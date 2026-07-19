O alimentație echilibrată și mișcarea regulată nu sunt importante doar pentru inimă sau pentru siluetă, ci și pentru sănătatea creierului. Un studiu desfășurat timp de doi ani pe aproape 1.000 de adulți cu vârste între 60 și 77 de ani a arătat că un program care a combinat exercițiile fizice cu recomandări alimentare personalizate a dus la îmbunătățirea memoriei, a capacității de concentrare și a vitezei de procesare a informațiilor.

Cercetarea, realizată în 11 țări din America Latină, a inclus persoane care prezentau factori de risc precum hipertensiunea arterială, colesterolul crescut, fumatul sau vârsta înaintată. Participanții care au făcut mișcare de patru ori pe săptămână și au urmat recomandările privind alimentația au obținut rezultate mai bune la testele cognitive decât cei care au primit doar sfaturi generale de sănătate.

Pornind de la aceste rezultate, specialiști consultați de agenția DPA recomandă șapte alimente care merită să ajungă mai des în coșul de cumpărături, conform Mediafax.

Nucile de Brazilia

Nucile sunt o sursă excelentă de grăsimi sănătoase, esențiale pentru structura și funcționarea celulelor nervoase. Dieteticiana Lesley Reid recomandă în special nucile de Brazilia, deoarece sunt bogate în seleniu, un antioxidant care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Acestea pot fi consumate ca gustare sau adăugate în iaurt ori cereale.

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Năutul

Creierul are nevoie de proteine pentru a funcționa normal, iar năutul este una dintre cele mai bune surse vegetale. Potrivit lui Lesley Reid, proteinele sunt transformate în aminoacizi, elementele de bază ale tuturor celulelor organismului. Năutul poate fi adăugat în salate, copt la cuptor ca gustare sau transformat în humus și, în plus, este un aliment accesibil.

Afinele

Afinele sunt recunoscute pentru conținutul ridicat de flavonoide, în special antocianine și quercetină. Nutriționista Priya Kannath spune că studiile sugerează că antocianinele pot reduce inflamația la nivelul creierului, pot stimula formarea de noi celule nervoase și pot îmbunătăți circulația sângelui în zonele implicate în memorie și concentrare.

Afinele congelate sunt o alternativă practică, deoarece își păstrează proprietățile și pot fi adăugate în smoothie-uri, iaurt sau terci de ovăz.

Spanacul și varza

Legumele cu frunze verzi sunt bogate în vitamine și minerale importante pentru sistemul nervos. Spanacul și varza furnizează magneziu, vitamine din complexul B și vitamina C. Aceste substanțe contribuie la producerea energiei în organism, susțin funcționarea sistemului nervos și oferă protecție antioxidantă, explică Lesley Reid.

Uleiul de măsline extravirgin

Un alt aliment recomandat este uleiul de măsline extravirgin. Acesta conține compuși cu efect antiinflamator și poate contribui la menținerea sănătății vaselor de sânge, un aspect important pentru buna funcționare a creierului. Nutriționista Priya Kannath recomandă folosirea lui în salate sau peste legume preparate.

Peștele gras

Somonul, sardinele și alte tipuri de pește gras sunt surse excelente de acizi grași Omega-3. Potrivit specialistului, un aport mai mare de Omega-3 este asociat cu niveluri mai scăzute ale proteinelor beta-amiloide, implicate în dezvoltarea bolii Alzheimer.

Recomandarea este consumul a cel puțin două porții de pește gras pe săptămână.

Ciocolata neagră

Și desertul poate avea beneficii, dacă este ales cu grijă. Priya Kannath recomandă ciocolata neagră cu un conținut de cacao de minimum 70%. Flavonoidele din cacao pot susține funcția cognitivă și pot îmbunătăți circulația sângelui către creier.

Specialista sugerează consumul unui pătrățel de ciocolată neagră pe zi, preferabil după cină.

Alimentația este doar o parte a ecuației

Autorii studiului subliniază că rezultatele nu se datorează exclusiv dietei. Participanții care au înregistrat cele mai bune performanțe cognitive au combinat alimentația sănătoasă cu exerciții fizice regulate și cu un stil de viață activ.

Concluzia cercetătorilor este că sănătatea creierului poate fi susținută printr-un ansamblu de obiceiuri benefice, iar includerea acestor alimente în meniul zilnic reprezintă unul dintre pașii care pot contribui la menținerea memoriei și a funcțiilor cognitive odată cu înaintarea în vârstă.