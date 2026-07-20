Coenzima Q10 (CoQ10) este o substanță produsă în mod natural de organism și are un rol esențial în producerea energiei la nivel celular. În același timp, acționează ca un antioxidant puternic, protejând celulele împotriva stresului oxidativ.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, nivelul de CoQ10 din organism scade în mod natural. De asemenea, anumite afecțiuni și unele medicamente, inclusiv statinele folosite pentru scăderea colesterolului, pot reduce concentrația acestei substanțe. Din fericire, CoQ10 poate fi obținută și din alimentație. Potrivit Verywell Health, există opt categorii de alimente care sunt surse naturale importante ale acestui compus.

Carnea roșie

Carnea de vită, porc sau vânat se numără printre cele mai bune surse naturale de CoQ10. Mușchii conțin numeroase mitocondrii – structurile celulare responsabile de producerea energiei -, iar aici se găsește și o cantitate importantă de coenzimă Q10.

Specialiștii recomandă însă consumul moderat de carne roșie, în cadrul unei alimentații echilibrate.

Organele

Ficatul, inima și plămânii animalelor conțin chiar mai multă CoQ10 decât carnea propriu-zisă. Pe lângă acest antioxidant, organele sunt bogate în proteine, fier, vitamina B12, zinc și seleniu.

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Inima este considerată una dintre cele mai bogate surse naturale de CoQ10.

Peștele gras

Somonul, sardinele, păstrăvul și macroul furnizează cantități importante de CoQ10. În plus, acești pești sunt bogați în acizi grași Omega-3, iar grăsimile sănătoase pe care le conțin favorizează absorbția coenzimei Q10, care este o substanță liposolubilă.

Carnea de pui

Pentru persoanele care preferă carnea slabă, puiul reprezintă o alternativă bună. Pieptul de pui fără piele conține CoQ10, oferind în același timp un aport ridicat de proteine și puține grăsimi.

Nucile și semințele

Semințele și nucile conțin cantități moderate de CoQ10 și sunt bogate în grăsimi sănătoase. Fisticul, arahidele și semințele de susan sunt considerate surse mai bune, în timp ce migdalele și castanele conțin cantități mai reduse.

Avocado

Majoritatea fructelor conțin foarte puțină CoQ10, însă avocado reprezintă o excepție. Acesta furnizează atât coenzima Q10, cât și grăsimi mononesaturate benefice pentru sănătatea inimii, care contribuie și la absorbția mai eficientă a acestui compus.

Leguminoasele

Pentru persoanele care urmează o dietă vegetariană sau vegană, leguminoasele reprezintă una dintre cele mai importante surse vegetale de CoQ10.

Boabele de soia conțin cantități mai mari decât alte leguminoase. Totuși, procesarea reduce nivelul de CoQ10, astfel că tofu, laptele de soia și iaurtul din soia conțin mai puțin decât boabele integrale. De asemenea, fierberea și prăjirea pot diminua conținutul acestui compus.

Uleiurile vegetale

Uleiurile obținute din plante și semințe sunt printre cele mai bune surse vegetale de CoQ10. Printre cele mai bogate se numără uleiul de soia și cel de rapiță. Deoarece coenzima Q10 este solubilă în grăsimi, aceste uleiuri facilitează și absorbția sa în organism.

Ce este CoQ10 și de ce este importantă

Coenzima Q10 participă la producerea adenozin-trifosfatului (ATP), principala sursă de energie pentru celulele organismului. Ea are și un rol antioxidant, protejând celulele împotriva deteriorării provocate de radicalii liberi. Organismul produce în mod natural CoQ10, însă cantitatea scade odată cu înaintarea în vârstă.

Specialiștii subliniază că, pentru majoritatea persoanelor sănătoase, o alimentație variată furnizează cantități suficiente de CoQ10. Deși suplimentele sunt populare, acestea nu trebuie administrate fără recomandarea medicului, mai ales de persoanele care urmează tratamente anticoagulante, deoarece pot interacționa cu anumite medicamente.