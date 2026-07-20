Multe persoane păstrează în frigider sosuri, dressinguri sau condimente luni întregi, convinse că, dacă miros și arată bine, pot fi consumate în siguranță. Specialiștii în siguranță alimentară avertizează însă că unele produse pot deveni un mediu favorabil pentru dezvoltarea bacteriilor, chiar dacă nu prezintă semne evidente de alterare.

Potrivit experților și recomandărilor Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA), există câteva produse pe care este mai bine să le arunci dacă au depășit termenul recomandat de păstrare sau au fost depozitate incorect, notează EatingWell.

1. Usturoiul păstrat în ulei

Usturoiul conservat în ulei este unul dintre produsele care necesită cea mai mare atenție.

Specialiștii avertizează că, dacă este preparat în casă și păstrat la temperatura camerei, poate favoriza dezvoltarea bacteriei Clostridium botulinum, responsabilă de botulism, o formă gravă de intoxicație alimentară.

„Usturoiul este un aliment cu aciditate scăzută, ceea ce îl face vulnerabil la dezvoltarea bacteriei Clostridium botulinum atunci când este păstrat în ulei fără măsuri corespunzătoare de siguranță alimentară”, explică specialiștii de la Michigan State University Extension.

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Potrivit USDA, usturoiul în ulei trebuie păstrat permanent la frigider și consumat în cel mult câteva zile, dacă este preparat acasă. Produsele comerciale sunt sigure deoarece conțin ingrediente și conservanți care împiedică dezvoltarea bacteriilor.

2. Maioneza și sosurile pe bază de ou

După deschidere, maioneza și sosurile pe bază de ou trebuie păstrate la frigider și respectate recomandările de pe ambalaj.

Deși maioneza comercială este preparată cu ingrediente care reduc riscul dezvoltării bacteriilor, contaminarea poate apărea dacă produsul este lăsat prea mult timp la temperatura camerei sau dacă este folosit cu tacâmuri murdare.

Specialiștii recomandă să nu fie consumată dacă prezintă modificări de miros, culoare sau textură.

3. Produsele lactate folosite ca sosuri

Iaurtul, smântâna fermentată, crema de brânză sau alte sosuri pe bază de lactate pot deveni periculoase dacă sunt păstrate prea mult timp după deschidere.

USDA recomandă respectarea termenelor de păstrare și verificarea atentă a aspectului produsului înainte de consum.

Dacă apar mirosuri neobișnuite, mucegai sau modificări de consistență, produsul trebuie aruncat.

„Dacă un produs lactat are un miros neobișnuit, și-a schimbat culoarea sau prezintă mucegai, trebuie aruncat imediat”, recomandă nutriționistul Toby Amidor, specialist în siguranță alimentară.

4. Dressingurile refrigerate

Dressingurile proaspete pentru salată, în special cele preparate cu lactate sau ingrediente proaspete, au o perioadă de valabilitate limitată.

După deschidere, acestea trebuie păstrate permanent la frigider și consumate în intervalul recomandat de producător.

Specialiștii USDA recomandă ca alimentele perisabile să nu fie lăsate la temperatura camerei mai mult de două ore sau mai mult de o oră dacă temperatura depășește 32°C, deoarece bacteriile se dezvoltă foarte rapid în acest interval.

5. Sosurile contaminate în timpul folosirii

Nu doar termenul de valabilitate contează.

Specialiștii atrag atenția că introducerea repetată în borcan a unui cuțit sau a unei linguri care au atins deja alte alimente poate transfera bacterii în produs și îi poate reduce perioada de păstrare.

Același risc apare și atunci când sosurile sunt lăsate mult timp pe masă înainte de a fi puse înapoi în frigider.

Cum îți dai seama că un produs trebuie aruncat

Experții recomandă să nu te bazezi exclusiv pe data înscrisă pe ambalaj.

Verifică întotdeauna:

modificarea culorii;

mirosul neobișnuit;

apariția mucegaiului;

separarea excesivă a ingredientelor;

modificarea consistenței.

„Mucegaiul vizibil este doar o parte a problemei. Chiar dacă îl îndepărtezi, microorganismele și toxinele produse de acestea pot rămâne în aliment”, avertizează Melissa Jaeger, director de nutriție la MyFitnessPal.

Dacă ai dubii, este mai sigur să arunci produsul decât să riști o toxiinfecție alimentară.

Cum păstrezi corect sosurile și condimentele

Specialiștii recomandă să depozitezi sosurile care necesită refrigerare imediat după utilizare și să eviți păstrarea lor îndelungată la temperatura camerei.

De asemenea, este indicat să folosești întotdeauna ustensile curate pentru a evita contaminarea și să respecți instrucțiunile de păstrare de pe etichetă.

În cazul produselor preparate în casă, precum usturoiul în ulei sau dressingurile proaspete, perioada de păstrare este, de regulă, mai scurtă decât în cazul produselor din comerț, deoarece nu conțin conservanți.