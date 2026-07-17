Foyle Food Group Holdings, unul dintre cei mai mari procesatori de carne de vită din Marea Britanie și Irlanda, a raportat un profit înainte de impozitare de peste 20 de milioane de lire sterline pentru anul financiar 2025, în pofida creșterii puternice a prețurilor la bovine și a presiunilor asupra costurilor de operare, conform Agriland.ie.

Compania, deținută de familia Acheson și activă de 45 de ani în industria cărnii de vită, și-a majorat cifra de afaceri la peste 638 de milioane de lire sterline în 2025, iar activele nete au ajuns la 86,2 milioane de lire sterline.

În raportul financiar aferent anului încheiat în decembrie 2025, conducerea companiei arată că majorarea prețurilor bovinelor, în special în prima jumătate a anului, a afectat marjele comerciale. Totodată, creșterea costurilor operaționale, inclusiv a cheltuielilor cu forța de muncă externalizată, a pus presiune suplimentară asupra activității.

Cu toate acestea, directorii grupului s-au declarat mulțumiți de rezultatele obținute, în ciuda unui context de piață dificil.

„Ratele dobânzilor au continuat să aibă un impact semnificativ în cursul anului. Nivelul împrumuturilor a crescut moderat, în linie cu necesitățile comerciale și cu investițiile mai mari în capitalul de lucru”, se arată în raportul strategic al companiei.

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Peste 1.370 de angajați și 7.000 de bovine procesate săptămânal

În 2025, Foyle Food Group avea peste 1.374 de angajați, ușor mai mulți decât în anul precedent, în cele opt unități de producție ale grupului: cinci în Irlanda de Nord, una în comitatul Donegal și două în Anglia.

Compania sacrifică și procesează aproximativ 7.000 de bovine în fiecare săptămână în cele cinci unități de procesare și randare.

Mai multe dintre facilitățile sale sunt autorizate de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA), ceea ce îi permite să își consolideze prezența pe piața americană.

Exporturile către SUA, avantaj după acordul comercial

La începutul acestui an, Foyle Food Group a salutat acordul comercial dintre Marea Britanie și Statele Unite care permite exporturi fără taxe vamale pentru anumite produse.

În urma acestui acord, compania a realizat primul transport de carne de vită către SUA fără aplicarea tarifelor vamale, în cadrul UK-US Economic Prosperity Deal, livrare evaluată la peste 190.000 de lire sterline.

Cifra de afaceri nu mai reflectă performanța reală

Conducerea companiei precizează că, începând cu 2025, cifra de afaceri nu mai este considerată un indicator relevant al performanței, deoarece este influențată puternic de fluctuațiile prețurilor bovinelor și mai puțin de eficiența operațională.

În cursul anului trecut, compania a distribuit un dividend interimar de 3,4 milioane de lire sterline, însă nu a propus acordarea unui dividend final.

Principalele riscuri: lipsa bovinelor și inflația

Directorii estimează că sectorul agricol va continua să se confrunte cu provocări importante, dar consideră că grupul este bine poziționat pentru a valorifica oportunitățile de piață.

Printre riscurile majore identificate se numără disponibilitatea bovinelor pentru procesare, menținerea marjelor comerciale, controlul costurilor și schimbarea comportamentului consumatorilor.

Compania avertizează că efectele Brexitului continuă să genereze incertitudine, având în vedere că operațiunile sale sunt răspândite în mai multe regiuni ale Regatului Unit și Irlandei. De asemenea, conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu continuă să alimenteze presiunile inflaționiste asupra activității.