Când spui Japonia, probabil că te gândești imediat la sushi și ramen. Sunt preparatele pe care majoritatea turiștilor le caută încă din prima zi. În realitate însă, bucătăria japoneză este mult mai diversă, iar localnicii consumă frecvent și alte feluri de mâncare, multe dintre ele mai puțin cunoscute în afara țării.

Dacă ajungi în Japonia și vrei să mănânci ca un localnic, iată câteva preparate pe care merită să le încerci, potrivit Gamin Traveler.

1. Okonomiyaki – clătita sărată pe care o găsești peste tot

Supranumită adesea „pizza japoneză”, okonomiyaki este o clătită consistentă preparată din varză, făină, ouă și diferite ingrediente precum carne de porc, fructe de mare sau brânză.

După coacere este acoperită cu un sos dulce-sărat, maioneză japoneză, fulgi de bonito și alge uscate. Este unul dintre preparatele reprezentative din Osaka și Hiroshima și se găsește atât în restaurante, cât și la standurile stradale.

2. Takoyaki – gustarea preferată din Osaka

Aceste bile pufoase din aluat sunt umplute cu bucăți de caracatiță și preparate în forme speciale.

Se servesc fierbinți, cu sos specific, maioneză și fulgi de bonito care se mișcă datorită căldurii preparatului. Takoyaki este una dintre cele mai populare gustări de stradă din Japonia.

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3. Nikujaga – mâncarea de acasă a japonezilor

Nikujaga este unul dintre cele mai iubite preparate gătite în familie.

Conține carne de vită sau porc, cartofi, ceapă și morcovi, toate fierte lent într-un sos din sos de soia, zahăr și mirin, un vin dulce folosit în bucătăria japoneză.

Este considerat un preparat reconfortant, asemănător tocănițelor pregătite în multe familii europene.

4. Yaki Imo – cartoful dulce copt

Toamna și iarna, pe străzile Japoniei pot fi văzute frecvent camionete care vând cartofi dulci copți.

Yaki imo este apreciat pentru gustul natural dulce și textura cremoasă și este consumat ca gustare sau desert, fără alte ingrediente.

5. Oden – preparatul care încălzește iarna

Oden este un preparat tradițional servit în sezonul rece.

Într-o supă aromată pe bază de dashi sunt fierte încet ingrediente precum ridiche daikon, ouă, tofu, tăiței konjac și diverse produse din pește.

Poate fi cumpărat atât din restaurante, cât și din magazinele de proximitate japoneze.

6. Gyoza – colțunașii pe care japonezii îi comandă foarte des

Gyoza sunt colțunași umpluți cu carne și legume, prăjiți pe o parte pentru a deveni crocanți și apoi gătiți la abur.

Se servesc cu un sos pe bază de soia și oțet și apar frecvent atât ca aperitiv, cât și ca fel principal.

7. Tamago Sando – sandvișul simplu devenit celebru

Unul dintre cele mai populare produse din magazinele de proximitate japoneze este tamago sando.

Este un sandviș preparat din pâine foarte pufoasă și o salată cremoasă de ouă, realizată de obicei cu maioneză japoneză. Deși pare banal, mulți turiști îl descoperă abia după ce ajung în Japonia și îl consideră unul dintre cele mai bune sandvișuri pe care le-au mâncat.

8. Deserturile cu matcha

În Japonia, pudra de ceai verde matcha este folosită într-o mulțime de deserturi.

Printre cele mai populare se numără mochi cu matcha, parfaiturile, înghețata, prăjiturile și cheesecake-ul cu ceai verde. Aroma ușor amară a matcha echilibrează dulceața deserturilor și este foarte apreciată de japonezi.

Bucătăria japoneză înseamnă mult mai mult decât sushi

Sushi și ramen rămân două dintre cele mai cunoscute preparate japoneze în lume, însă ele reprezintă doar o parte din gastronomia locală.

Bucătăria japoneză include sute de preparate regionale, multe dintre ele bazate pe ingrediente sezoniere și rețete transmise din generație în generație. Pentru localnici, mesele de zi cu zi înseamnă adesea tocănițe, preparate la grătar, supe, găluște, sandvișuri simple sau gustări cumpărate de la magazinele de cartier, nu doar sushi și ramen.