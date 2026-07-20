În ultimii ani au devenit extrem de populare provocările de tipul „30 de zile fără pâine”, „o lună fără zahăr”, „fără carne”, „fără gluten” sau „fără carbohidrați”. Pe rețelele sociale, astfel de challenge-uri sunt prezentate ca soluții rapide pentru slăbit, detoxifiere sau chiar pentru prevenirea unor boli. Mulți oameni intră în aceste provocări convinși că simpla eliminare a unui aliment le va transforma sănătatea.

În realitate, organismul nu funcționează după regulile unui trend de pe internet. Nu există un aliment care, prin simpla lui eliminare, să garanteze o greutate normală sau o stare de sănătate mai bună. Iar pâinea este probabil unul dintre cele mai nedreptățite alimente din alimentația noastră.

De ani de zile, pâinea este considerată principalul vinovat pentru kilogramele în plus. Când cineva începe o dietă, primul lucru pe care îl spune este aproape întotdeauna: „Am scos pâinea.” Puțini se întreabă însă dacă pâinea era cu adevărat problema sau dacă aceasta era doar alimentul cel mai ușor de învinovățit. Este nevoie să schimbăm tot contextul, nu doar un aliment pe ici, pe colo.

Pâinea nu este alimentul care îngrașă de unul singur

Adevărul este că pâinea nu este un aliment foarte caloric, așa cum cred mulți oameni. O sută de grame de pâine albă conțin aproximativ 200-250 de kilocalorii, iar pâinea integrală are valori foarte apropiate. Dacă ne gândim că aceeași cantitate de cașcaval poate depăși 350 de calorii, iar 100 de grame de nuci ajung la peste 650 de calorii, observăm că pâinea nu este nici pe departe unul dintre cele mai concentrate alimente din punct de vedere energetic.

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Mai mult decât atât, o felie obișnuită de pâine cântărește aproximativ 30-40 de grame. Asta înseamnă că o felie furnizează, în medie, doar 70-90 de calorii. Cu alte cuvinte, două felii de pâine la o masă aduc aproximativ 150-180 de calorii, adică mai puțin decât un croissant, un covrig mare sau o porție mică de chipsuri. Sigur că, dacă lângă acea pâine punem ceafă de porc și apoi desert și suc, atunci nu este vina pâinii că acea masă poate duce la îngrășare.

De ce slăbesc mulți oameni după ce renunță la pâine

Atunci de ce atât de mulți oameni spun că au slăbit după ce au renunțat la pâine?

În cele mai multe cazuri, nu pâinea este cea care lipsește, ci caloriile pe care le aduceau alimentele consumate împreună cu ea. Când renunțăm la pâine, de obicei mâncăm automat mai puțină mâncare, unt, salam, mezeluri, produse de patiserie, brânzeturi grase, zacuscă sau alte produse pe care le puneam pe felii. De asemenea, dispar sandvișurile dintre mese și gustările luate din mers. Practic, aportul caloric total scade, iar rezultatul este pierderea în greutate. Nu pâinea a produs această schimbare, ci reducerea numărului total de calorii. Noi spunem că am renunțat doar la pâine, dar asta a fost doar punctul de plecare. În realitate, am făcut mult mai multe schimbări decât atât.

Există și persoane care înlocuiesc pâinea cu alimente aparent mai sănătoase, dar mult mai calorice. De exemplu, o felie de pâine este înlocuită cu un pumn de nuci, cu biscuiți fără gluten sau cu diverse produse „keto” (cu multe semințe sau nuci), care conțin mai multe grăsimi și, implicit, mai multe calorii. În astfel de situații, eliminarea pâinii nu doar că nu ajută la slăbit, ci poate chiar favoriza creșterea în greutate.

Ce beneficii are pâinea într-o alimentație echilibrată

De fapt, pâinea are și numeroase avantaje nutriționale, mai ales atunci când alegem variante integrale sau cu maia. Ea reprezintă o sursă importantă de carbohidrați complecși, principalul combustibil al creierului și al mușchilor. Pâinea integrală aduce și fibre alimentare, vitamine din grupul B, magneziu, fier și alte minerale care contribuie la funcționarea normală a organismului. Fibrele încetinesc digestia, cresc senzația de sațietate și ajută la menținerea unui tranzit intestinal normal.

În plus, pâinea poate contribui la construirea unor mese echilibrate. O felie de pâine integrală alături de ouă, brânză proaspătă, pește, humus sau carne slabă și o porție generoasă de legume reprezintă o masă completă, care oferă energie, proteine, fibre și vitamine. Eliminarea pâinii nu face automat această masă mai sănătoasă. Aceasta nu este o pledoarie de a mânca pâine alături de fiecare aliment.

Când poate deveni pâinea o problemă

Desigur, există și situații în care consumul de pâine poate deveni o problemă. Nu pentru că pâinea ar avea ceva „rău”, ci pentru că este foarte ușor să depășim cantitatea de care avem nevoie. Multe persoane consumă pâine la fiecare masă, iar uneori chiar și între mese. Două felii la micul dejun, trei la prânz, încă două la cină și câteva bucăți în timp ce gătesc pot însemna 250-300 de grame de pâine pe zi. În acest caz, aportul caloric poate depăși 700 de calorii doar din pâine, fără a lua în calcul alimentele consumate împreună cu aceasta.

Problema apare și atunci când pâinea însoțește preparate deja bogate în carbohidrați. Nu este neobișnuit să vedem persoane care mănâncă pâine alături de cartofi prăjiți, paste, orez, mămăligă sau pizza. Din punct de vedere nutrițional, acest obicei aduce un exces de energie de care organismul nu are nevoie și care, în timp, poate favoriza creșterea în greutate.

O altă greșeală frecventă este alegerea produselor de panificație foarte procesate. Chiflele, cornurile, covrigii, foietajele sau produsele de patiserie sunt adesea confundate cu pâinea, deși au o compoziție complet diferită. Acestea conțin cantități importante de grăsimi, zahăr și sare și au un aport caloric mult mai mare decât o pâine simplă.

Câtă pâine putem consuma zilnic

Care este, atunci, o cantitate rezonabilă de pâine? Răspunsul depinde de vârstă, greutate, nivelul de activitate fizică și de restul alimentației. Pentru un adult sănătos, în contextul unei diete echilibrate, aproximativ 100-150 de grame de pâine pe zi, adică trei-patru felii obișnuite, reprezintă o cantitate perfect compatibilă cu menținerea greutății. Persoanele foarte active sau sportivii pot avea nevoie de cantități mai mari, în timp ce cei care încearcă să slăbească pot reduce porția fără a elimina complet pâinea. Calibrați întotdeauna porția de pâine și feliile mâncate cu restul carbohidraților din acea zi. Dacă vreți să mâncați paste, atunci poate că acea omletă de dimineață merge cu salată și atât.

Dacă vrem să facem o schimbare benefică pentru sănătate, ar fi mult mai util să înlocuim pâinea albă foarte rafinată cu variante integrale sau cu maia, să controlăm porțiile și să fim atenți la ceea ce punem pe pâine. De multe ori, felia de pâine nu este problema, ci stratul gros de unt, mezelurile grase sau cremele tartinabile bogate în calorii.

Echilibrul contează mai mult decât eliminarea unui aliment

În concluzie, dacă renunți la pâine timp de o lună, este posibil să slăbești, dar nu pentru că pâinea îngrașă, ci pentru că, de cele mai multe ori, vei consuma mai puține calorii în ansamblu. Dacă însă înlocuiești pâinea cu alte produse bogate în grăsimi sau zahăr, este foarte posibil să nu observi niciun beneficiu sau chiar să iei în greutate. Pâinea nu este un aliment de care trebuie să ne fie teamă. Consumată în cantități potrivite și integrată într-o alimentație echilibrată, ea poate face parte fără probleme din meniul zilnic. În nutriție, sănătatea nu vine din eliminarea unui singur aliment, ci din echilibrul tuturor alegerilor pe care le facem zi de zi.