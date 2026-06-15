Busuiocul și menta se numără printre cele mai cultivate plante aromatice din grădini și pe balcoane. Pe lângă faptul că oferă aromă preparatelor de vară, ele pot fi recoltate de mai multe ori pe parcursul sezonului, dacă sunt îngrijite corect, transmite MEDIAFAX.

Potrivit publicației Express, plantele aromatice cultivate acasă pot reprezenta o alternativă mai accesibilă și mai proaspătă față de ierburile cumpărate din magazine. Specialiștii spun însă că există un pas esențial pentru a le menține viguroase și productive.

Pasul care face diferența

Grădinarul Lee Bestall atrage atenția că modul în care sunt recoltate plantele aromatice influențează direct dezvoltarea lor ulterioară.

Deși mulți grădinari aleg să taie doar câteva frunze sau vârfurile fragede pentru gătit, această practică poate afecta aspectul și calitatea plantei pe termen lung.

„Nu te limita la vârfuri. Dacă tai doar vârfurile moi pentru gătit, vei ajunge să ai tulpini lungi și zdrențuite. Acestea arată trist și au un gust mai rău”, a explicat Lee Bestall, citat de Express.

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Cum se recoltează corect busuiocul și menta

Specialistul recomandă o tundere mai curajoasă și mai uniformă a plantelor aromatice, pentru a stimula apariția de lăstari noi și pentru a evita transformarea lor în plante cu tulpini lungi și lemnoase.

Chiar dacă ai nevoie doar de câteva frunze pentru o rețetă, este indicat să tai constant o parte mai mare din plantă, nu doar vârfurile.

Potrivit lui Bestall, plantele pot fi tăiate destul de drastic, aproape de nivelul solului, atât timp cât operațiunea este realizată uniform. În acest fel, ele își vor folosi energia pentru a produce creșteri noi și viguroase.

Recoltare pe tot parcursul verii

Repetarea acestui proces pe parcursul verii poate asigura o recoltă continuă de frunze proaspete.

În plus, tunderea regulată împiedică plantele să devină lemnoase și contribuie la menținerea aromei și a gustului pe întreaga durată a sezonului.

Potrivit specialistului, busuiocul și menta răspund foarte bine la acest tip de întreținere, iar noile creșteri apar, de regulă, în doar câteva săptămâni după tăiere.