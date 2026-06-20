Puține stiluri de viață sunt atât de apreciate și susținute științific precum cel mediteranean. Cunoscut pentru accentul pus pe alimentele proaspete și de sezon, activitatea fizică regulată, conexiunile sociale puternice și o abordare general echilibrată a vieții, stilul de viață mediteranean și-a câștigat reputația de a fi unul dintre cele mai sănătoase din lume.

În 2025, dieta mediteraneană a fost din nou încoronată drept cea mai bună dietă per total de US News & World Report, reafirmându-și reputația de alegere principală pentru promovarea sănătății, longevității și prevenirii bolilor. Este al optulea an consecutiv în care ocupă primul loc, cu un scor de 4,8 din 5, obținut în urma evaluării realizate de un panel de 69 de experți în nutriție, medicină și cercetare, care au analizat 38 de diete în 21 de categorii. A ocupat primul loc în 12 dintre aceste categorii, inclusiv la sănătate mintală și diabet.

Bucătăria mediteraneană folosește multe ierburi și condimente

Secretul nu constă doar în descoperirea ingredientelor perfecte ale unei diete sănătoase, ci și în a avea încrederea de a trăi viața la maximum, găsind echilibrul perfect între alimentație, muncă și obiceiurile de viață. Și constă, poate mai mult decât ne așteptăm, în ceea ce punem în oală în loc de sare.

În loc să condimenteze excesiv sau să ascundă gustul, bucătăria mediteraneană folosește o gamă largă de ierburi și condimente: usturoi, busuioc, oregano, cimbru, rozmarin, care nu numai că sporesc aroma, dar oferă și efecte antiinflamatorii și antioxidante demonstrate. Sunt plantele pe care bunicile din Grecia, Italia și Spania le-au pus în oale fără să știe că fac medicină. Acum știința le-a dat dreptate.

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Un studiu publicat în 2024 pe PubMed confirmă proprietățile antimicrobiene, antifungice, antioxidante și antiinflamatorii ale speciei Ocimum basilicum, inclusiv potențialul ei în tratarea unui spectru larg de afecțiuni.

Busuiocul, Regele ierburilor mediteraneene

Numele vine din grecescul basileus, adică rege. În antichitate, busuiocul era atât de prețuit încât era rezervat ritualurilor regale și sacre. Astăzi rămâne sufletul bucătăriei italiene, deși istoria lui trece prin Egipt, Grecia și India.

Gustul este dulce-sărat, aromat, cu note de piper, anason și mentă. Nu există pesto fără el, și nu există vară mediteraneană fără busuioc proaspăt pe roșii cu mozzarella. Merge excelent și în sosuri de paste, cu pește, cu pui, în unt cu ierburi sau în salate proaspete.

Regula de aur, pe care o știe orice bucătar mediteranean: busuiocul se rupe cu mâna, niciodată cu cuțitul. Și se folosește mereu proaspăt: cel uscat își pierde cu totul caracterul.

Dincolo de aromă, busuiocul susține absorbția fierului, calmează balonarea și liniștește inflamația intestinală. O frunză mică cu efecte mari.

Dacă nu faceți pesto, il puteti congela cu puțin ulei de măsline, în locul cuburilor de apă. Dă savoare în mâncare și iarna.

Despre Cum să ai busuioc și mentă proaspătă toată vara, am scris aici.

Rozmarinul, iarba care păzește memoria

Ros marinus înseamnă, în latină, „roua mării”. Grecii antici își împleteau rozmarin în păr înainte de examene, convinși că le ascute mintea. Cercetările moderne le-au dat dreptate: compușii din rozmarin susțin circulația și funcția cognitivă. Crește sălbatic și I se simte aroma din prima atingere a unei crenguțe.

Are o aromă de pin, cu o notă ascuțită și distinctă, ușor eucaliptică. Și atât versiunea uscată, cât și cea proaspătă funcționează bine la gătit. Rozmarinul merge cu cartofi la cuptor, cu pulpă de miel, cu vânat, cu pui, cu pește, cu ciuperci, cu focaccia și cu roșii coapte lent. Secretul: se adaugă devreme în gătit, astfel încât acele lemnoase să se înmoaie și să-și elibereze uleiurile treptat.

Pe lângă efectele asupra memoriei și circulației, rozmarinul susține digestia și a fost folosit tradițional pentru oboseală și suport hepato-biliar.

Oregano, Sufletul Sudului

Dacă o singură plantă poate capta Mediterana într-o singură respirație, aceea este oregano. Grecii îl numeau oros ganos, „bucuria muntelui”. Crește și astăzi sălbatic pe dealurile din Grecia, Italia și Spania, pârjolit de soare și intens aromat. Dar s-a aclimatizat bine și în România, e o plantă perenă, care dă de la an la an.

Gustul este picant, uscat, ușor amar, cu o profunzime caldă și pământoasă. Se potrivește cu pizza, sosuri de roșii, cărnuri la grătar, miel, legume coapte, salate grecești și tocănițe cu fasole. Spre deosebire de busuioc, oregano este adesea mai bun uscat decât proaspăt: se freacă între palme înainte de a-l adăuga în mâncare și se lasă cel puțin 15 minute la fiert pentru cea mai profundă aromă. Se poate folosi cu brio pe salatele de roșii, cu ulei de măsline.

Este unul dintre cele mai bogate alimente în antioxidanți de pe planetă. Susține imunitatea și poate calma infecțiile de gât și tusea.

Cimbrul, iarba vindecătorului discret

Originar din estul Mediteranei, cimbrul era folosit în antichitate pentru a conserva carnea, în epoca de dinaintea frigiderului. Romanii credeau că dă curaj, soldații se băiau în apă cu cimbru înainte de luptă. Astăzi rămâne una dintre cele mai subtil puternice ierburi din bucătărie.

Are un gust astringent și picant, cu o notă caldă, ușor mentolată. Merge cu miel, tocănițe la foc mic, ciuperci, legume coapte, pește, supe și ulei de măsline infuzat. Cimbrul uscat este, de fapt, mai iute decât cel proaspăt, și se adaugă devreme în gătit, pentru a-și elibera uleiurile.

Este bogat în fier și compuși antiinflamatori. Folosit tradițional pentru tuse, bronșită și probleme digestive.

Salvia, iarba înțeleaptă

Latinescul salvia înseamnă „a vindeca”. Vreme de secole, salvia era considerată atât de importantă încât nicio grădină medievală nu era completă fără ea. Grecii și romanii o foloseau pentru orice, de la conservarea alimentelor la ritualuri de purificare. Numele a dus înțelepciunea în limbajul nostru dintr-un motiv bun.

Gustul este picant și ușor amar, cu o profunzime balsamică care se domolește la căldură. Se potrivește cu sosuri de unt brun, cu porc, rață, gâscă, ficat, cârnați, fasole albă, dovleac și sparanghel. Atenție: salvia este dominantă. Se folosesc cantități mai mici decât ai fi tentat să pui. Prăjită scurt în unt, devine crocantă și rafinată.

Susține digestia grăsimilor și a fost folosită tradițional pentru durerile de gât și sănătatea feminină, inclusiv în managementul simptomelor menopauzei.

Pătrunjelul, forța din umbră

Adesea ignorat ca simplă decorațiune, pătrunjelul este una dintre cele mai bogate plante în nutrienți din bucătăria mediteraneană. Grecii îi încoronau pe câștigători cu frunze de pătrunjel cu mult înainte ca laurul să preia această onoare. Există două soiuri: cu frunze late, cel italian, și creț. Cel cu frunze late are mai multă aromă și ar trebui să fie alegerea implicită.

Gustul este curat, cu o ușoară amărăciune și o prospețime aproape erbacee. Merge în salate, supe, tabbouleh, gremolata (un condiment italian din pătrunjel tocat, coajă de lămâie și usturoi), cu pește, în sosuri, cu legume coapte și ca finisaj, presărat generos la final. Spre deosebire de celelalte ierburi de pe această listă, pătrunjelul uscat pierde aproape tot ceea ce îl face valoros. Se folosește proaspăt, fără rețineri.

Este bogat în vitaminele C și K, fier și potasiu. Susține imunitatea, sănătatea vezicii urinare și a oaselor.

Foaia de dafin, iarba simbol

Dafinul vine din Asia Mică, iar Turcia și Grecia rămân cele mai mari regiuni cultivatoare. Grecii antici încoronau cu frunzele lui eroi, poeți și câștigători olimpici. Apollo purta o cunună de lauri ca simbol a victoriei. Dincolo de povara mitologică, rămâne una dintre cele mai utile frunze aromatice din bucătărie: modestă, invizibilă în farfurie, dar imposibil de înlocuit în oală.

Are o aromă balsamică distinctă, ușor picantă, care se adâncește lent în preparatele la foc mic. Merge în tocănițe, supe, fasole, linte, marinate, în lichidul de braconat pește și în sosuri de roșii. Frunza uscată este preferată față de cea proaspătă. Se rupe de două-trei ori înainte de a o adăuga, pentru a elibera uleiurile. Se scoate întotdeauna înainte de servire.

Susține digestia și stimulează apetitul. Folosită tradițional în alimentația celor aflați în convalescență.

Mărarul, iarba delicată

Egiptenii și romanii iubeau mărarul atât ca mirodenie, cât și ca remediu pentru stomac. Frunzele lui fine și plumoase au aromatizat bucătăria greacă și est-mediteraneană de mii de ani. Nu există tzatziki adevărat fără el și, prin extensie, nu există vară balcanică fără mărar.

Gustul este distinctiv și luminos, undeva între fenicul, anason și țelină, cu o dulceață fină. Merge cu tzatziki, pește, salate de castraveți, dip-uri cu iaurt, linte, ouă și murături. Este aproape întotdeauna mai bun proaspăt, cel uscat își pierde rapid aroma delicată. Se adaugă la final sau se amestecă în preparate reci.

Este blând cu stomacul, tradițional folosit pentru digestie și colici, și bogat în vitamina A.

Rețetă:

Salată de linte cu legume, un prânz mediteranean complet

Una dintre cele mai simple și mai complete mese pe care le poți pune pe masă în stilul mediteranean este salata de linte. Hrănitoare, proaspătă, plină de ierburi și gata în 20 de minute dacă lintea e deja fiartă.

Ingrediente (pentru 2 persoane):

1 cană linte fiartă (verde sau neagră)

O mână de verdețuri: spanac, rucola sau kale

½ castravete, feliat

Un pumn de roșii cherry, tăiate în jumătate

¼ ceapă roșie, feliată subțire

12 măsline, negre sau verzi

100 grame brânză feta, tăiată cubulețe

semințe/boabe de la o rodie

Dressing: 2 linguri ulei de măsline extravirgin, zeama de la ½ lămâie, 1 cățel de usturoi pisat, sare și piper după gust. Pătrunjel proaspăt, tocat, din abundență. Sau doar zeama de lămâie, după preferință.

Mod de preparare:

Pune lintea fiartă și răcită în fundul unui bol larg. Adaugă verdețurile, castravetele, roșiile cherry, ceapa, măslinele (de preferat fără sâmburi), semințele de rodie și brânza feta. Prepară dressingul amestecând uleiul de măsline cu zeama de lămâie și usturoiul. Toarnă deasupra, amestecă ușor și presară pătrunjelul tocat generos. Se servește imediat sau se lasă 10 minute să se „odihnească” — aroma se adâncește.

De ce ierburile din bucătăria mediteraneană merită mai multă atenție

Cele 8 ierburi din acest articol sunt plante pe care le găsești în orice piață, pe care le poți crește pe balcon și pe care probabil le ai deja în bucătărie, doar că poate le folosești mai rar și mai puțin decât ar merita.

Știința a confirmat ce bucătăriile mediteraneene știau de milenii: că diferența dintre o masă bună și o masă care face bine stă în ce pui în oală zi de zi. Antioxidanți, compuși antiinflamatori, vitamine, minerale, toate acestea vin la pachet cu aroma pe care o dai unui pui la cuptor sau unei supe de linte.

Înlocuiește sarea cu ierburi. Adaugă oregano în sosul de roșii, rozmarin la cartofi, mărar în iaurt. Sunt gesturi mici, repetate zilnic, iar efectele se adună.