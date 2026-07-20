Postul intermitent ar putea oferi beneficii care se mențin mult timp după încheierea dietei, sugerează un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Granada.

Oamenii de știință au descoperit că persoanele care au urmat timp de 12 săptămâni un program de alimentație cu fereastră de opt ore au reușit să își păstreze o parte importantă din pierderea în greutate chiar și la un an după terminarea intervenției, conform ScienceDaily.

Rezultatele au fost publicate în revista Clinical Nutrition și vin să completeze cercetări anterioare care au arătat că postul intermitent poate favoriza scăderea în greutate pe termen scurt. Noul studiu sugerează că beneficiile pot continua și după încetarea programului.

Au fost urmăriți aproape 100 de adulți

La studiu au participat 99 de adulți supraponderali sau obezi, aproximativ jumătate dintre ei fiind femei. Toți participanții au primit, timp de 12 săptămâni, recomandări pentru adoptarea unei diete mediteraneene. Ulterior, cercetătorii i-au împărțit în patru grupuri. Un grup și-a păstrat programul obișnuit de alimentație, cu o fereastră de cel puțin 12 ore pe zi. Celelalte trei grupuri au urmat o variantă de alimentație cu restricție de timp (16:8), adică 16 ore de post și opt ore în care puteau mânca. Diferența a fost dată de intervalul ales pentru mesele zilnice: dimineața, după-amiaza sau un program stabilit de fiecare participant în funcție de propriul stil de viață.

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La un an după încheierea programului, cercetătorii au evaluat din nou greutatea și compoziția corporală a participanților. Persoanele care au urmat programul de alimentație într-o fereastră de opt ore au reușit să își mențină mai bine pierderea în greutate decât cei care au continuat să mănânce pe parcursul unei perioade de 12 ore sau mai mult.

În plus, cei care au ales să mănânce mai devreme în timpul zilei au păstrat într-o măsură mai mare reducerea masei de grăsime.

Contează mai puțin ora, mai mult respectarea intervalului

Un rezultat considerat important de cercetători este faptul că atât programul cu mese în prima parte a zilei, cât și cel din a doua parte au avut efecte pozitive asupra menținerii greutății. Acest lucru sugerează că persoanele care aleg postul intermitent își pot adapta intervalul de alimentație în funcție de programul lor zilnic, fără să piardă beneficiile principale. Totuși, alimentația mai devreme în cursul zilei pare să ofere un avantaj suplimentar în ceea ce privește reducerea grăsimii corporale.

Cercetătorii au observat și un alt aspect interesant. La un an după terminarea studiului, aproximativ o treime dintre participanți au declarat că au continuat să practice postul intermitent din proprie inițiativă.

Potrivit autorilor, acest lucru sugerează că metoda este relativ ușor de integrat în viața de zi cu zi și poate fi mai simplu de respectat decât alte diete restrictive.

Este o opțiune promițătoare, dar nu este o soluție miraculoasă

Autoarea principală a studiului, Alba Camacho-Cardeñosa, afirmă că până acum se știa că postul intermitent favorizează o scădere moderată în greutate pe termen scurt, însă nu era clar dacă efectele se păstrează după încheierea intervenției.

Noile rezultate arată că modificările greutății corporale pot persista și la 12 luni după terminarea programului. Cu toate acestea, cercetătorii subliniază că participanții au primit și recomandări pentru o dietă mediteraneană, iar rezultatele nu înseamnă că simpla limitare a intervalului de alimentație garantează pierderea în greutate.

Ei consideră însă că postul intermitent de tip 16:8 poate reprezenta o strategie eficientă și flexibilă pentru controlul greutății la persoanele supraponderale sau obeze, mai ales atunci când este asociat cu o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos.