornamentale.

Tot mai mulți grădinari caută soluții naturale pentru întreținerea spațiilor verzi. Deși eficiența acestui tip de amestec poate varia în funcție de specie, dimensiunea buruienilor și condițiile meteorologice, metoda rămâne una dintre cele mai populare alternative la produsele chimice disponibile în comerț.

Specialiștii recomandă însă prudență și aplicarea localizată a soluției, pentru a evita afectarea vegetației utile din jur.